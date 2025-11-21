Después de lo que sucedió en la reunión de los héroes de clase S para planear la invasión a la base de la Asociación de Monstruos en Ciudad Z y las decisiones que se tomaron en el sexto episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man”, sin duda se desatará una gran batalla en el séptimo capítulo del exitoso anime basado en el webcómic de acción y comedia japonés creado por el artista One. Entonces, ¿cuándo se estrenará? ¿Cómo verlo?

En “Enredo de héroes” (3x06), los héroes de clase S discutieron el plan para infiltrarse en la Asociación de Monstruos, pero la situación se volvió tensa debido a las disputas de poder y enfrentamientos verbales. Además, el héroe de clase A mejor valorado, Amai Mask, irrumpió en la sala y exigió liderar la operación.

King intentó evitar cualquier enfrentamiento directo, pero eso provocó una confrontación con Silver Fang. Para calmar las cosas, propuso que Saitama se uniera a la ofensiva. Tras varias discusiones, pusieron en marcha el plan. ¿Qué sucederá en el siguiente capítulo?

Amai Mask quería liderar la operación contra los monstruos en el sexto episodio de la tercera temporada de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

FECHA DE ESTRENO DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 7

El séptimo episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man” se estrenará el domingo 23 de noviembre de 2025 por Hulu (Estados Unidos) y Crunchyroll (América Latina y España). También estará disponible en Netflix para determinados territorios de Latinoamérica.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 7?

Estados Unidos

En Estados Unidos, los nuevos episodios de “One-Punch Man” están disponibles en Hulu y también pueden verse en Disney+ si tienes el paquete combinado de streaming.​

América Latina

En América Latina, puedes ver el nuevo episodio en Crunchyroll y, dependiendo del país, también está disponible en Netflix. Crunchyroll ofrece lanzamiento simultáneo con Japón y subtítulos en español.​

España

En España, la plataforma confirmada para ver la nueva temporada es Crunchyroll, con episodios disponibles al mismo tiempo que en Japón y subtítulos en castellano.​

¿A QUÉ HORA VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 7?

País Horario de estreno Estados Unidos 7:45 a.m. (Pacífico) / 10:45 a.m. (Este) España 4:45 p.m. México 8:45 a.m. Perú 9:45 a.m. Chile 10:45 a.m. Colombia 9:45 a.m. Argentina 11:45 a.m. Ecuador 9:45 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”

¿QUÉ PASARÁ EN “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 7?

De acuerdo con la sinopsis oficial del séptimo episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man”, “los héroes que llegan a Ciudad Z son emboscados por sorpresa por innumerables monstruos que atacan desde todos los flancos. Mientras los héroes de clase A e inferiores luchan ferozmente en tierra, Gyorogyoro observa desde lo alto, analizando de cerca la batalla que se desarrolla.”

Los avances revelan que los héroes deberán enfrentar a monstruos formidables como Rhino Wrestler y Black Sperm. En tanto, King insiste en evitar la batalla directa y busca “reclutar” a Saitama.

King insiste en evitar la batalla en el séptimo episodio de la tercera temporada de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

