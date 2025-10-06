La llegada de la esperadísima temporada 3 del anime “One-Punch Man” ha despertado una ola de curiosidad entre los fans. Y es que los seguidores de la producción están ansiosos por saber en qué plataformas de streaming podrán disfrutar de las nuevas aventuras de Saitama. ¿Eres uno de ellos? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que han pasado 6 largos años desde el final de la segunda entrega de la adaptación televisiva del manga de ONE.

Por lo tanto, se espera que los nuevos episodios traigan consigo más acción y fantasía, géneros que han fundamentado esta historia a lo largo de los años.

Antes de continuar, mira el tráiler de “One-Punch Man” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”?

El pasado 5 de octubre del 2025, el anime publicó un episodio recopilatorio con los sucesos de las dos primeras entregas de la ficción.

En ese sentido, la fecha elegida para el lanzamiento del primer capítulo de la temporada 3 es el domingo 12 de octubre del 2025.

¿LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN” SE PUEDE VER EN CRUNCHYROLL?

La respuesta corta es SÍ. De acuerdo con Crunchyroll, la plataforma es la casa oficial de la tercera entrega de “One-Punch Man” en Europa.

Esto implica que los fans españoles pueden ver la serie por esta vía si cuentan con una suscripción activa.

Además, dado que el capítulo recopilatorio también se estrenó en Crunchyroll América Latina, es muy probable que la plataforma emita toda la temporada en esta región.

¿LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN” SE PUEDE VER EN NETFLIX?

Según Netflix Brasil, la tercera entrega de la producción llega a la plataforma el 12 de octubre y, posiblemente, la emisión se extienda a toda Latinoamérica.

Al parecer, el servicio de streaming omitirá el episodio recopilatorio del 5 de octubre y comenzará directamente con los capítulos nuevos.

¿LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN” SE PUEDE VER EN HULU?

En Estados Unidos, Hulu es la plataforma elegida para transmitir la temporada 3.

En este territorito, quienes tengan contratado el paquete combinado podrán ver cada capítulo también en Disney+.

La tercera entrega del anime "One-Punch Man" adapta el Arco de la Asociación de Monstruos (Foto: J.C.Staff)

