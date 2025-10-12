Después de una larga espera, el anime “One-Punch Man” retorna con su tercera temporada. Y, para los fans de Saitama, este—sin dudas—es el regreso más esperado del año. Así, la transmisión global promete seguir conquistando a sus seguidores en todo el mundo. Pero, ¿sabes cuál es el horario de lanzamiento de sus episodios por país? Pues, descúbrelo en esta nota.

Vale precisar que, antes del estreno oficial de la temporada 3, se emitió un capítulo especial de recapitulación de la segunda entrega de la serie.

El episodio está disponible ahora en Crunchyroll y sirve como el recordatorio perfecto para quienes necesiten refrescar su memoria antes de sumergirse en las nuevas batallas de la serie.

Antes de continuar, mira el tráiler de “One-Punch Man 3”:

EL HORARIO PARA VER LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN” POR PAÍS

Los episodios de la temporada 3 del anime se estrenan en Japón, a partir del domingo 12 de octubre del 2025, a las 11:45pm (JST).

En ese sentido, gracias a la conversión horaria, aquí te presento el tiempo estimado de lanzamiento para diferentes países hispanohablantes.

NOTA: Es importante aclarar que estos son horarios referenciales y pueden variar debido a diversos factores técnicos de las plataformas de streaming.

Países Horarios Estados Unidos 7:45 a.m. (PT) / 10:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:45 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:45 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:45 a.m. España 4:45 p.m.

¿CUÁLES SON LAS PLATAFORMAS CONFIRMADAS PARA VER LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”?

Tal como te puedes imaginar, cada región tiene su plataforma específica para disfrutar de la temporada 3 de “One-Punch Man“.

Estados Unidos: Hulu

Hulu Latinoamérica: Crunchyroll y Netflix

Crunchyroll y Netflix España: Crunchyroll

No olvides que, para ver los capítulos sin problemas, debes asegurarte de contar con una suscripción activa al servicio de streaming que le corresponde a tu país.

Debajo de estas líneas, te dejo el acceso directo al primer episodio de la temporada, "Reunión de estrategia“.

Sinopsis: La Asociación de Héroes planea rescatar al hijo del patrocinador. Fubuki invita a Saitama a unirse a su bando. Garou despierta en la guarida de la Asociación Kaijin. Ya disponible en Netflix y Crunchyroll.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”?

La tercera entrega de la ficción se adentra de lleno en el Arco de la Asociación de Monstruos, considerado por muchos fans como el mejor arco del manga de ONE y Yusuke Murata.

Por supuesto, esta entrega promete una guerra épica entre la Asociación de Héroes y la malvada Asociación de Monstruos.

Cabe resaltar que J.C. Staff está nuevamente al mando de la producción y VIZ Media supervisa la distribución global del show televisivo.

Las habilidades de Saitama de "One-Punch Man" incluyen fuerza inconmensurable, velocidad sobrenatural y resistencia inmensa (Foto: J.C.Staff)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí