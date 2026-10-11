“One-Punch Man” ha revelado nuevo material para su regreso a las pantallas. Y es que la Parte 2 de la Temporada 3 del anime ya tiene tráiler, póster y hasta ventana de estreno, lo que ha generado gran expectativa entre los fans que esperan una reivindicación respecto a la decepcionante entrega anterior de la producción. Así, si te gustaría saber qué se ha anunciado sobre la continuación de la historia de Saitama, cuál es el equipo detrás de la serie y más detalles relacionados, debes prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que el anuncio se hizo durante el New York Comic Con 2026, de la mano de Bandai Namco Filmworks, en un momento en el que la obra celebra su décimo aniversario.

De esta manera, la nueva tanda de episodios continúa la saga de la Asociación de Monstruos, el arco más largo de la historia creada por ONE, y apunta al choque entre Saitama y Garou.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 PARTE 2?

La web oficial de la franquicia confirmó que la segunda parte de la temporada 3 de “One-Punch Man” se estrena en enero del 2027, dentro de la programación de invierno del anime japonés.

Cabe resaltar que los capítulos anteriores del show televisivo se pueden ver en Crunchyroll, Netflix y Hulu, por lo que es probable que estas plataformas conserven los derechos de transmisión de la ficción.

MIRA EL TRÁILER DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 PARTE 2

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “ONE-PUNCH MAN”?

La obra original es de ONE, con ilustraciones de Yusuke Murata, y se publica en el portal Tonari no Young Jump de Shueisha desde junio del 2012.

El anime, por su parte, está producido por J.C.Staff y, debajo de estas líneas, puedes conocer a su equipo clave.

Dirección: Shinpei Nagai

Shinpei Nagai Guion: Tomohiro Suzuki

Tomohiro Suzuki Diseño de personajes: Chikashi Kubota, Shinjiro Kuroda y Ryosuke Shirakawa

Chikashi Kubota, Shinjiro Kuroda y Ryosuke Shirakawa Música: Makoto Miyazaki

Importante: la primera temporada (2015) estuvo a cargo de Madhouse, mientras que J.C.Staff tomó la posta desde la segunda.

¿QUIÉN INTERPRETA EL OPENING DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 PARTE 2?

JAM Project interpreta el tema de apertura de la Parte 2 de la Temporada 3 de “One-Punch Man”.

La canción se titula “Never Done ~SUPREME POWER VS ULTIMATE FEAR~” y acompañará los nuevos episodios.

Asimismo, el grupo adelantó que la pieza busca transmitir la tensión de una batalla sin resolver y el contraste entre el poder de Saitama y la ferocidad de Garou.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE VOCES DE “ONE-PUNCH MAN”?

Por otro lado, en el elenco original en japonés de “One-Punch Man”, destacan estas voces:

Makoto Furukawa como Saitama

como Saitama Kaito Ishikawa como Genos

como Genos Aoi Yuki como Tatsumaki

como Tatsumaki Kazuhiro Yamaji como Silverfang

como Silverfang Kenjiro Tsuda como Atomic Samurai

como Atomic Samurai Minami Takayama como Child Emperor

como Child Emperor Hiroki Yasumoto como King

como King Takahiro Sakurai como Zombieman

como Zombieman Yoji Ueda como Drive Knight

como Drive Knight Daisuke Namikawa como Pig God

como Pig God Satoshi Hino como Superalloy Blackluster

como Superalloy Blackluster Kohsuke Toriumi como Flashy Flash

como Flashy Flash Masaya Onosaka como Puri-Puri Prisoner

como Puri-Puri Prisoner Mamoru Miyano como Amai Mask

como Amai Mask Saori Hayami como Hellish Blizzard

como Hellish Blizzard Hikaru Midorikawa como Garou

Este arte visual de la Parte 2 de la Temporada 3 del anime "One-Punch Man" muestra la inminente escalada de la guerra subterránea entre la Asociación de Héroes y la Asociación de Monstruos (Foto: J.C.Staff)

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