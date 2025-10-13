Seis años después, “One-Punch Man” ha vuelto a la televisión, aunque no de la forma que muchos fans del anime esperaban. ¿Qué pasó? Las opiniones están divididas tras el estreno de la tercera temporada y una vez más, la animación de la serie es el centro del debate.

Cuando “One-Punch Man” llegó por primera vez a las pantallas como anime, más allá de la trama, uno de los principales valores que celebró la comunidad fue la animación del programa, realizada entonces por Madhouse, el mismo estudio detrás de las adaptaciones de “Hunter x Hunter”, “Death Note”, entre otros. Como “One-Punch Man” es básicamente una serie de acción, el interés está puesto en las peleas, y Madhouse consiguió contentar al público que sigue la historia de Saitama desde su debut como webcómic. Sin embargo, las cosas cambiaron desde la segunda temporada. Una vez que J.C.Staff (“Shokugeki no Sōma”, “Slayers”) asumió las riendas del programa, las críticas estallaron. Para un importante grupo de fans, la calidad del anime ya no era la misma. Y la historia se está repitiendo en pleno 2025.

Si bien es cierto que hay muchas voces que sostienen que es demasiado pronto para juzgar la tercera temporada de “One-Punch Man”, debido a que el primer capítulo fue prácticamente una introducción al ‘Arco de la Asociación de Monstruos’, con más diálogo que acción, otras han expresado su inconformidad en la red, tanto a nivel de la trama como de la animación.

A pesar de todo, Saitama está relajado como siempre (Foto: One-Punch Man / J.C.Staff)

Algunos comentarios positivos que le han hecho a “One-Punch Man” - Temporada 3

“La canción del opening me gustó bastante y los artistas de los openings anteriores están de vuelta, así que no hay forma de quejarse por la música”.

“Las pequeñas escenas de Tatsumaki y los diseños de Garou se ven increíbles, la verdad”.

“Me sorprendió que lograron adaptar todas las conversaciones de los primeros capítulos en un solo episodio, por lo que considero que está bastante bien”.

“Al menos el opening tiene escenas mejor animadas en la segunda mitad, eso se agradece”.

“Aunque el capítulo fue mayormente resumen, ver a Saitama otra vez es emocionante después de tanto tiempo”.

Y algunos negativos

“El episodio fue completamente estático, como un slideshow. Solo el cabello de Fubuki mostró algo de animación”.

“Tanto tiempo de espera para ver solo un capítulo resumen, esto no cuenta como inicio de temporada”.

“Las actuaciones de los personajes fueron pobres y para ser el episodio inicial, dejó mucho que desear”.

“Es como si lo hubiesen hecho rápido y sin pausa alguna, cero animación. Todo se ve rusheado”.

“La decepción fue tan grande como la fuerza de Saitama. Muchos esperábamos mucho más”.

“El director ya admitió que esta entrega no será exactamente lo que los fans esperan, y el resultado fue una presentación demasiado estática y centrada en diálogos”.

“Decepcionante animación como la de ‘Blue Lock’. Me quedo con el manga, suficiente para mí”.

¿QUÉ ARCOS ADAPTARÁ LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”?

La tercera temporada de “One-Punch Man” adapta principalmente el ‘Arco de la Asociación de Monstruos’, uno de los más intensos y aclamados del manga, debido a que desata una guerra épica entre la Asociación de Héroes y la poderosa Asociación de Monstruos, con enfrentamientos a gran escala, introducción de nuevos enemigos y una importante evolución de personajes, especialmente de Garou.

Garou será uno de los personajes más atractivos de la tercera temporada de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

¿CÓMO VER LA NUEVA TEMPORADA DE “ONE-PUNCH MAN”?

La nueva temporada del anime puede verse oficialmente en diferentes plataformas de streaming según tu región de procedencia.

En Latinoamérica, la tercera temporada de “One-Punch Man” está disponible en Crunchyroll (con subtítulos en español y audio japonés desde el estreno) y también en Netflix . Es necesario tener una suscripción activa en cualquiera de estas plataformas para acceder a los nuevos episodios.​

(con subtítulos en español y audio japonés desde el estreno) y también en . Es necesario tener una suscripción activa en cualquiera de estas plataformas para acceder a los nuevos episodios.​ En Estados Unidos, los episodios son lanzados a través de Hulu .​

.​ En España, la transmisión está a cargo de Crunchyroll.​

Los episodios están siendo lanzados semanalmente desde el 12 de octubre de 2025, y suelen estar disponibles poco después de su emisión en Japón.​

Por el momento, el audio original es japonés con subtítulos: Los doblajes llegarán dentro de algunas semanas, o incluso meses.

