La galardonada serie “Only Murders in the Building” (en español: “Solo asesinatos en el edificio”) vuelve a Hulu y Disney Plus con una quinta temporada que trae consigo la investigación más compleja y peligrosa para nuestros protagonistas hasta la fecha. Pero, ¿sabes quiénes son todos los actores y personajes de los nuevos episodios de las producción? Pues, conócelos en las siguientes líneas.

Vale precisar que esta entrega de la comedia se centra en descubrir la verdad detrás de la muerte de Lester, el querido portero del emblemático edificio Arconia.

Y aunque el deceso oficialmente está catalogado como accidente, el trío investigador pronto encontrará conexiones entre multimillonarios, mafiosos y sus misteriosos vecinos. Sí, es hora de resolver un nuevo caso.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”?

1. Steve Martin como Charles-Haden Savage

Empiezo la guía de reparto con uno de los protagonistas: Charles-Haden Savage. Él es el veterano actor televisivo que encontró su nueva pasión en la investigación.

Steve Martin como Charles-Haden Savage en la temporada 5 de la serie “Only Murders in the Building” (Foto: Hulu / Disney+)

2. Martin Short como Oliver Putnam

Oliver Putnam, por su parte, es el extravagante director de Broadway cuya creatividad ahora se canaliza en resolver crímenes.

Martin Short como Oliver Putnam en la temporada 5 de la serie “Only Murders in the Building” (Foto: Hulu / Disney+)

3. Selena Gomez como Mabel Mora

El trío protagonista lo completa Mabel Mora, la joven heredera de un apartamento del Arconia que conecta emocionalmente con cada caso que investiga.

Selena Gomez como Mabel Mora en la temporada 5 de la serie “Only Murders in the Building” (Foto: Hulu / Disney+)

4. Renée Zellweger como Camila White

Camila White es uno de los nuevos personajes de la serie de Disney Plus y Hulu. Ella es una influyente figura de la alta sociedad neoyorquina.

Renée Zellweger como Camila White en la temporada 5 de la serie “Only Murders in the Building” (Foto: Hulu / Disney+)

5. Christoph Waltz como Bash Steed

Bash Steed es un magnate tecnológico obsesionado con la inmortalidad a través de la inteligencia artificial.

Christoph Waltz como Bash Steed en la temporada 5 de la serie “Only Murders in the Building” (Foto: Hulu / Disney+)

Otros actores y personajes de la temporada 5 de “Only Murders in the Building”:

6. Michael Cyril Creighton como Howard Morris , uno de los vecinos del Arconia

, uno de los vecinos del Arconia 7. Teddy Coluca como Lester Coluca , la víctima mortal de esta temporada

la víctima mortal de esta temporada 8. Logan Lerman como Jay Pflug , el heredero de la farmacéutica más poderosa de Nueva York y nuevo interés romántico de Mabel

, el heredero de la farmacéutica más poderosa de Nueva York y nuevo interés romántico de Mabel 9. Bobby Cannavale como Nicky Caccimelio , un desaparecido propietario de tintorerías con aspiraciones de convertirse en un auténtico mafioso

, un desaparecido propietario de tintorerías con aspiraciones de convertirse en un auténtico mafioso 10. Téa Leoni como Sofia Caccimelio , la esposa de Nicky

, la esposa de Nicky 11. Meryl Streep como Loretta Durkin , la esposa de Oliver

, la esposa de Oliver 12. Da’Vine Joy Randolph como Donna Williams , la detective que mantiene una relación cercana con el trío investigador

, la detective que mantiene una relación cercana con el trío investigador 13. Nathan Lane como Teddy Dimas , quien regresa a la serie después de varias temporadas ausente

, quien regresa a la serie después de varias temporadas ausente 14. James Caverly como Theo Dimas , el hijo de Teddy

, el hijo de Teddy 15. Richard Kind como Vince Fish , a quien conocimos en la cuarta temporada de la producción

, a quien conocimos en la cuarta temporada de la producción 16. Dianne Wiest como Lorraine “Rainey” Coluca , viuda del portero Lester

, viuda del portero Lester 17. Keegan-Michael Key como el alcalde Beau Tillman , un político con conexiones entre la élite neoyorquina

, un político con conexiones entre la élite neoyorquina 18. Beanie Feldstein como Althea , una joven cantante y activista conectada con la mafia

, una joven cantante y activista conectada con la mafia 19. Jermaine Fowler como Randall , un joven portero que trabajaba junto a Lester

, un joven portero que trabajaba junto a Lester 20. Caitlin Houlahan como Romy , quien trabaja para el alcalde Tillman

, quien trabaja para el alcalde Tillman 21. Jackie Hoffman como Uma Heller , una vecina del Arconia

, una vecina del Arconia 22. Vanessa Aspillaga como Úrsula , la administradora del Arconia

, la administradora del Arconia 23. Russell G. Jones como Grover Stanley , un vecino del Arconia

, un vecino del Arconia 24. Elizabeth D’Onofrio como Nonna Caccimelio , la madre de Nicky

, la madre de Nicky 25. Shea Buckner como Tony Caccimelio , uno de los 5 hijos de Nicky y Sofia

, uno de los 5 hijos de Nicky y Sofia 26. Cory Jeacoma como Mikey Caccimelio , uno de los 5 hijos de Nicky y Sofia

, uno de los 5 hijos de Nicky y Sofia 27. Evan Mulrooney como Vinnie Caccimelio , uno de los 5 hijos de Nicky y Sofia

, uno de los 5 hijos de Nicky y Sofia 28. Aaron Dean Eisenberg como Braden Caccimelio , uno de los 5 hijos de Nicky y Sofia

, uno de los 5 hijos de Nicky y Sofia 29. Dane Dilegro como Johnny Caccimelio, uno de los 5 hijos de Nicky y Sofia

