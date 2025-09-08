La galardonada serie “Only Murders in the Building” (en español: “Solo asesinatos en el edificio”) vuelve a Hulu y Disney Plus con una quinta temporada que trae consigo la investigación más compleja y peligrosa para nuestros protagonistas hasta la fecha. Pero, ¿sabes quiénes son todos los actores y personajes de los nuevos episodios de las producción? Pues, conócelos en las siguientes líneas.
Vale precisar que esta entrega de la comedia se centra en descubrir la verdad detrás de la muerte de Lester, el querido portero del emblemático edificio Arconia.
Y aunque el deceso oficialmente está catalogado como accidente, el trío investigador pronto encontrará conexiones entre multimillonarios, mafiosos y sus misteriosos vecinos. Sí, es hora de resolver un nuevo caso.
Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 5 de “Only Murders in the Building”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”?
1. Steve Martin como Charles-Haden Savage
Empiezo la guía de reparto con uno de los protagonistas: Charles-Haden Savage. Él es el veterano actor televisivo que encontró su nueva pasión en la investigación.
2. Martin Short como Oliver Putnam
Oliver Putnam, por su parte, es el extravagante director de Broadway cuya creatividad ahora se canaliza en resolver crímenes.
3. Selena Gomez como Mabel Mora
El trío protagonista lo completa Mabel Mora, la joven heredera de un apartamento del Arconia que conecta emocionalmente con cada caso que investiga.
4. Renée Zellweger como Camila White
Camila White es uno de los nuevos personajes de la serie de Disney Plus y Hulu. Ella es una influyente figura de la alta sociedad neoyorquina.
5. Christoph Waltz como Bash Steed
Bash Steed es un magnate tecnológico obsesionado con la inmortalidad a través de la inteligencia artificial.
Otros actores y personajes de la temporada 5 de “Only Murders in the Building”:
- 6. Michael Cyril Creighton como Howard Morris, uno de los vecinos del Arconia
- 7. Teddy Coluca como Lester Coluca, la víctima mortal de esta temporada
- 8. Logan Lerman como Jay Pflug, el heredero de la farmacéutica más poderosa de Nueva York y nuevo interés romántico de Mabel
- 9. Bobby Cannavale como Nicky Caccimelio, un desaparecido propietario de tintorerías con aspiraciones de convertirse en un auténtico mafioso
- 10. Téa Leoni como Sofia Caccimelio, la esposa de Nicky
- 11. Meryl Streep como Loretta Durkin, la esposa de Oliver
- 12. Da’Vine Joy Randolph como Donna Williams, la detective que mantiene una relación cercana con el trío investigador
- 13. Nathan Lane como Teddy Dimas, quien regresa a la serie después de varias temporadas ausente
- 14. James Caverly como Theo Dimas, el hijo de Teddy
- 15. Richard Kind como Vince Fish, a quien conocimos en la cuarta temporada de la producción
- 16. Dianne Wiest como Lorraine “Rainey” Coluca, viuda del portero Lester
- 17. Keegan-Michael Key como el alcalde Beau Tillman, un político con conexiones entre la élite neoyorquina
- 18. Beanie Feldstein como Althea, una joven cantante y activista conectada con la mafia
- 19. Jermaine Fowler como Randall, un joven portero que trabajaba junto a Lester
- 20. Caitlin Houlahan como Romy, quien trabaja para el alcalde Tillman
- 21. Jackie Hoffman como Uma Heller, una vecina del Arconia
- 22. Vanessa Aspillaga como Úrsula, la administradora del Arconia
- 23. Russell G. Jones como Grover Stanley, un vecino del Arconia
- 24. Elizabeth D’Onofrio como Nonna Caccimelio, la madre de Nicky
- 25. Shea Buckner como Tony Caccimelio, uno de los 5 hijos de Nicky y Sofia
- 26. Cory Jeacoma como Mikey Caccimelio, uno de los 5 hijos de Nicky y Sofia
- 27. Evan Mulrooney como Vinnie Caccimelio, uno de los 5 hijos de Nicky y Sofia
- 28. Aaron Dean Eisenberg como Braden Caccimelio, uno de los 5 hijos de Nicky y Sofia
- 29. Dane Dilegro como Johnny Caccimelio, uno de los 5 hijos de Nicky y Sofia
