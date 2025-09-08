El misterio está de vuelta en el Arconia. Tras el éxito de sus cuatro primeras entregas, “Only Murders in the Building” regresa con su temporada 5 el martes 9 de septiembre de 2025. Conoce cómo puedes ver cada episodio en simultáneo por Disney+ y Hulu.

La producción, reconocida con un premio Emmy® y más de 60 nominaciones, vuelve a reunir a Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez en otra enredada historia de secretos, mafiosos y multimillonarios en el corazón de Nueva York.

El regreso de la serie no solo ha generado expectativas por el destino de Charles, Oliver y Mabel, sino también por la revelación de la muerte de Lester, el fiel portero del Arconia, que desencadena la nueva trama. Con invitados de lujo como Meryl Streep, Christoph Waltz y Renée Zellweger, esta temporada promete ser la más explosiva y enigmática hasta la fecha.

¿CÓMO VER LOS EPISODIOS “ONLY MURDERS IN THEBUILDING” TEMPORADA 5?

La quinta temporada estará compuesta por 10 episodios. El estreno será el martes 9 de septiembre de 2025, día en que se lanzarán los tres primeros capítulos. A partir de entonces, cada martes se estrenará un nuevo episodio en Disney+ y Hulu (Hulu en Disney+ para quienes cuentan con el paquete).

Guía de episodios de la temporada 5

T5.E1 – El clavo en el ataúd: Martes, 9 de septiembre de 2025.

Martes, 9 de septiembre de 2025. T5.E2 – Después de ti: Martes, 9 de septiembre de 2025

Martes, 9 de septiembre de 2025 T5.E3 – Rigor: Martes, 9 de septiembre de 2025.

Martes, 9 de septiembre de 2025. T5.E4 – Episodio 5.4: Martes, 16 de septiembre de 2025

Martes, 16 de septiembre de 2025 T5.E5 – Episodio 5.5: Martes, 23 de septiembre de 2025

Martes, 23 de septiembre de 2025 T5.E6 – Episodio 5.6: Martes, 30 de septiembre de 2025

Martes, 30 de septiembre de 2025 T5.E7 – Episodio 5.7: Martes, 7 de octubre de 2025

Martes, 7 de octubre de 2025 T5.E8 – Episodio 5.8: Martes, 14 de octubre de 2025

Martes, 14 de octubre de 2025 T5.E9 – Episodio 5.9: Martes, 21 de octubre de 2025

Martes, 21 de octubre de 2025 T5.E10 – Episodio final: Martes, 28 de octubre de 2025

Hora de estreno de los episodios

Estados Unidos : a las 00:00 (medianoche) hora del Pacífico

: a las México : a las 02:00 a.m.

: a las 02:00 a.m. Colombia : a las 03:00 am

: a las 03:00 am Argentina : a las 05:00 am

: a las 05:00 am Chile : a las 05:00 am

: a las 05:00 am España: a las 10:00 am.

NOTA: Además, la serie incluirá material adicional con entrevistas exclusivas al elenco, contenidos tras bambalinas y análisis semanales disponibles en video y audio a través de los canales de Hulu.

¿CÓMO VER LAS PRIMERAS CUATRO TEMPORADAS DE “ONLY MURDERS IN THEBUILDING”?

Si quieres estar al día antes del estreno de la quinta temporada de “Only Murders in the Building”, puedes ver las cuatro anteriores en Disney+ para la mayoría de países de habla hispana y Europa, y en Hulu en Estados Unidos. Ambas plataformas ofrecen las temporadas completas para streaming bajo suscripción, permitiendo ver todos los episodios a la carta antes del estreno de la quinta temporada.

TRÁILER QUINTA TEMPORADA DE “ONLY MURDERS IN THEBUILDING”

