Del miércoles 25 al domingo 29 de marzo del 2026, la famosa plataforma de streaming Crunchyroll cierra la temporada de invierno con un “final masivo” de anime. Y es que 10 series despiden sus entregas actuales en solo cinco días, lo que implica que debemos decirle adiós—en algunos casos, temporalmente—a pesos pesados de la ficción, tales como “Oshi no Ko”, “Frieren: Beyond Journey’s End” y “Hell’s Paradise”. Así, ¿te gustaría repasar la lista completa? Pues, te la presento en las siguientes líneas.

Vale precisar que, aunque no forma parte del calendario oficial, la primera parte de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” también se despide esta misma semana, con su episodio final programado para el jueves 26 de marzo del 2026 .

Lo cierto es que el show televisivo entra en pausa antes de una segunda tanda de capítulos, motivo por el cual Crunchyroll no lo incluye en el conteo de espectáculos con entregas que “terminan” por completo.

LOS ANIMES DE CRUNCHYROLL QUE CIERRAN TEMPORADA DEL 25 AL 29 DE MARZO

1. “Oshi no Ko” – Temporada 3

La tercera temporada de “Oshi no Ko” cuenta con 11 capítulos en total y su final está fijado para el miércoles 25 de marzo del 2026 .

Este se trata de un episodio especial de una hora que funciona como cierre del arco de la película dentro de la historia.

2. “Tamon’s B-Side” – Temporada 1

La primera temporada de “Tamon’s B-Side” se compone de 13 capítulos y concluye también el miércoles 25 de marzo .

¿De qué trata? Utage Kinoshita es una estudiante de preparatoria que trabaja a tiempo parcial como empleada doméstica. Ha dedicado su vida a su ídolo favorito, Tamon Fukuhara, del grupo F/ACE. ¡Pero un día, Utage termina siendo asignada a la casa de Tamon! Allí descubre que, fuera del escenario, él no se parece en nada a su imagen de ídolo salvaje. Es un chico melancólico e introvertido sin confianza en sí mismo, pero Utage se enamora de él de todos modos.

3. “Sentenced to Be a Hero” – Temporada 1

La primera temporada de “Sentenced to Be a Hero” se desarrolla a lo largo de 12 episodios y el último de estos se emite el jueves 26 de marzo del 2026 .

¿De qué trata? En un mundo donde el heroísmo es un castigo, Xylo Forbartz, un asesino de diosas condenado, lucha contra hordas interminables de abominaciones monstruosas como parte de la Unidad de Héroes Penales 9004. La muerte no es una escapatoria, solo un ciclo de resurrección y combate implacable. Pero cuando Xylo se encuentra con una nueva y misteriosa diosa, su improbable alianza desencadena una rebelión.

4. “Frieren: Tras finalizar el viaje” – Temporada 2

La segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” tiene 10 capítulos y se despide de las pantallas el viernes 27 de marzo .

Al cierre de esta nota, todavía no hay un anuncio oficial de la tercera entrega de la producción.

5. “DARK MOON: THE BLOOD ALTAR” – Temporada 1

La primera temporada de "DARK MOON: THE BLOOD ALTAR" está conformada por 12 episodios, con el último previsto para estrenarse el viernes 27 de marzo .

¿De qué trata? En la ciudad costera de Riverfield se encuentra la Academia Decelis, hogar de siete misteriosos chicos que comparten el mismo secreto: son vampiros y ocultan su turbio pasado. Cuando Sooha, una estudiante que odia a los vampiros, es trasladada a la academia, los chicos se sienten irresistiblemente atraídos por ella. A medida que sucesos extraños sacuden la ciudad, viejos pecados y secretos enterrados resurgen y su mundo comienza a fracturarse.

6. “Fate/strange Fake” – Temporada 1

En este caso hay dos bloques diferenciados: primero, el especial de una hora “Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-”, estrenado en 2023 y disponible en Crunchyroll, y luego la serie como tal, cuya temporada actual se cierra el sábado 28 de marzo .

¿De qué trata? Años después de la Quinta Guerra del Santo Grial en Japón, empiezan a circular rumores sobre la aparición de un nuevo Santo Grial en Estados Unidos. Masters y Servants se reúnen en la ciudad de Snowfield mientras el campo de batalla comienza a tomar forma. Se alza el telón y la humanidad, junto a sus héroes, entra en escena, mientras secretos y sombras anuncian una nueva Guerra del Santo Grial.

7. “TRIGUN STARGAZE”

Esta secuela de “Trigun Stampede” tiene como fecha de final de temporada el sábado 28 de marzo del 2026 .

¿De qué trata? Situada dos años y medio después de los eventos de la serie original, presenta una historia cargada de acción, comedia y ciencia ficción.

8. “Hell’s Paradise: Jigokuraku” – Temporada 2

La segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” está compuesta por 12 capítulos, con el último de ellos programado para estrenarse el domingo 29 de marzo .

9. “You and I Are Polar Opposites” – Temporada 1

La primera temporada de “You and I Are Polar Opposites” se ha estructurado como una tanda de 12 episodios. Así, el capítulo final se emite el domingo 29 de marzo .

¿De qué trata? Suzuki es una estudiante de preparatoria enamorada, ¡pero el chico del que se ha enamorado no se parece en nada a ella! Mientras que ella es alegre, extrovertida y siempre intenta encajar, su compañero de clase Yusuke Tani es estoico, tranquilo y parece no importarle lo que piensen de él. ¿Podrá Suzuki superar sus ansiedades y pedirle una cita, o descubrirá que los polos opuestos no se atraen?

10. “In the Clear Moonlit Dusk” – Temporada 1

Finalmente, la adaptación de “In the Clear Moonlit Dusk” abarca 12 capítulos en su primera temporada, emitidos hasta el domingo 29 de marzo .

¿De qué trata? Yoi Takiguchi tiene piernas largas, una voz grave y un rostro atractivo… en otras palabras, es tan guapa que la mayoría de la gente ni siquiera nota—o le importa—que en realidad es una chica. De hecho, lleva el apodo de “Príncipe” desde que tiene memoria. Eso es así hasta que conoce a Ichimura-senpai… la única persona que parece verla tal como es. Para su sorpresa, no sabe muy bien cómo manejar esta nueva relación, sobre todo cuando su nuevo amigo también resulta ser un príncipe (y uno de verdad, además). ¡Aquí comienza la historia de dos príncipes de preparatoria!

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