“Other Mommy” (en español: “Madre siniestra”), la nueva película de terror protagonizada por Jessica Chastain, ya se sumó a la cartelera de varios países alrededor del mundo. Y, como ocurre con cada estreno del género, hay una duda que se plantea entre los futuros espectadores: ¿qué debo hacer cuando la historia principal termine y empiecen a aparecer los créditos? Así, si planeas ver la cinta en pantalla grande, aquí te cuento si conviene permanecer o no en tu butaca hasta que el metraje llegue a su final absoluto.

Vale precisar que el filme es una producción de Universal Pictures y está basado en la novela “Incidents Around the House” de Josh Malerman.

En ese sentido, la historia sigue Bela, una niña de ocho años que vive con sus padres, Ursula y Russ, en medio de tensiones familiares que percibe con mayor intensidad de la que los adultos imaginan.

Eventualmente, su rutina se quiebra cuando aparece “Other Mommy”, una entidad siniestra que se parece exactamente a Ursula y que busca ganarse su confianza desde la oscuridad de su habitación.

Entonces, a medida que la presencia se vuelve más agresiva, los padres de Bela también empiezan a verla y comprenden que no se trata de una invención de la niña.

A partir de allí, la familia emprende una desesperada huida para protegerla, mientras la criatura intenta convencerla de que la deje entrar en su corazón y así apoderarse de su cuerpo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Other Mommy”:

“OTHER MOMMY”, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es SÍ y conviene esperar hasta el último minuto.

¡ Atención, SPOILERS ! Tal como revela Just Jared, hay una escena al final de toda la secuencia de créditos.

En esta, la entidad conocida como “Other Mommy” mira directo a la cámara y hace callar al público con un “shhh”.

De esta manera, el cierre queda reducido a un solo rostro y un sonido que sugiere que el ser maligno podría seguir existiendo.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “OTHER MOMMY”?

El elenco principal de “Other Mommy” incluye a:

Jessica Chastain , quien interpreta tanto a la madre Ursula como a la criatura

, quien interpreta tanto a la madre Ursula como a la criatura Arabella Olivia Clark como Bela, la niña protagonista

como Bela, la niña protagonista Jay Duplass como Russell, el esposo de Ursula

como Russell, el esposo de Ursula Dichen Lachman como Lois, una exorcista

como Lois, una exorcista Arian Moayed como Frank

como Frank Karen Allen como Ruth, la abuela de Bela

¿QUÉ OTROS TÍTULOS PUEDES VER DESPUÉS DE “OTHER MOMMY”?

La galardonada actriz Jessica Chastain ya transitó el género de terror con “Mama” (2013) e “It: Chapter Two” (2019), ambas cintas de Andy Muschietti.

Por otro lado, si te interesa el universo del autor Josh Malerman, debes saber que “Bird Box” es su obra más conocida.

"Other Mommy" es una película de terror del director Rob Savage que se desarrolla a lo largo de 93 minutos de metraje (Foto: Blumhouse Productions / Universal Pictures)

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