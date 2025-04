Stephanie Smothers (Anna Kendrick) y Emily Nelson (Blake Lively) regresan en “Otro pequeño favor” (“Another Simple Favor” en su idioma original), la secuela de la comedia negra de 2018 basada en la novela de Darcey Bell. En la nueva película, las protagonistas se reencuentran en la extravagante boda de Emily con un empresario italiano en la isla de Capri, Italia. Mientras se desempeña como dama de honor, Stephanie debe descubrir lo que planea la mujer a la que encerró en prisión cinco años antes. ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Dirigida por Paul Feig y escrita por Jessica Sharzer y Laeta Kalogridis, “Another Simple Favor”, inició su fotografía principal a fines de marzo de 2024 y finalizó su rodaje el 26 de mayo de 2024. Se estrenó en el Festival South by Southwest el 7 de marzo de 2025 y llegará a Amazon Prime Video el 1 de mayo.

Además de Anna Kendrick y Blake Lively, Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine e Ian Ho repiten sus papeles de la primera película. Mientras que Michele Morrone, Elena Sofia Ricci, Elizabeth Perkins, Alex Newell y Allison Janney se unen al elenco de “Otro pequeño favor”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “OTRO PEQUEÑO FAVOR”

1. Anna Kendrick como Stephanie Smothers

Anna Kendrick, que apareció en películas como “Pitch Perfect”, “Drinking Buddies”, “Happy Christmas”, “The Last Five Years”, “Digging for Fire”, “The Accountant”, “Trolls World Tour”, “Alice, Darling” y “Woman of the Hour”, vuelve a interpretar a Stephanie Smothers, quien acepta ser la dama de honor de Emily y mientras está en Capri investiga lo que su “amiga” planea.

Anna Kendrick retoma el rol de Stephanie Smothers en la secuela "Otro pequeño favor", donde acepta ir a la boda de Emily (Foto: Amazon Prime Video) ×

2. Blake Lively como Emily Nelson

Blake Lively, recordada por producciones como “Gossip Girl”, “The Private Lives of Pippa Lee”, “Green Lantern”, “The Shallows”, “Café Society”, “All I See Is You” y “It Ends with Us”, retoma el rol de Emily Nelson, quien tras salir de prisión, se enfoca en los preparativos de su boda con un empresario italiano y ¿en una venganza contra Stephanie?

Blake Lively interpreta a Emily, quien planea casarse con un empresario italiano tras salir de prisión en la película "Otro pequeño favor" (Foto: Amazon Prime Video) ×

3. Henry Golding como Sean Townsend

Henry Golding, que fue parte de “Crazy Rich Asians”, “Last Christmas”, “The Gentlemen”, “Snake Eyes” y “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, da vida a Sean Townsend, el exesposo de Emily y padre de Nicky. En el tráiler, le advierte a Stephanie que no confíe en Emily.

Henry Golding da vida a Sean Townsend, el exesposo de Emily, en la película "Otro pequeño favor" (Foto: Amazon Prime Video) ×

4. Elizabeth Perkins como Margaret McLinden

Elizabeth Perkins, conocida por películas como “About Last Night”, “From the Hip”, “Big”, “Enid Is Sleeping”, “The Flintstones”, “Moonlight and Valentino”, “The Ring Two” y “Hop”, asume el papel de Margaret McLinden, la madre de Emily. Perkins reemplaza a Jean Smart, quien interpretó al personaje en la primera película.

Elizabeth Perkins interpreta a Margaret McLinden y Allison Janney interpreta a Linda McLinden en la película "Otro pequeño favor" (Foto: Amazon Prime Video) ×

5. Michele Morrone como Dante Versano

Michele Morrone, actor y cantante italiano que obtuvo reconocimiento internacional tras protagonizar el thriller erótico “365 días” y sus secuelas, interpreta a Dante Versano en “Otro pequeño favor”. Se trata del prometido Emily.

Michele Morrone da vida a Dante Versano, el prometido de Emily, en la película "Otro pequeño favor" (Foto: Amazon Prime Video) ×

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Another Simple Favor”:

Andrew Rannells como Darren

Bashir Salahuddin como el detective Summerville

Elena Sofia Ricci como Portia Versano

Alex Newell como Vicky

Allison Janney como Aunt Linda McLinden

Joshua Satine como Miles Smothers

Ian Ho como Nicholas “Nicky” Townsend-Nelson

Kelly McCormack como Stacy

Taylor Ortega como Agent Irene Walker

Lorenzo de Moor como Matteo Bartolo

Aparna Nancherla como Sona

Jake Tapper como ella misma

¿DE QUÉ TRATA “OTRO PEQUEÑO FAVOR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Otro pequeño favor”, “Stephanie Smothers (Anna Kendrick) y Emily Nelson (Blake Lively) se reúnen en la hermosa isla de Capri, Italia, para la extravagante boda de Emily con un rico empresario italiano. Junto con los glamurosos invitados, espera que el asesinato y la traición confirmen su asistencia a una boda que da más vueltas que el camino de la Marina Grande a la plaza principal de Capri.”

¿CÓMO VER “ANOTHER SIMPLE FAVOR”?

“Otro pequeño favor” se estrenará el jueves 1 de mayo de 2025 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la secuela de la comedia oscura de 2018 solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.