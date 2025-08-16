Cada vez que leo algo sobre “Demon Slayer”, ya sé que se viene algo grande. Desde que el anime irrumpió con fuerza en 2019, no ha parado de romper récords y mover masas. Y con el estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle”, ese fenómeno no solo se mantiene, sino que vuelve a escalar. La nueva película del estudio Ufotable ya se había posicionado como una de las más esperadas del año y, sinceramente, está superando todas las expectativas.

La cinta se estrenó el 18 de julio de 2025 en Japón, y aunque todavía faltan semanas para que llegue a Estados Unidos y América Latina, en otros países ya está haciendo historia. Y no lo digo en tono figurado: esta semana se confirmó que “Infinity Castle” rompió un importante récord de taquilla en Taiwán, dejando en claro que “Demon Slayer” no es solo un éxito japonés, sino un fenómeno global.

Tanjiro en una escena de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

RÉCORD ABSOLUTO DE ANIME EN TAIWÁN

Durante su primer fin de semana en cines taiwaneses, “Demon Slayer: Infinity Castle” recaudó US$5,9 millones, lo que la convierte oficialmente en el debut de anime más taquillero en la historia del país. Sí, más que “Your Name”, más que “One Piece Film: Red”, más que cualquier otra producción japonesa lanzada allí. Lo más impresionante es que esta cifra se logró en solo tres días, lo cual habla del nivel de expectación que había entre los fans.

Este nuevo hito no solo consolida a “Demon Slayer” como una de las franquicias de anime más poderosas del momento, sino que además reafirma el impacto internacional que sigue teniendo, incluso a cinco años del final del manga.

Ufotable’s dominance at the box office continues 🔥 #鬼滅の刃 #DemonSlayer



Demon Slayer: Infinity Castle grossed ¥21.78B (~$147.3M) in Japan and $5.9M in just 3 days in Taiwan, making it the biggest debut for an anime film there.



Worldwide total now sits at $153M!! pic.twitter.com/IvI2TiGPIZ — Demon Slayer Daily (@DemonSlayerSc) August 11, 2025

LO QUE SE ESPERA EN ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA

Si estás en Estados Unidos o en alguna nación de América Larina y te preguntas cuándo vas a poder verla: paciencia, que falta poco. “Infinity Castle” se estrenará en el 12 septiembre de 2025 en el país de habla inglesa y un día antes para quienes hablamos español, y ya se confirmó que las entradas estarán disponibles a partir del 15 de agosto.

Recordemos que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train”, la película anterior, se convirtió en la película de anime más taquillera en la historia de Estados Unidos, superando los US$49 millones en taquilla. Así que no hay dudas de que “Infinity Castle” también va a tener su propio impacto en el mercado occidental.

Shinobu Kocho en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

EL MANGA TAMBIÉN ROMPE MARCAS

La fiebre por Demon Slayer no se queda solo en los cines. A la par del estreno de Infinity Castle, el manga original de Koyoharu Gotouge volvió a escalar en ventas. En una sola semana, vendió más de 100,000 copias, lo que le permitió entrar nuevamente al ranking Oricon y, por unos días, incluso superar a “One Piece”, lo que no es poca cosa.

Con más de 220 millones de copias vendidas a nivel global, “Demon Slayer” ya está en la cima del manga más vendido de la última década. Y con el empuje que genera la película, todo indica que podría superar la marca de los 230 millones antes de 2026.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.