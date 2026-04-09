Cuando Reef Hawk (Keanu Reeves), un famoso actor de Hollywood, decide volver al mundo del espectáculo después de cinco años de “descanso”, un video de contenido cuestionable podría arruinar su gran regreso en “Outcome”. Por sugerencia de su abogado propone enmendar sus errores y reconciliarse con las personas a las perjudicó en el pasado para descubrir la identidad del chantajista. El problema es que la lista de las personas que lo odian es muy larga. ¿Cuándo se estrenará la nueva película de Apple TV? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Esta comedia negra fue dirigida, escrita y coproducida por Jonah Hill, quien “aporta una perspectiva única al viaje de Reef, un viaje a través del pasado que, a la vez que salvaje, espiritualmente purificador, nostálgico y revelador, le permite afrontar su pasado como única forma de salvar su futuro.”

“Outcome”, también escrito por Ezra Woods, cuenta con un elenco conformado por Keanu Reeves, Hill, Cameron Diaz, Matt Bomer, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Martin Scorsese, Atsuko Okatsuka, Roy Wood, Jr., Welker White, Kaia Gerber e Ivy Wolk.

El abogado Ira Slitz (Jonah Hill) le aconseja a Reef Hawk (Keanu Reeves) reunirse con los sospechosos para descubrir al extorsionador en la película "Outcome" (Foto: Apple TV)

¿DE QUÉ TRATA “OUTCOME”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV, “‘Outcome’ es una comedia negra que se centra en Reef Hawk (Reeves), una querida estrella de Hollywood que debe enfrentarse a sus demonios internos tras ser extorsionado con un misterioso vídeo que amenaza con destrozar su imagen y acabar con su carrera. Con el apoyo de sus amigos de toda la vida, Kyle (Diaz) y Xander (Bomer), y su abogado de crisis, Ira (Hill), Reef emprende un viaje de autodescubrimiento para enmendar sus errores con cualquiera a quien haya podido perjudicar, con la esperanza de identificar al chantajista.”

El tráiler muestra que luego de lidiar con sus adicciones, el protagonista está listo para volver. No obstante, un error del pasado lo obliga a reflexionar sobre las personas que lo odian y las razones por las que lo hacen. Junto a su abogado reúne a un gabinete de crisis para hacer frente al asunto.

¿CÓMO VER “OUTCOME”?

“Outcome” se estrenará el viernes 10 de abril de 2026 en Apple TV, por lo tanto, para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “OUTCOME”

ACTORES Y PERSONAJES DE “OUTCOME”

Keanu Reeves como Reef Hawk

Jonah Hill como Ira Slitz

Cameron Diaz como Kyle

Matt Bomer como Xander

Cary Christopher

David Spade como Buddy

Laverne Cox como Virginia Allen Green

Kaia Gerber como Oksana

Roy Wood Jr. como Reverend Leondrus Carter

Susan Lucci como Dinah Hawk

Atsuko Okatsuka como Unis Kim

Martin Scorsese como Richie “Red” Rodriguez

Welker White como Savannah

Ivy Wolk

Drew Barrymore

Van Jones

Keanu Reeves interpreta a Reef Hawk, Cameron Diaz interpreta a Kyle y Matt Bomer interpreta a Xander en la película "Outcome" (Foto: Apple TV)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “OUTCOME”?

“Outcome”, que cuenta con Jonah Hill, Matt Dines y Ali Goodwin como productores, tiene una duración de 84 minutos, es decir, 1 hora y 24 minutos.

¿CUÁNDO SE GRABÓ “OUTCOME”?

La fotografía principal de “Outcome”, producida por Apple Studios y Strong Baby Productions, comenzó el 20 de marzo de 2024.

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