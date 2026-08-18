Madelyn Cline regresa en la quinta y última temporada de "Outer Banks", que será a última de la serie creada por Josh Pate, Jonas Pate y Shannon Burke (Foto: Netflix)
Madelyn Cline regresa en la quinta y última temporada de "Outer Banks", que será a última de la serie creada por Josh Pate, Jonas Pate y Shannon Burke (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Después de la trágica muerte de JJ (Rudy Pankow) a manos de su propio padre biológico, Chandler Groff (J. Anthony Crane), los Pogues buscan venganza y redención en . Mientras lidian con las amenazas de Groff e intentan recuperar la Corona Azul, Pope (Jonathan Daviss) sufre de estrés postraumático por haber disparado a Lightner (Rigo Sanchez) para salvar a Cleo (Carlacia Grant) y Sarah (Madelyn Cline) está embarazada y huyendo. ¿Cuándo se estrenarán los nuevos episodios de la serie de Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto?

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Los Pogues, liderados por John B (Chase Stokes), deciden evitar que Groff venda el valioso objeto en Portugal. Cuando sobornan a un contrabandista para que los lleve a Lisboa, descubre que se trata de un delincuente que colabora con Finch (Jason Alan Carvell) para secuestrar a Kiara (Madison Bailey).

[Los Pogues] podrían terminar obteniendo un tesoro como parte de su venganza, pero todo se trata de vengar a JJ, intentar encontrar algo de consuelo o paz y superar el dolor que todos sienten”, . “A partir de aquí, es algo muy personal”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “OUTER BANKS”

1. Chase Stokes como John B. Routledge

Chase Stokes, que apareció en “Stranger Things”, “Daytime Divas“, “The Beach House”, “The First” y “Tell Me Your Secrets”, vuelve a interpretar a John B. Routledge en la quinta y última temporada de “”. En los nuevos episodios, debe liderar el contraataque contra Chandler Groff y trabajar en su relación con Sarah, que dará un importante giro.

Chase Stokes vuelve a interpretar a John B. Routledge en la última temporada de la serie de aventuras y drama juvenil "Outer Banks" (Foto: Netflix)
Chase Stokes vuelve a interpretar a John B. Routledge en la última temporada de la serie de aventuras y drama juvenil "Outer Banks" (Foto: Netflix)

2. Madelyn Cline como Sarah Cameron

Madelyn Cline, que fue parte de películas como “Boy Erased”, “This Is the Night”, “What Breaks the Ice”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery” y “I Know What You Did Last Summer”, retoma el papel de Sarah Cameron, quien debe escapar y cuidar de su embarazo.

Madelyn Cline retoma el papel de Sarah Cameron en la quinta temporada de la serie "Outer Banks", donde está embarazada (Foto: Netflix)
Madelyn Cline retoma el papel de Sarah Cameron en la quinta temporada de la serie "Outer Banks", donde está embarazada (Foto: Netflix)

3. Madison Bailey como Kiara Carrera

Madison Bailey, que ha aparecido en series como “Constantine” y “Mr. Mercedes” y en el largometraje “Impractical Jokers”, da vida a Kiara Carrera, quien ha perdido a la persona más importante de su vida, así que, está dispuesta a cualquier riesgo para hacer justicia. ¿Arriesgará al grupo?

Jonathan Daviss da vida a Pope Heyward y Madison Bailey da vida a Kiara Carrera en la quinta y última temporada de "Outer Banks" (Foto: Netflix)
Jonathan Daviss da vida a Pope Heyward y Madison Bailey da vida a Kiara Carrera en la quinta y última temporada de "Outer Banks" (Foto: Netflix)

4. Jonathan Daviss como Pope Heyward

Jonathan Daviss, que apareció en “Deliverance Creek”, “All the Marbles”, “Edge of the World”, “Age of Summer” y “Shattered Memories”, vuelve a interpretar a Pope Heyward, que en la quinta temporada de “”, lidia con las secuelas psicológicas tras haber matado a Lightner. Mientras se enfrenta a la culpa, utiliza su ingenio científico para la misión final.

Drew Starkey como Rafe Cameron, Jonathan Daviss como Pope Heyward, Carlacia Grant como Cleo, Chase Stokes como John B. Routledge y Madelyn Cline como Sarah Cameron en la quinta y última temporada de "Outer Banks" (Foto: Netflix)
Drew Starkey como Rafe Cameron, Jonathan Daviss como Pope Heyward, Carlacia Grant como Cleo, Chase Stokes como John B. Routledge y Madelyn Cline como Sarah Cameron en la quinta y última temporada de "Outer Banks" (Foto: Netflix)

5. J. Anthony Crane como Chandler Groff

J. Anthony Crane, que apareció en “Elementary”, “Madam Secretary”, “Chicago P.D.”, “Monsterland”, “Succession”, “After The Worst Happens”, “Blue Bloods” y “Dead Ringers”, regresa como Chandler Groff,quien se dirige a Portugal para encontrarse con un comprador y vender la Corona Azul.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 5 de “Outer Banks”:

  • Carlacia Grant como Cleo Anderson
  • Drew Starkey como Rafe Cameron
  • Austin North como Topper Thornton
  • Fiona Palomo como Sofia
  • Cullen Moss como el Sheriff Victor Shoupe

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “OUTER BANKS”?

, la quinta temporada de “Outer Banks” encuentra a los Pogues en un punto de quiebre, el mayor de su historia, tras la trágica pérdida de JJ en Marruecos. “Los chicos, varados lejos de casa y llorando la partida del alma del grupo, continúan enfrentando amenazas familiares e intentando asimilar que perdieron la Corona Azul.

Con Chandler Groff a sus anchas, Dalia y los Corsarios tras ellos, y los Kooks haciendo hasta lo imposible para que los Pogues no tengan hogar al cual regresar, John B., Sarah, Kiara, Pope y Cleo deben confiar en sus instintos ―y en la complicada alianza con Rafe― para evitar desmoronarse para siempre. Ahora, su misión es una carrera desesperada para reclamar su futuro y, por fin, ganar la libertad que han estado persiguiendo desde el principio. Son ellos contra el mundo. Son ellos buscando venganza en nombre de su mejor amigo. Son ellos volviendo a la base… una última vez.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “OUTER BANKS”?

, por lo tanto, para ver los últimos episodios de este drama de aventura y misterio solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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