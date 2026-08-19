Los Pogues están al borde del colapso tras la trágica muerte de JJ (Rudy Pankow) en Marruecos, así que en la quinta y última temporada de “Outer Banks”, John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) y Cleo (Carlacia Grant) deben intentar recomponer sus vidas mientras buscan vengarse de Chandler Groff (J. Anthony Crane) y recuperar la Corona Azul. Pero Groff no es su único enemigo, Dalia (Pollyanna McIntosh) y los Corsarios se acercan, y los Kooks se aseguran de que no tengan un hogar al que regresar.

Mira también: Estas son las series y películas que abandonan Netflix en agosto de 2026

Para evitar desmoronarse definitivamente, los Pogues deben confiar en su ingenio y en una alianza inestable con Rafe (Drew Starkey). En tanto, Kiara está dispuesta a todo por hacer justicia por la muerte de la persona más importante de su vida, lo que la llevará a presionar a sus amigos para correr demasiados riesgos.

“Estamos eufóricos de emprender un último viaje con los Pogues”, declararon anteriormente a Tudum los creadores Josh Pate, Jonas Pate y Shannon Burke. “Volver al set con nuestro elenco para esta última temporada es agridulce y surrealista. Estamos ansiosos por mostrarles a todos lo que tenemos preparado para esta temporada: ¡será una aventura increíble!”.

Aunque la mayor parte del elenco de “Outer Banks” volvió para la temporada final, algunos personajes no aparecerán en los nuevos episodios del drama de acción, aventura y misterio de Netflix.

LOS PERSONAJES QUE QUE NO REGRESARÁN EN LA TEMPORADA 5 DE “OUTER BANKS”

1. JJ Maybank (Rudy Pankow)

JJ Maybank fue asesinado por su propio padre biológico, Chandler Groff, al final de la cuarta temporada, así que no volverá en los últimos episodios. No obstante, es posible que aparezca en un flashback. Aunque Kiara menciona que, “La leyenda dice que la corona puede resucitar a los muertos”, no significa que JJ regresará.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al elenco y al equipo”, declaró Rudy Pankow a Tudum de Netflix en 2024. “Ha sido un verdadero placer venir a trabajar. Este es, sin duda, el proyecto más importante de mi carrera, y comenzar así es el comienzo de mi vida. Lo voy a extrañar”.

JJ Maybank (Rudy Pankow) murió al final de la cuarta temporada de "Outer Banks", así que no será parte de los últimos capítulos (Foto: Netflix)

2. Lightner (Rigo Sanchez)

Durante una intensa persecución en la ciudad de Agapenta por conseguir la Corona Azul, Lightner (Rigo Sanchez) arrinconó a Pope y a una Cleo herida. Para salvar a su novia, el miembro de los Pogues disparó contra Lightner. Por lo tanto, el Corsario Lupino no volverá en la nueva entrega de “Outer Banks”.

Lightner (Rigo Sánchez) recibió un disparo en la cabeza al final de la cuarta temporada de "Outer Banks" (Foto: Netflix)

3. Captain Terrance (Terence Rosemore)

Captain Terrance (Terence Rosemore), la figura paterna de Cleo, murió en la primera mitad de la cuarta temporada tras recibir un disparo en el pecho por parte del mercenario Lightner. Por lo tanto, no será parte de los últimos episodios de la serie de Netflix.

4. Wes Genrette (David Jensen) y Hollis Robinson (Brianna Brown)

Wes Genrette (David Jensen), el hombre que encargó a los Pogues la búsqueda del tesoro de Barbanegra, y Hollis Robinson (Brianna Brown), la promotora inmobiliaria que trabajaba con Groff, también fueron víctimas del despiadado estafador Chandler Groff, quien incluso asesinó a su hijo.

Groff (J. Anthony Crane) asesinó a Wes Genrette (David Jensen) en la cuarta temporada de "Outer Banks", así que este personaje no volverá (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “OUTER BANKS”?

La quinta y última temporada de “Outer Banks” se estrenará el jueves 20 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los últimos episodios de este drama de aventura y misterio solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí