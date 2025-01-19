Una nueva historia de amor… o mejor dicho dos que se conectarán por el tiempo, la lealtad, el deseo, la pasión y el destino nos presenta “Outlander: Blood of My Blood”, la precuela del drama histórico que sigue a los padres de Jamie, Ellen MacKenzie y Brian Fraser, y Claire, Julia Moriston y Henry Beauchamp. A raíz de la expectativa que ha generado esta serie, te doy a conocer quiénes asumen los papeles principales, así como los roles secundarios.
Antes te preciso que estos dos romances paralelos estarán ambientados en dos períodos de tiempo diferentes, con los progenitores de Jamie en las Tierras Altas de Escocia a principios del siglo XVIII y los de Claire en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN “OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD”?
Conoce a quiénes veremos en el spin-off de la exitosa producción que tiene diez episodios que se emiten desde el 8 de agosto de 2025 a través de Starz.
HARRIET SLATER COMO ELLEN MACKENZIE
Harriet Slater es Ellen MacKenzie, la madre de Jamie en la precuela de la exitosa serie.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Harriet Marston Slater
- Lugar de nacimiento: Leicester, Inglaterra
- Fecha y año de nacimiento: 28 de noviembre de 1994
- Conocida por: “Pennyworth”, del Universo DC, y el drama de época de MGM+ “Belgravia: The Next Chapter”.
JAMIE ROY COMO BRIAN FRASER
Jamie Roy es Brian Fraser, el padre de Jamie en “Outlander: Blood of my Blood”.
Datos del actor
- Nombre completo: Jamie Roy
- Lugar de nacimiento: Greenock, Escocia
- Año y fecha de nacimiento: 22 de abril de 1993
- Conocido por: “Squeaky Clean Mysteries: Hazardous Duty” (2022) y “Flowers and Honey” (2021).
HERMIONE CORFIELD COMO JULIA MORISTON
Hermione Corfield es Julia Moriston, la madre de Claire en la precuela histórica.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Hermione Isla Conyngham Corfield
- Lugar de nacimiento: Londres, Inglaterra
- Fecha y año de nacimiento: 19 de diciembre de 1993
- Conocida por: “Misión: Imposible - Nación Secreta” (2015), “Mr. Holmes” (2015), “Pride and Prejudice and Zombies” (2016) y “Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi” (2017).
JEREMY IRVINE COMO HENRY BEAUCHAMP
Jeremy Irvine es Henry Beauchamp, el padre de Claire en “Outlander: Blood of my Blood”.
Datos del actor
- Nombre completo: Jeremy William Fredric Smith
- Lugar de nacimiento: Gamlingay, Inglaterra
- Fecha y año de nacimiento: 18 de junio de 1990
- Conocido por: “The Woman in Black: Angel of Death” (2015), “Billionaire Boys Club” (2018), “Paradise Hills” (2019), “Cognition” (2020) y “This Is Christmas” (2022).
El resto del elenco de “Outlander: Blood of my Blood”:
De acuerdo con la línea de tiempo de los padres de Jamie en Escocia del siglo XVIII veremos a:
TONY CURRAN COMO LORD LOVAT. El abuelo de Jamie.
Datos del actor
- Nombre completo: Tony Curran
- Lugar de nacimiento: Glasgow, Escocia
- Fecha y año de nacimiento: 13 de diciembre de 1969
- Conocido por: “Underworld: Evolution”, “Doctor Who”, “Roots”, “Outlaw King”, “Thor: The Dark World” como Bor, “Daredevil”, “Mayflies” y más.
RORY ALEXANDER COMO MURTAGH FITZGIBBONS FRASER. El padrino de Jamie. El personaje reaparecerá en “Outlander: Blood of My Blood” en su versión joven.
Datos del actor
- Nombre completo: Rory Alexander
- Conocido por: “Pistol” (2022), “Alex Rider” (2020) y “Dark Windows” (2023).
- Sam Retford como Dougal MacKenzie
- Séamus McLean Ross como Colum MacKenzie
- Conor MacNeil como Ned Gowan
- Brian McCardie como Isaac, el líder del Clan Grant
- Jhon Lumsden como el hijo de Isaac, Malcom, y pretendiente de Ellen.
- Sarah Vickers como Davina Porter, ama de llaves de la casa de los Lovat y madre de Brian Fraser.
- Peter Mullan como Red Jacob MacKenzie, Laird del clan MacKenzie y padre de Ellen.
- Sally Messham como la Sra. Fitz, la doncella de Ellen en Castle Leoch y la tía de Murtagh.
- Terence Rae como Arch Bug, un guardaespaldas del Clan Grant
- Sadhbh Malin como Jocasta Cameron, la hija menor del clan MacKenzie.
- Ailsa Davidson como Janet MacKenzie, otra hermana MacKenzie
Enfocándonos en la línea de tiempo de los padres de Claire en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, aparecerán también a lo largo del spin-off:
- Annabelle Dowler como Lizbeth, la jefa de Julia en el Departamento de Guerra.
- Harry Eaton como el soldado Charlton, compañero soldado y amigo de Henry.
MIRA AQUÍ EL AVANCE DE “OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD”
