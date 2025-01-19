Una nueva historia de amor… o mejor dicho dos que se conectarán por el tiempo, la lealtad, el deseo, la pasión y el destino nos presenta “Outlander: Blood of My Blood”, la precuela del drama histórico que sigue a los padres de Jamie, Ellen MacKenzie y Brian Fraser, y Claire, Julia Moriston y Henry Beauchamp. A raíz de la expectativa que ha generado esta serie, te doy a conocer quiénes asumen los papeles principales, así como los roles secundarios.

Antes te preciso que estos dos romances paralelos estarán ambientados en dos períodos de tiempo diferentes, con los progenitores de Jamie en las Tierras Altas de Escocia a principios del siglo XVIII y los de Claire en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial.

Hermione Corfield y Jeremy Irvine forman parte del elenco principal de la serie "Outlander: Blood of My Blood" (Foto: Starz)

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD”?

Conoce a quiénes veremos en el spin-off de la exitosa producción que tiene diez episodios que se emiten desde el 8 de agosto de 2025 a través de Starz.

HARRIET SLATER COMO ELLEN MACKENZIE

En "Outlander: Blood of my Bllod", la actriz Harriet Slater da vida a Ellen MacKenzie (Foto: Starz)

Harriet Slater es Ellen MacKenzie, la madre de Jamie en la precuela de la exitosa serie.

Datos de la actriz

Nombre completo: Harriet Marston Slater

Harriet Marston Slater Lugar de nacimiento: Leicester, Inglaterra

Leicester, Inglaterra Fecha y año de nacimiento: 28 de noviembre de 1994

28 de noviembre de 1994 Conocida por: “Pennyworth”, del Universo DC, y el drama de época de MGM+ “Belgravia: The Next Chapter”.

“Pennyworth”, del Universo DC, y el drama de época de MGM+ “Belgravia: The Next Chapter”. Averigua más sobre Harriet Slater haciendo clic aquí.

JAMIE ROY COMO BRIAN FRASER

En "Outlander: Blood of my Bllod", el actor Jamie Roy interpreta a Brian Fraser (Foto: Starz)

Jamie Roy es Brian Fraser, el padre de Jamie en “Outlander: Blood of my Blood”.

Datos del actor

Nombre completo: Jamie Roy

Jamie Roy Lugar de nacimiento: Greenock, Escocia

Greenock, Escocia Año y fecha de nacimiento: 22 de abril de 1993

22 de abril de 1993 Conocido por: “Squeaky Clean Mysteries: Hazardous Duty” (2022) y “Flowers and Honey” (2021).

“Squeaky Clean Mysteries: Hazardous Duty” (2022) y “Flowers and Honey” (2021). Averigua más sobre Jamie Roy haciendo clic aquí

HERMIONE CORFIELD COMO JULIA MORISTON

En "Outlander: Blood of my Bllod", la actriz Hermione Corfield asume el papel de Julia Moriston (Foto: Starz)

Hermione Corfield es Julia Moriston, la madre de Claire en la precuela histórica.

Datos de la actriz

Nombre completo: Hermione Isla Conyngham Corfield

Hermione Isla Conyngham Corfield Lugar de nacimiento: Londres, Inglaterra

Londres, Inglaterra Fecha y año de nacimiento: 19 de diciembre de 1993

19 de diciembre de 1993 Conocida por: “Misión: Imposible - Nación Secreta” (2015), “Mr. Holmes” (2015), “Pride and Prejudice and Zombies” (2016) y “Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi” (2017).

“Misión: Imposible - Nación Secreta” (2015), “Mr. Holmes” (2015), “Pride and Prejudice and Zombies” (2016) y “Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi” (2017). Averigua más sobre Hermione Corfield haciendo clic aquí.

JEREMY IRVINE COMO HENRY BEAUCHAMP

En "Outlander: Blood of my Bllod", el actor Jeremy Irvine como Henry Beauchamp (Foto: Starz)

Jeremy Irvine es Henry Beauchamp, el padre de Claire en “Outlander: Blood of my Blood”.

Datos del actor

Nombre completo: Jeremy William Fredric Smith

Jeremy William Fredric Smith Lugar de nacimiento: Gamlingay, Inglaterra

Gamlingay, Inglaterra Fecha y año de nacimiento: 18 de junio de 1990

18 de junio de 1990 Conocido por: “The Woman in Black: Angel of Death” (2015), “Billionaire Boys Club” (2018), “Paradise Hills” (2019), “Cognition” (2020) y “This Is Christmas” (2022).

“The Woman in Black: Angel of Death” (2015), “Billionaire Boys Club” (2018), “Paradise Hills” (2019), “Cognition” (2020) y “This Is Christmas” (2022). Averigua más sobre Jeremy Irvine haciendo clic aquí.

El resto del elenco de “Outlander: Blood of my Blood”:

De acuerdo con la línea de tiempo de los padres de Jamie en Escocia del siglo XVIII veremos a:

TONY CURRAN COMO LORD LOVAT. El abuelo de Jamie.

En "Outlander: Blood of my Bllod", el actor Tony Curran da vida a Lord Lovat (Foto: Starz)

Datos del actor

Nombre completo: Tony Curran

Tony Curran Lugar de nacimiento: Glasgow, Escocia

Glasgow, Escocia Fecha y año de nacimiento: 13 de diciembre de 1969

13 de diciembre de 1969 Conocido por: “Underworld: Evolution”, “Doctor Who”, “Roots”, “Outlaw King”, “Thor: The Dark World” como Bor, “Daredevil”, “Mayflies” y más.

RORY ALEXANDER COMO MURTAGH FITZGIBBONS FRASER. El padrino de Jamie. El personaje reaparecerá en “Outlander: Blood of My Blood” en su versión joven.

Datos del actor

Nombre completo: Rory Alexander

Rory Alexander Conocido por: “Pistol” (2022), “Alex Rider” (2020) y “Dark Windows” (2023).

En "Outlander: Blood of my Bllod", el actor interpreta a Murtagh Fitzgibbons Fraser (Foto: Rory Alexander / Instagram)

Sam Retford como Dougal MacKenzie

Séamus McLean Ross como Colum MacKenzie

Conor MacNeil como Ned Gowan

Brian McCardie como Isaac, el líder del Clan Grant

Jhon Lumsden como el hijo de Isaac, Malcom, y pretendiente de Ellen.

Sarah Vickers como Davina Porter, ama de llaves de la casa de los Lovat y madre de Brian Fraser.

Peter Mullan como Red Jacob MacKenzie, Laird del clan MacKenzie y padre de Ellen.

Sally Messham como la Sra. Fitz, la doncella de Ellen en Castle Leoch y la tía de Murtagh.

Terence Rae como Arch Bug, un guardaespaldas del Clan Grant

Sadhbh Malin como Jocasta Cameron, la hija menor del clan MacKenzie.

Ailsa Davidson como Janet MacKenzie, otra hermana MacKenzie

Enfocándonos en la línea de tiempo de los padres de Claire en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, aparecerán también a lo largo del spin-off:

Annabelle Dowler como Lizbeth, la jefa de Julia en el Departamento de Guerra.

Harry Eaton como el soldado Charlton, compañero soldado y amigo de Henry.

MIRA AQUÍ EL AVANCE DE “OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD”

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí