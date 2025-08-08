Si eres fan de “Outlander”, seguramente ya marcaste el calendario: el 8 de agosto se estrenó “Outlander: Blood of My Blood”, la esperada precuela que llega de la mano de Starz. La serie nos llevará aún más atrás en el tiempo para contarnos las historias de amor y conflicto de los padres de Jamie Fraser y Claire Beauchamp, los inolvidables protagonistas que durante más de una década nos han llevado a través del tiempo y el espacio.

Esta nueva entrega llega justo cuando la serie original, basada en los libros de Diana Gabaldon, se prepara para despedirse con su octava y última temporada. Así que no es raro que muchos —y me incluyo— estemos especulando sobre cuánto tiempo podría durar esta precuela. ¿Tendrá una temporada cerrada o se extenderá varias? Spoiler: no hay una respuesta definitiva, pero sí muchas pistas interesantes.

Jamie Roy como Brian Fraser y Harriet Slater como Ellen MacKenzie en el spin-off "Outlander: Blood of My Blood" (Foto: Starz)

LA HISTORIA DETRÁS DE “BLOOD OF MY BLOOD”

Primero, hablemos de qué va “Outlander: Blood of My Blood”. Esta precuela no se limita a contarnos una única historia, sino dos. Por un lado, seguimos a Ellen MacKenzie (Harriet Slater) y Brian Fraser (Jamie Roy), los padres de Jamie, en la Escocia del siglo XVIII. Por el otro, nos vamos a la época de la Primera Guerra Mundial, donde Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) y Julia Moriston (Hermione Corfield), los padres de Claire, viven una historia de amor que, por cosas del destino —y del viaje en el tiempo—, los separará en el siglo XVIII.

Aquí no se trata solo de guiños al pasado: se trata de nuevas aventuras con un ADN “Outlander” muy marcado. Y por eso mismo, los fans sienten que hay mucho por explorar.

¿UNA SERIE DE TRES TEMPORADAS?

Una de las grandes razones por las que se cree que “Blood of My Blood” podría durar tres temporadas es la propia Diana Gabaldon. La autora de la saga original está actualmente escribiendo la décima novela de la serie principal —que llevará por título “Una bendición para un guerrero que sale”—, pero también ha expresado su deseo de escribir tres libros precuela.

Entonces claro, si la serie original de Starz se mantuvo bastante fiel a los libros, ¿por qué no asumir que esta nueva historia seguirá esa misma lógica y durará lo que duren las novelas precuela? Es una teoría fuerte, y no me parece descabellada.

LO QUE DICE EL SHOWRUNNER

Pero la televisión no siempre juega según las reglas del papel. En una entrevista con IGN, el showrunner Matthew B. Roberts —quien ya trabajó en la serie principal— dejó en claro que no hay una cifra cerrada de temporadas. Según sus propias palabras, “funciona mientras tengamos buenas historias que contar”. Y agregó algo clave: “Espero que sean más de tres”.

Roberts ve potencial no solo en las historias ya pensadas, sino en la posibilidad de expandir el universo. Asegura que hay espacio para moverse hacia adelante y hacia atrás en la línea temporal, lo cual abre un abanico de posibilidades narrativas. O sea, si el público responde, hay serie para rato.

MÁS ALLÁ DEL NÚMERO: LA HISTORIA MANDA

Una serie como “Outlander”, lo más importante es la historia. No se trata de estirar por estirar, sino de tener una narrativa sólida, personajes con profundidad y ese toque mágico que mezcla historia, drama, romance y ciencia ficción. Si “Blood of My Blood” logra eso, entonces no importa si son tres temporadas o cinco, lo que vale es que mantenga la calidad y el corazón que han hecho de esta saga algo único.

Además, pensemos en todo lo que se puede explorar: las intrigas políticas de los clanes escoceses, la tensión de la guerra, los viajes en el tiempo, las conexiones con personajes conocidos… Las posibilidades están ahí, esperando ser contadas.

Jeremy Irvine como Henry Beauchamp y Julia Moriston como Hermione Corfield en el spin-off "Outlander: Blood of My Blood" (Foto: Starz)

EL ROL DE STARZ Y LA AUDIENCIA

Otro factor clave será cómo responde la audiencia y qué decide Starz. Si la serie tiene buenos números y logra enganchar tanto a los fans antiguos como a nuevos espectadores, es muy probable que la cadena le dé luz verde a más temporadas. Recordemos que Starz ha apostado fuerte por el universo “Outlander”, y esta precuela llega con un equipo probado, locaciones espectaculares y un elenco con muchísimo potencial.

Además, con el final de la serie madre, Starz necesita mantener viva esa base de fans fieles. Así que si “Blood of My Blood” cumple con las expectativas, la decisión será más comercial que literaria.

