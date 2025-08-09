Si la historia de amor de Jamie y Claire te cautivó por completo en “Outlander”, prepárate porque su precuela “Blood of My Blood” te hará testigo no de uno, sino de dos romances que se conectarán por la lealtad, la pasión, el tiempo y el destino. Debido a que el drama histórico estrenó sus dos primeros episodios este 8 de agosto de 2025 en Starz, te brindo una recopilación de los hechos más importantes que se presentaron en ambos capítulos.

Vale precisar que las dos historias de amor paralelos de los padres de los protagonistas están ambientadas en dos períodos de tiempo diferentes, con los progenitores de Jamie en las Tierras Altas de Escocia a principios del siglo XVIII y los de Claire en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial. De ahora en adelante, cada viernes se emitirá un nuevo episodio.

Jamie Roy interpreta a Brian Fraser mientras que Harriet Slater es Ellen MacKenzie en el spin-off "Outlander: Blood of My Blood" (Foto: Starz)

¿QUÉ PASÓ EN LOS EPISODIOS 1 Y 2 DE “OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD”?

A continuación, los sucesos más importantes e impactantes que ocurrieron en los capítulos 1 y 2 de “Outlander: Blood of My Blood”.

LA MUERTE DEL PATRIARCA DE LOS MACKENZIES

Tras la muerte de “Red” Jacob MacKenzie, padre de Ellen, Jocasta, Janet, Colum y Dougal, el clan se queda sin su líder, y aunque le correspondería asumir a la hija mayor, esto es imposible en una época donde la mujer no tiene voz; por lo que se definirá quién será la cabeza entre los dos hijos varones. Esto parece no interesarle a Ellen, quien está destrozada con la partida de su progenitor, pues la trataba como a una igual, sin hacerla menos. El funeral se realiza en el Castillo Leoch.

En “Outlander: Blood of My Blood”, Ellen queda devastada por la muerte de su padre (Foto: Starz)

A medida que avanza la trama, descubrimos que Simon Fraser, de Lovat, y Jacob MacKenzie se tenían un resentimiento mutuo. En tanto, los Grant estarían buscando asumir el poder tras esta muerte, algo que no permitirá el belicoso Dougal, quien amenazó luchar contra todos. Gracias al asesor legal de la familia Ned Gowan, sabemos que Jacob no era muy querido; por lo tanto, en una siguiente reunión de los clanes podrían negarle a uno de los hijos del fallecido ser su sucesor.

LOS FRASER

El Castle Leathers alberga al clan Fraser de Lovat. En un primer momento, vemos a Brian y su primo Murtagh hablando de ir o no a la reunión de los MacKenzie. Más adelante, en la cena, el patriarca Simon se regodea por la muerte de Jacob, pero al ser cuestionado por Brian, lo amenaza con azotarlo y le recuerda que es un bastardo, ya que su madre es la criada Davina.

Debido a que Murtagh quiere ir a la reunión porque le interesa una muchacha que estará en ese lugar, Simon le encomienda espiar a esa familia cuando lleguen, por lo que será acompañado por su primo, toda vez que nadie conoce a este joven Fraser.

Murtagh de joven junto a la tía Fitz (Foto: Outlander: Blood of My Blood / Starz)

BRIAN FRASER CONOCE A ELLEN MACKENZIE

Una vez que llegan a la reunión de los MacKenzie, los primos se separan, pero cuando Brian se va, descubrimos que Ellen es la mujer de la que está enamorado Murtagh, pero el joven Fraser no lo sabe. El momento que se encuentra casualmente con la muchacha, él siente una conexión al instante y aunque debe huir de los hombres que lo molestaban, le pregunta si pueden verse en otro lugar. Ellen le dice que sí y quedan en encontrarse en un puente; y así fue.

Más adelante, ella regresa al castillo diciendo que no se siente bien y quiere ir a su cuarto, pero la verdad es que irá a encontrarse con Brian escabulléndose por un túnel oculto. Malcolm Grant (de quien hablaré cómo aparece en el siguiente punto) decide acompañarla, pero se da con la sorpresa de que todo era mentira y se enoja, pero eso no le interesa a la muchacha, quien finalmente se reúne con el desconocido. Cuando llega a su cita, le pregunta por su nombre, ni bien le responde, ella se asombra, pues forma parte del clan que su padre quiere desaparecer de la tierra, pero eso no impide que la conexión entre ellos continúe.

En “Outlander: Blood of My Blood”, también seremos testigos de una historia de amor con Brian Fraser como protagonista (Foto: Starz)

EL BELICOSO Y PROBLEMÁTICO DOUGAL PIERDE EL CONTROL

Al Castillo Leoch llegan los Grant y muestran sus respetos a Colum y Dougal. Malcolm es hijo de los Grant y está acompañado de Henry, su portavoz y defensor. Como a Dougal no le gusta este clan, le dice a su hermano que jamás a aliaría con ellos.

Debido a que Ellen no volvió para la cena y la información de que ella fue vista yéndose con Malcolm Grant, Dougal reúne a sus hombres para perseguirlos y recuperar a su hermana. Por lo tanto, cuando ve a Malcolm lo golpea hasta hacerlo caer del caballo, pero ella no está. Ante esta situación, Colum busca una solución, por lo que ordena a Ned ofrecer un matrimonio entre Ellen y el agraviado, a cambio de buscar la paz entre ambas familias. Aunque la orden ya fue dada, Ned le recuerda que Jacob le prometió a su hermana que nunca tendría que casarse por el bien del clan, pero este le contesta: “Mi padre ha muerto… y también su palabra”.

En “Outlander: Blood of My Blood”, los hermanos Colum y Dougal Mackenzie (Foto: Starz)

Es así como Ned le presenta esta propuesta a Henry Beauchamp, el Bladier del clan Grant, en el episodio 2. Si este concreta el trato, le promete ayudarlo a encontrar a su novia Julia Moriston. Es decir, el reencuentro entre estos personajes que más adelante se convertirán en los padres de Claire dependerá de que Ellen (la futura madre de Jamie) se case con otra persona.

LOS BEAUCHAMPS

Una nueva escena nos sitúa en otro tiempo: en el que Julia y Henry Beauchamp disfrutan al máximo de unas vacaciones en Escocia. Cuando conducen de regreso, sabemos que ella está embarazada del hermano pequeño de Claire. Debido a que él está un poco distraído, no se percata del ciervo que cruza la carretera y provoca un accidente automovilístico. Aunque ella creyó que era imposible sobrevivir, este provocó que ambos viajaran en el tiempo, pero separados.

¿CÓMO SE CONOCEN LOS PADRES DE CLAIRE?

El episodio 2, comienza en el Frente Occidental de la Primera Guerra Mundial, en la Batalla de Passchendaele, Bélgica. Es 1917, año en el que el teniente del ejército británico Henry Beauchamp desobedece las órdenes de volver al combate para rescatar a un compañero herido, pero en lugar de hacerlo, lleva a este soldado a la trinchera, donde termina muriendo. Él queda con un trauma, por lo que decide escribir lo que siente en una carta abierta al London Times.

En “Outlander: Blood of My Blood”, Henry Beauchamp leyendo una carta que le respondió Julia (Foto: Starz)

Su escrito termina en el departamento de censura postal y telegráfica del Ministerio de Guerra en Londres, donde Julia trabaja. Ella se lleva a escondidas la misiva a su casa, donde le responde y le da ánimos para seguir adelante, no sólo ello, pues le dice que si quiere confiar en alguien puede seguir escribiéndole. Así es como intercambian gran cantidad de mensajes.

Tras semanas de enviarse cartas, un día al salir de su trabajo se cruza – sin saberlo – en las escaleras con él, se miran y luego de una brevísima conversación saben que son ellos. Se besan y él le propone matrimonio, y al poco tiempo se casan.

En “Outlander: Blood of My Blood”, Julia trabaja en el departamento de censura postal y telegráfica del Ministerio de Guerra en Londres (Foto: Starz)

LA NUEVA VIDA DE HENRY Y JULIA TRAS EL ACCIDENTE

Volvemos a Craig na Dun, donde Julia despierta. Al ver que Henry no está, lo llama desesperadamente, pero él no está. Finalmente escribe en una roca “SWAK ->” y se dirige en la dirección indicada. Cuando ve a unas personas piensa que van a ayudarla, pero le ponen una bolsa en la cabeza, la desmayan, se la llevan y venden como esclava. Poco después, Henry aparece en el círculo de piedras.

Debido a que los secuestradores debían una fortuna a Simon Fraser, le dan a Julia como especie de pago. Al despertar en Castle Leathers, no se da cuenta que está en el siglo XVIII, algo que le hace saber Davina. Una noche, Julia escapa tras encontrar unos mapas en el estudio, pero es encontrada por Brian, a quien le pide que la deje ir y le cuenta que está buscando a su marido. Pese a que la entiende, le dice que se aproxima una tormenta y si logra huir, su padre enviará a su matón Balloch por ella, algo que ocurre de inmediato, pues este sujeto aparece y la arrastra hasta Simon, quien le da un puñete en el estómago y ordena que la azoten. Es aquí donde Brian interviene y dice que fue él quien la convenció para irse; por lo tanto, ahora este muchacho recibirá el castigo.

En tanto, Henry termina en una taberna, donde se le ocurre murmurar consejos de negocios a Malcolm Grant, lo que enoja al resto. Antes de que lo golpeen, Malcolm lo lleva con su padre y le comenta lo malo que había el trato que había firmado. Tomando en cuenta que el bladier del clan estaba haciendo malas jugadas a cambio de dinero, ordenan decapitarlo y nombran a Beauchamp en el cargo.

Tiempo después, Julia y Henry – aunque separados – deciden que para no perder la cabeza, lo mejor es escribirse cartas, las cuales están marcadas como SWAK.

