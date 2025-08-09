Si eres fanático o fanática de los paisajes de “Outlander”, la nueva precuela “Blood of My Blood” te va a dejar sin aliento. No solo por su historia —que ya de por sí nos atrapa explorando los orígenes de Jamie Fraser y Claire Beauchamp—, sino porque cada escena está impregnada de la majestuosidad de Escocia. La producción, que se estrenó el 8 de agosto de 2025, no escatimó en locaciones de época, y como resultado, lo que vemos en pantalla parece sacado de un cuento celta.

Esta serie, que ya fue confirmada para una segunda temporada, transcurre en dos líneas temporales muy distintas: una en la Escocia del siglo XVIII, y otra durante los días oscuros de la Primera Guerra Mundial. Ambas épocas están recreadas con una atención al detalle que solo puede lograrse filmando en locaciones reales, llenas de historia y textura.

Sin temor a equivocarme, te puedo decir que recorrer las locaciones de “Outlander: Blood of My Blood” es casi como viajar en el tiempo. Te comparto cuáles fueron los lugares clave de rodaje para esta nueva entrega del universo “Outlander”, y por qué cada uno de ellos suma tanta fuerza visual a esta serie que ya se perfila como otro éxito global.

LOS LUGARES DONDE SE GRABÓ “OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD”

Glasgow: arquitectura victoriana y elegancia urbana

Una parte del rodaje se llevó a cabo en el Park District de Glasgow, específicamente en Park Circus y Park Gardens, muy cerca del Parque Kelvingrove. Esta zona es conocida por su arquitectura victoriana, que aporta ese aire de sofisticación necesario para representar la vida de la familia Beauchamp durante la Primera Guerra Mundial. Los productores incluso cerraron el área durante una semana para asegurar la ambientación. Si alguna vez visitaste Glasgow, sabrás que esas calles empedradas y fachadas clásicas hacen que cualquier escena luzca como una pintura.

Finca Luss, Lago Lomond: las Tierras Altas como nunca las viste

Ahora, si hablamos de paisajes que cortan la respiración, no podemos dejar fuera la finca Luss, a orillas del imponente lago Lomond, en pleno corazón del Parque Nacional de Loch Lomond y los Trossachs. Este lugar fue transformado en un asentamiento histórico de las Tierras Altas, con carros tirados por caballos y extras vestidos a la usanza del siglo XVIII. El realismo es impactante. Además, esta finca ya ha sido escenario de otras grandes producciones, como “Outlaw King” de Netflix y el drama de ITV “Karen Pirie”.

El parque nacional Trossachs en Escocia tiene una vista impresionante al lago Lomond (Foto: lonelyplanet)

Castillo de Midhope: el hogar ancestral de los Fraser

Para los fans acérrimos de “Outlander”, Midhope Castle es sinónimo de Lallybroch, el hogar de Jamie Fraser. Y por supuesto, esta precuela no podía dejar de volver a ese sitio clave para explorar las raíces del personaje. Aunque el castillo —ubicado cerca de Queenferry— no está abierto al público, su presencia en la serie refuerza ese lazo emocional que muchos ya tenemos con la saga original.

Castillo de Doune: la sede del Clan MacKenzie

Otro lugar que volvió a hacerse presente en “Blood of My Blood” fue el Castillo de Doune, que en la serie original es conocido como Castillo Leoch, hogar del Clan MacKenzie. Este lugar no solo es visualmente imponente, sino que tiene un pasado cargado de historia real, ya que fue escenario de conflictos durante los levantamientos jacobitas. Caminar por sus pasillos —aunque sea desde la pantalla— es como asomarse a las páginas de la historia escocesa.

Este lugar se llama Castillo de Doune y se encuentra Escocia (Foto: IStock)

