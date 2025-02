El final de la séptima temporada de “Outlander” respondió a dudas como el futuro de Claire (Caitríona Balfe) tras recibir un disparo o al encuentro Brianna (Sophie Skelton) con su abuelo Brian Fraser, pero también dejó varias preguntas que debe responder la octava y última entrega de la serie de Starz. Al parecer, un personaje sería clave para que la mayoría de los misterios se resuelvan. ¿De quién se trata?

Uno de los principales misterios se relaciona con la hija que Claire y Jamie Fraser (Sam Heughan) perdieron en el séptimo episodio de la segunda temporada del drama histórico y de fantasía basado en las novelas de Diana Gabaldon. Sassenachs cree que la madre de la desventurada Fanny Pocock es su hija Faith, que de alguna manera sobrevivió.

¿QUÉ PERSONAJE DEBERÍA REGRESAR EN LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER” PARA RESOLVER LOS MISTERIOS?

Por supuesto, se trata del Maestro Raymond (Dominique Pinon). Este personaje apareció por última vez en la segunda temporada de “Outlander” cuando salvó a Claire de la fiebre puerperal tras perder a su bebé Faith. Raymond no volvió hasta el último capítulo de la penúltima entrega.

El Maestro Raymond (Dominique Pinon) apareció en la visión de Claire (Caitríona Balfe) en el último capítulo de la temporada 7 de "Outlander" (Foto: Starz)

Mientras se recuperaba del disparo que recibió, Claire ve al Maestro Raymond, quien se disculpa por algo que ella pronto descubrirá. Esto la hace pensar en la posibilidad de la bebé a la que le cantó por horas “I Do Like To Be Beside The Seaside” pudiera sobrevivir gracias a la intervención de Raymond.

Luego de que Fanny le contara que su madre también se llamaba Faith, le mostrara su relicario y más tarde cantara la misma canción, llevó a Claire a creer que la niña es su nieta. Aunque compartió su teoría con Jamie, no tiene forma de confirmarla. Por eso sería clave el regreso del Maestro Raymond. No se conoce el objetivo del famosos viajero en el tiempo, pero podría ser clave en el desarrollo de la historia.

No es el único misterio que el Maestro Raymond podría resolver

Roger viajó a 1739 y se reencontró con su padre Jerry MacKenzie, quien no murió cuando su avión se estrelló en la Segunda Guerra Mundial y se deslizó accidentalmente a través de las piedras. Aunque Roger lo ayudó a volver a su tiempo Jerry indica que fracasó. Roger terminó la temporada 7 de “Outlander” aceptando que tal vez, no cambió su infancia ¿Por qué?

Los libros de Diana Gabaldon revelan que Jerry volvió a su tiempo, pero fue asesinado en el bombardeo de Londres tras reunirse con su familia. Roger recuerda que un desconocido lo salvó, pero no sabe que ese hombre fue su padre, así que el Maestro Raymond podría ayudarlo a responder esa interrogante.

Al final de la temporada 7 de "Outlander", Claire (Caitríona Balfe) cree que Fanny es su nieta (Foto: Starz)

Si te gustó esta nota sobre “Suits L.A.”, te puede interesar más contenido de series y películas que puedes encontrar en Mag: