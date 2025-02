Aunque escuchar cantar a Fanny la misma canción que le dedicó a su hija muerta Faith fue la última pieza del rompecabezas que Claire (Caitríona Balfe) armó al final de la séptima temporada de “Outlander”, podría no ser una prueba definitiva de que la madre de las Pocock sea la hija que Claire y Jamie Fraser (Sam Heughan) perdieron en la segunda entrega de la exitosa serie de Starz. Entonces, ¿por qué la niña conoce el tema “I Do Like To Be Beside The Seaside”, si corresponde a otra época?

Lo que originó la teoría de Claire fue la visión que tuvo mientras se recuperaba del disparo que recibió. El Maestro Raymond (Dominique Pinon) se le presenta y le pide perdón por algo que hizo. No menciona la razón, pero la Sassenachs no puede evitar pensar en que él ayudó cuando tenía fiebre puerperal tras perder a su bebé Faith.

La siguiente prueba que apoya su teoría es que Fanny, quien perdió a su hermana Jane y ahora vive con los Fraser, le cuenta que su madre se llama Faith y le muestra un relicario con ese nombre. Sin embargo, Claire podría estar equivocada. ¿Por qué?

Claire (Caitríona Balfe) descubre que la madre de Fanny tiene el mismo nombre que su primera hija (Foto: Outlander/ Starz)

¿POR QUÉ LA CANCIÓN DE FANNY NO PRUEBA QUE SU MADRE ES LA HIJA DE CLAIRE Y JAMIE?

Fanny señala que “I Do Like To Be Beside The Seaside” es una canción que su madre le enseñó. ¿Cómo Faith Pocock conoce un tema del futuro? Una posible explicación es que también es una viajera del tiempo o que la aprendió gracias a algún viajero del tiempo. Lo que no sería extraño considerando que existen varios, entre ellos Claire, Brianna, el Maestro Raymond, Geillis, Roger, el Conde St. Germain, el Capitán Richardson y Wendigo Donner.

Aunque Claire le cantó a bebé muerto durante mucho tiempo, es poco probable que esa sea la manera en que Faith conociera ese tema. Sin mencionar de que supuestamente estaba muerta antes de la intervención del Maestro Raymond. ¿Realmente la salvó o solo quiere que la Sassenachs crea que su hija sobrevivió? ¿Por qué?

¿Cuál sería el objetivo del Maestro Raymond?

El Maestro Raymond es el que más conoce sobre los viajes en el tiempo y desde siempre se ha encargado de mover algunos hilos para conseguir sus objetivos. ¿Por qué sería importante que Claire creyera que Faith Pocock es la hija que perdió en el séptimo episodio de la segunda temporada de “Outlander”?

Anteriormente, el Maestro Raymond le dijo a Claire que ambos poseen un aura azul poderosa, que corresponde al color de la curación. Ambos tienen la habilidad de curar heridas graves, pero solo él es capaz de revivir a los muertos, al menos hasta el momento. No obstante, la nativa americana Nayawenne le aseguró a Claire que alcanzaría su máximo poder una vez que todo su cabello fuera blanco.

Entonces, ¿el Maestro Raymond busca eso? Tal vez si Claire cree que él revivió a su hija Faith, se interese en desarrollar esa parte de su don.

El Maestro Raymond (Dominique Pinon) se presentó ante Claire (Caitríona Balfe) y se disculpó por algo en el último episodio de la temporada 7 de "Outlander" (Foto: Starz)

