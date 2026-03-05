Después de que la séptima temporada de “Outlander” dejó varios misterios sin resolver, los fanáticos de la serie de Starz basada en la exitosa saga de novelas de Diana Gabaldon han esperado con ansias el regreso de Claire (Caitriona Balfe) y Jamie Fraser (Sam Heughan), y ese momento finalmente llegó. La octava y última entrega empieza el 6 de enero de 2026 (un día después en Latinoamérica y España) y promete responder a las preguntas principales. Pero ¿qué otros actores regresan en los nuevos episodios? ¿Quiénes se unen al elenco?

Una de las preguntas más importantes se relaciona con Faith, la hija que los Fraser creían muerta al nacer. El productor ejecutivo Matthew B. Roberts declaró a Entertainment Weekly que los fans no tendrán que esperar mucho para ver cómo se desarrolla ese giro. “No quería que los fans esperaran hasta la mitad de la temporada para obtener las respuestas”, señaló. “Esa sola respuesta genera mil preguntas más, y esas son las que se responden a lo largo de la temporada”.

Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, Izzy Meikle-Small, David Berry y William Ransom son algunos de los actores que regresan en la temporada 8 de “Outlander”, que adapta “Go Tell the Bees That I Am Gone” y “A Blessing For A Warrior”, la novena y décima novela de Gabaldon. A ellos se unen Kieran Bew, Frances Tomelty y Carla Woodcock.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”

1. Caitríona Balfe como Claire Fraser

Caitriona Balfe, que anteriormente participó en la serie “The Beauty Inside” y en películas como “Super 8″, “Now You See Me” y “Belfast”, regresa como Claire Randall Fraser, quien debe descubrir lo que realmente sucedió con su hija Faith. Además de lidiar con secretos familiares, Claire debe encontrar la manera de adaptarse a los cambios en Fraser’s Ridge y enfrentar los nuevos restos.

Brianna (Sophie Skelton) junto a su madre Claire (Caitríona Balfe) en una escena de la octava y última temporada de "Outlander" (Foto: Starz)

2. Sam Heughan como Jamie Fraser

Sam Heughan, recordado por interpretar a Rob Burns en la comedia romántica “Love Again”, Ashton en “A Christmas Princess” y Ryan en la serie dramática “Suspect”, retoma el rol de Jamie Fraser, quien por lo visto en el tráiler, analiza las revelaciones del libro de Frank Randall y le dice Claire que tal vez lo mejor sería regresar a su propia línea temporal. No obstante, ella responde: “Este es mi hogar”.

Sam Heughan vuelve a dar vida a Jamie Fraser en la octava temporada de "Outlander", que adapta el noveno y décimo libro de Diana Gabaldon (Foto: Starz)

3. Kieran Bew como Charles Cunningham

Kieran Bew, actor británico conocido por interpretar a Hugh Hammer en “House of the Dragon”, ‘Big’ Bill O’Hara en “Warrior”, Alfonso, duque de Calabria en “Da Vinci’s Demons” y Gary Parr en “The Street”, da vida al capitán Charles Cunningham, quien es el nuevo líder de Fraser’s Ridge tras la partida de Jamie.

“Aparentemente es encantador”, dijo Heughan a EW sobre el personaje de Bew. “Pero el sentido arácnido de Jamie se activa al instante, y descubrimos que definitivamente tiene segundas intenciones”.

Kieran Bew se encarga de interpretar al capitán Charles Cunningham en la octava y última temporada de "Outlander" (Foto: Starz)

4. Frances Tomelty como Elspeth Cunningham

Frances Tomelty, actriz norirlandesa que apareció en “Strangers”, “Testament of Youth”, “Inspector Morse”, “Cracker”, “The Amazing Mrs Pritchard”, “The White Queen”, e “Unforgotten”, asume el papel de Elspeth Cunningham en la última temporada de “Outlander”. Se trata de la madre de Charles.

5. Carla Woodcock como Amaranthus Grey

Carla Woodcock, actriz inglesa que participó en “Free Rein”, “Ackley Bridge”, “Tell Me Everything”, “Such Brave Girls” y “A Good Girl’s Guide to Murder”, se encarga de interpretar a Amaranthus Grey, un nuevo miembro de la familia Grey.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 8 de “Outlander”:

Richard Rankin como Roger Wakefield MacKenzie

Sophie Skelton como Brianna Randall Fraser MacKenzie

John Bell como Young Ian Murray

David Berry como Lord John Grey

Charles Vandervaart como William Ransom

Izzy Meikle-Small como Rachel Hunter

Joey Phillips como el Dr Denzell Hunter

Florrie May Wilkinson como Fanny

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la temporada final de “Outlander”, “al comenzar la octava temporada, Jamie y Claire pronto descubren que la guerra los ha seguido a casa, a Fraser’s Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y prosperado en su ausencia. Con las nuevas llegadas y los cambios ocurridos durante sus años fuera, los Fraser se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, aún más importante, qué sacrificarían para permanecer juntos.

Mientras los Fraser mantienen un frente unido contra los intrusos externos, los secretos familiares que finalmente salen a la luz amenazan con separarlos desde dentro. Aunque han dejado atrás la guerra por la libertad de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge apenas comienza.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”?

El primer episodio de la octava y última temporada de “Outlander” se estrenará el viernes 6 de marzo de 2026 en Estados Unidos, por la señal de Starz, que es un canal por suscripción premium. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

¿Cuándo estará disponible en América Latina? Cada uno de los nuevos episodios estarán disponibles un día después en Disney+. ¿Y en España? El mismo día, por Movistar Plus+.

