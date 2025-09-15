Un día antes de coronarse como el actor más joven en ganar el premio Emmy, Owen Cooper recibió una inolvidable sorpresa.

Como parte de una dinámica con Netflix, el protagonista de “Adolescencia” reveló a qué celebridad le gustaría conocer por encima de todas durante la gala de los premios Emmy 2025 y esa misma celebridad irrumpió apenas unos segundos después en la habitación de hotel donde era entrevistado el adolescente de 15 años: Jake Gyllenhaal.

Cooper, ganador del Emmy al mejor actor de reparto en una miniserie por su trabajo como Jamie Miller en “Adolescencia”, de Netflix, contó que si conociera al actor de “Brokeback Mountain”, “solo lo miraría fijamente”, con asombro, sin poder gesticular palabra alguna, cosa que resultó ser cierta. Aunque Gyllenhaal, de 44 años, también estaba nervioso.

Jake Gyllenhaal surprises Adolesence's Owen Cooper before the Emmys 😭 pic.twitter.com/qKEwi1iD80 — Netflix (@netflix) September 14, 2025

Una vez estuvieron frente a frente, Owen Cooper repitió varias veces “¡Dios mío!” antes de darle un fuerte abrazo al también protagonista de “Presumed Innocent”, de Apple TV+, quien a su vez le regaló un pequeño pato de cerámica, que, según Gyllenhaal, es de la suerte.

“Gracias, significa mucho para mí”, le dijo Cooper.

Jake Gyllenhaal contó que había escuchado que Owen Cooper había estado hablando mucho de él y por eso decidió visitarlo (Foto: Netflix)

Owen Cooper ganó el Emmy por “Adolescencia”

A pesar de competir con actores experimentados como Javier Bardem y Bill Camp, Owen Cooper ganó el Emmy al mejor actor de reparto en una miniserie, convirtiéndose en el más joven en llevarse la estatuilla.

¿Qué dijo cuando recibió el galardón? Lo siguiente:

“Pararme aquí frente a todos ustedes es simplemente surrealista. Honestamente, cuando comencé mis clases de actuación hace apenas unos años, ni siquiera imaginaba estar en Estados Unidos, mucho menos en este escenario. Esta noche demuestra que, si escuchas, te concentras y te animas a salir de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida. Hace tres años yo no era nadie, y ahora estoy aquí. Así que, si te enfocas, escuchas y das ese pequeño paso fuera de tu zona de confort -sin importar si pasas vergüenza en el camino-, cualquier cosa puede hacerse posible”.

Owen Cooper recibió el reconocimiento de la crítica y el público por su performance como Jamie en "Adolescencia" (Foto: Netflix)

Cooper interpreta en la miniserie “Adolescencia”, de apenas cuatro episodios, a Jamie Miller, un niño de 13 años que es acusado de haber asesinado a una compañera de colegio. El drama está disponible en Netflix.

