“Padre no hay más que uno, la serie” es la comedia española que llegó a Amazon Prime Video para seguir el día a día de una familia que enfrenta una mudanza, un nuevo trabajo y cinco hijos empeñados en recuperar su antigua vida. Así, si ya viste las películas de la saga cinematográfica o buscas una producción ligera para maratonear en el streaming, aquí te cuento quién es quién en la ficción basada en la popular franquicia creada por Marta González de Vega y Santiago Segura. En las siguientes líneas, conoce al elenco completo y qué papel ocupa cada actor en la historia.

Vale precisar que la serie de Amazon Prime Video se centra en la familia Vicho Vaello, la cual se ve obligada a dejar su ciudad cuando a la madre le ofrecen el gran salto profesional que llevaba años esperando.

En esta circunstancias, su esposo decide abandonar su carrera para dedicarse a ser padre a tiempo completo.

Sin embargo, ambos deberán lidiar con un inmenso obstáculo: sus propios hijos, quienes no aceptan la mudanza y se organizan para forzarlos a regresar a su antiguo hogar.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Padre no hay más que uno, la serie”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE”?

1. Mariam Hernández como Helena

Empiezo la guía del elenco con una de las protagonistas: Helena, la madre que acepta una oferta laboral que implica dejar atrás su ciudad, su entorno y la comodidad de una vida ya establecida.

Así, ella deberá demostrar su valía profesional en un ambiente competitivo mientras carga con la culpa de haber arrancado a sus hijos de su mundo anterior.

La actriz que la interpreta es Mariam Hernández, a quien también hemos visto en “No controles”, “Hasta que la boda nos separe” y “Gym Tony”.

Mariam Hernández como Helena en una escena de la comedia española "Padre no hay más que uno, la serie" (Foto: Atresmedia / Prime Video)

2. Daniel Pérez Prada como Mateo

Mateo, por su parte, es el padre que decide quedarse en casa con los cinco hijos, convencido de que podrá con todo solo con entusiasmo y buena voluntad.

No obstante, la convivencia diaria, las tareas domésticas y los problemas escolares exponen sus limitaciones y lo fuerzan a improvisar soluciones poco ortodoxas.

El actor que le da vida al personaje es Daniel Pérez Prada, reconocido por su trabajo previo en "70 Binladens“, ”Como Dios manda" y "¿Qué te juegas?“.

Daniel Pérez Prada como Mateo en una escena de la comedia española "Padre no hay más que uno, la serie" (Foto: Atresmedia / Prime Video)

3. Amanda Cárdenas como Teresa

Teresa es quien suele asumir el rol de líder entre los hermanos Vicho Vaello, por lo que la solemos ver articulando ideas para conseguir que la familia vuelva a su antigua ciudad.

Ella está interpretada por Amanda Cárdenas, joven artista que también ha lucido su talento en el cortometraje "Amanda" y en la serie "Sueños de libertad“.

Amanda Cárdenas como Teresa en una escena de la comedia española "Padre no hay más que uno, la serie" (Foto: Atresmedia / Prime Video)

4. Naia de las Heras como Carola

Por otro lado, Carola es la hija de la familia Vicho Vaello que asusta a todos con su “mirada asesina”.

La actriz que se pone en la piel del personaje es la pequeña Naia de las Heras, quien—previamente—apareció en el corto "Alicia“.

Naia de las Heras como Carola en una escena de la comedia española "Padre no hay más que uno, la serie" (Foto: Atresmedia / Prime Video)

Otros actores y personajes de “Padre no hay más que uno, la serie”:

5. Claudio Gallego como Álex , otro de los hijos de Mateo y Helena

, otro de los hijos de Mateo y Helena 6. Olivia Cahen/Guerrero como Bea , otra de las hijas de Mateo y Helena

, otra de las hijas de Mateo y Helena 7. Alberto Salvador como Luis , otro de los hijos de Mateo y Helena

, otro de los hijos de Mateo y Helena 8. Miriam Díaz Aroca como Paloma , una de las abuelas

, una de las abuelas 9. Rosario Pardo como la otra abuela

como la otra abuela 10. Javier Botet como el hombre del chaleco amarillo

como el hombre del chaleco amarillo 11. Michael John Treanor como el técnico de Iberdrola

como el técnico de Iberdrola 12. Songa Park

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí