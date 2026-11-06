“Palacio” (en inglés: “Under Siege”) es la serie colombiana de Netflix inspirada en los hechos reales alrededor de la trágica toma del Palacio de Justicia del país sudamericano. Así, su reparto reúne a decenas de actores que le dan rostro a magistrados, militares, periodistas, abogados y familiares de las víctimas. Por eso, si te gustaría repasar quién es quién en la producción, en esta guía del elenco te cuento qué artista interpreta a qué personaje. ¡Seguro encuentras varios nombres conocidos en la lista!
Vale precisar que el show televisivo reconstruye la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la posterior retoma del Ejército colombiano, ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985.
En ese sentido, la historia también sigue la búsqueda de justicia que los familiares de las víctimas emprendieron durante más de dos décadas tras la muerte y desaparición de al menos 94 personas.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Palacio”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PALACIO”?
1. Natalia Reyes como Pilar Navarrete
Empiezo la lista con una de la protagonistas de la serie de Netflix: Pilar Navarrete, la esposa de Jimmy Beltrán, uno de los desaparecidos. Ella busca justicia y respuestas sobre lo ocurrido con su pareja.
La actriz que asume este rol es Natalia Reyes, famosa por su trabajo previo en “Terminator: Dark Fate”, “Altas capacidades” y “Pájaros de verano”.
2. Camilo Amores como Jimmy Beltrán
Por otro lado, Héctor Jaime Beltrán, conocido como Jimmy, está interpretado por Camilo Amores.
El artista, entre otros proyectos, es recordado por títulos como “Pálpito”, “Los Billis” y “La influencer”.
3. Santiago Alarcón como Alfonso Reyes Echandía
Alfonso Reyes Echandía, por su parte, es el presidente de la Corte en la época.
El actor que se pone en la piel del personaje es Santiago Alarcón, a quien también hemos visto en “La niña”, “Noviembre” y “El Man es Germán”.
4. Luna Baxter como Olga Behar
Mientras tanto, Olga Behar es una reconocida periodista que trabaja en un noticiero local.
Y la figura que la interpreta es Luna Baxter, también integrante de los elencos de “¿Cómo te llamas?”, “La ley secreta” y “La influencer”.
Otros actores y personajes de “Palacio”:
- 5. José Restrepo como Yesid Reyes, hijo del magistrado Alfonso Reyes Echandía
- 6. Andrés Castañeda como Eduardo Umaña, abogado penalista y defensor de los familiares
- 7. Carlos Manuel Vesga como Alfonso Plazas Vega, el militar que dirigió la retoma del Palacio con tanques y, eventualmente, fue procesado por desaparición forzada
- 8. Robinson Díaz como el presidente Belisario Betancur
- 9. Valentina Acosta como Noemí Sanín, entonces ministra de Comunicaciones
- 10. Nicolás Montero como Jaime Castro, ministro de Gobierno que apoyó la postura de no negociar con los guerrilleros
- 11. Rafael Zea como Víctor Delgado Mallarino
- 12. Fernando Lara como Vega Uribe
- 13. Jorge Andrés Ruiz como Arias Cabrales
- 14. Mariana Gómez como La Mona
- 15. Nicole Santamaría como Ángela María Buitrago
- 16. Jacobo Millán como Santiago Álvarez
- 17. Santiago Londoño como Elvencio Ruiz
- 18. Julián Zuluaga como Checho
- 19. Nelson Camayo como Luis Otero
- 20. Jaisson Jeack como Alfonso Jacquin
- 21. Irina Loaiza como Irma Franco
- 22. Rodrigo Rodríguez como Almarales
- 23. Carlos Vergara como Enrique Parejo
- 24. Juan Esteban Quintero como Víctor G. Ricardo
- 25. Juan Carlos Ortega como Arciniegas
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