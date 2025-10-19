“Papás por Siempre”, la nueva entrega del universo creado por Rosy Ocampo, llega a Univision. La historia retoma a la familia Guevara-Mosqueda cinco años después de “Papás por Conveniencia”, con nuevos integrantes, secretos del pasado y pruebas que pondrán a temblar su unión. Aquí tienes la guía definitiva del elenco: quién es quién en la temporada 2 y cómo encaja cada figura en la trama.

Con dirección de Benjamín Cann y Fernando Nesme, esta segunda y última temporada aspira a repetir el impacto emocional de su antecesora combinando ternura, humor y drama familiar.

REPARTO Y PERSONAJES EN “PAPÁS POR SIEMPRE” 2?

1. Ariadne Díaz como Aidé Guevara-Mosqueda

Actriz mexicana protagonista de títulos como “La mujer del Vendaval”, “La malquerida” y “Tenías que ser tú”. En “Papás por Siempre” retoma a Aidé, ahora frente al reto de sostener a su familia mientras enfrenta ausencias, nuevas lealtades y los dilemas de la maternidad con Alexander, el hijo menor.

Ariadne Díaz como Aidé Guevara-Mosqueda (Foto: Ariadne Díaz/ Instagram)

2. José Ron como Tino Mosqueda

Figura estelar de melodramas como “La Desalmada”, “Ringo” y “Rubí” (2020). Interpreta a Tino, pareja de Aidé y pilar del clan Guevara-Mosqueda, obligado a replantear su rol como padre y compañero cuando el pasado toca a la puerta y la estabilidad del hogar se tambalea.

3. Daniela Luján como Clara Luz

Reconocida desde “Luz Clarita” y “Cómplices al rescate”, con sólida trayectoria en teatro y TV. Su participación aporta carisma generacional; la producción mantiene en reserva su arco, ligado a giros que impactarán el núcleo familiar.

Daniela Luján es recordada por su papel infantil como Luz Clarita (Foto: Daniela Luján / Instagram)

4. Erika Buenfil como Gisela

Icono de telenovelas (“Amores verdaderos”, “Vencer el pasado”), con presencia magnética en pantalla. Su personaje opera como figura de autoridad afectiva, clave en decisiones familiares decisivas: es la madre de Ariadne.

Erika Buenfil es una de las incorporaciones para la segunda temporada de "Papás por siempre" (Foto: AFP)

5. Altaír Jarabo como Melina

Recordada por papeles intensos en “Al diablo con los guapos” y “Abismo de pasión”. Su personaje será parte de un triángulo amoroso.

Altaír Jarabo se muestra sonriente en una de sus habituales publicaciones en redes sociales (Foto: Altaír Jarabo / Instagram)

Complementan el elenco

María Chacón

Miguel Martínez

Joaquín Bondoni

Juan Diego Covarrubias

Adriana Llabrés

Pablo Valentín

Tania Lizardo

Michelle González

José Elías Moreno

FECHA DE ESTRENO DE “PAPÁS POR SIEMPRE”

La temporada 2 de “Papás por Siempre” se estrena en Univision el 21 de octubre de 2025 en Estados Unidos, tras un preestreno exclusivo -el 19 de septiembre- en ViX con los primeros cinco episodios y estrenos semanales por tandas. En México, la historia ya debutó por “Las Estrellas”. La producción está anunciada como segunda y última temporada, con cierre definitivo para la familia Guevara-Mosqueda.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.