En "Papás por conveniencia", José Ron interpreta a Constantino "Tino" Guevara Barajas, mientras que Ariadne Díaz le da vida a Aidé Mosqueda Guerrero. Conoce al resto del elenco (Foto: TelevisaUnivison)
“Papás por Siempre”, la nueva entrega del universo creado por Rosy Ocampo, llega a Univision. La historia , con nuevos integrantes, secretos del pasado y pruebas que pondrán a temblar su unión. Aquí tienes la guía definitiva del elenco: quién es quién en la temporada 2 y cómo encaja cada figura en la trama.

Con dirección de Benjamín Cann y Fernando Nesme, esta segunda y última temporada aspira a repetir el impacto emocional de su antecesora combinando ternura, humor y drama familiar.

REPARTO Y PERSONAJES EN “PAPÁS POR SIEMPRE” 2?

1. Ariadne Díaz como Aidé Guevara-Mosqueda

Actriz mexicana protagonista de títulos como “La mujer del Vendaval”, “La malquerida” y “Tenías que ser tú”. En “Papás por Siempre” retoma a Aidé, ahora frente al reto de sostener a su familia mientras enfrenta ausencias, nuevas lealtades y los dilemas de la maternidad con Alexander, el hijo menor.

Ariadne Díaz como Aidé Guevara-Mosqueda (Foto: Ariadne Díaz/ Instagram)
2. José Ron como Tino Mosqueda

Figura estelar de melodramas como “La Desalmada”, “Ringo” y “Rubí” (2020). Interpreta a Tino, pareja de Aidé y pilar del clan Guevara-Mosqueda, obligado a replantear su rol como padre y compañero cuando el pasado toca a la puerta y la estabilidad del hogar se tambalea.

3. Daniela Luján como Clara Luz

Reconocida desde “Luz Clarita” y “Cómplices al rescate”, con sólida trayectoria en teatro y TV. Su participación aporta carisma generacional; la producción mantiene en reserva su arco, ligado a giros que impactarán el núcleo familiar.

Daniela Luján es recordada por su papel infantil como Luz Clarita (Foto: Daniela Luján / Instagram)
4. Erika Buenfil como Gisela

Icono de telenovelas (“Amores verdaderos”, “Vencer el pasado”), con presencia magnética en pantalla. Su personaje opera como figura de autoridad afectiva, clave en decisiones familiares decisivas: es la madre de Ariadne.

Erika Buenfil es una de las incorporaciones para la segunda temporada de "Papás por siempre" (Foto: AFP)
5. Altaír Jarabo como Melina

Recordada por papeles intensos en “Al diablo con los guapos” y “Abismo de pasión”. Su personaje será parte de un triángulo amoroso.

Altaír Jarabo se muestra sonriente en una de sus habituales publicaciones en redes sociales (Foto: Altaír Jarabo / Instagram)
Complementan el elenco

  • María Chacón
  • Miguel Martínez
  • Joaquín Bondoni
  • Juan Diego Covarrubias
  • Adriana Llabrés
  • Pablo Valentín
  • Tania Lizardo
  • Michelle González
  • José Elías Moreno

FECHA DE ESTRENO DE “PAPÁS POR SIEMPRE”

La temporada 2 de “Papás por Siempre” se estrena en Univision el 21 de octubre de 2025 en Estados Unidos, tras un preestreno exclusivo -el 19 de septiembre- en ViX con los primeros cinco episodios y estrenos semanales por tandas. En México, la historia ya debutó por “Las Estrellas”. La producción está anunciada como segunda y última temporada, con cierre definitivo para la familia Guevara-Mosqueda.

