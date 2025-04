Erika Buenfil, la reina indiscutible de los melodramas mexicanos, regresa a la pantalla chica con un papel que promete sacudir emociones y desafiar corazones. Confirmada oficialmente por Televisa Espectáculos, la actriz se suma al elenco de la esperada secuela de "Papás por conveniencia", ahora titulada “Papás por siempre", que comenzará sus grabaciones en mayo.

En esta nueva etapa, Erika dará vida a la madre del personaje de Aidé, interpretado por Ariadne Díaz. Un rol que no solo implicará drama, sino también una profunda exploración de la relación madre-hija, ese vínculo tan complejo como entrañable. “Vamos a ver toda esta relación que se da entre madres e hijas… siempre al final del día se tiene que encontrar una armonía”, adelantó la productora.

La noticia fue recibida con entusiasmo por la productora ejecutiva Rosy Ocampo, quien ya ha trabajado con Buenfil en producciones como La doble vida de Estela Carrillo y Vencer el pasado. “Admiro a Erika como persona, como mujer, como madre y como actriz”, expresó Ocampo, visiblemente emocionada. “Tenerla de nuevo con nosotros es un sueño cumplido”.

Erika Buenfil es una de las incorporaciones para la segunda temporada (Foto: AFP)

EL ENTUSIASMO DE ERIKA BUENFIL

Buenfil, fiel a su espíritu aventurero, promete una versión distinta de sí misma. Su personaje, una mujer norteña, llega desde Monterrey con una personalidad rebelde y muchas cuentas emocionales por saldar. “Me van a ver muy distinta”, aseguró la actriz. “La verdad, los papeles facilitos no me gustan. A mí me gustan los retos”.

Y “Papás por siempre" no será cualquier reto. La segunda temporada presentará un salto en el tiempo de cinco años, abriendo nuevas líneas narrativas, conflictos familiares y transformaciones inesperadas. La vida ha seguido su curso, y con ello, los personajes han evolucionado en direcciones complejas que prometen atraparnos desde el primer capítulo.

Ariadne Díaz y José Ron volverán como los protagonistas, pero esta vez envueltos en dinámicas más maduras, marcadas por decisiones del pasado y nuevas responsabilidades. “En cinco años muchas cosas suceden”, señaló Ocampo, quien pidió a los guionistas que esta nueva entrega pueda ser disfrutada tanto por nuevos espectadores como por los ya fieles seguidores.

"Papás por conveniencia" es una telenovela mexicana transmitida por (Foto: Univisión)

¿QUÉ ES LO QUE BUSCA ESTA NUEVA TEMPORADA DE LA TELENOVELA?

La misión de “Papás por siempre" es clara: superar la intensidad y la frescura de su antecesora. “Queremos que esta segunda parte sea tan intensa, tan divertida y tan entretenida –o más– que la primera”, afirmó la productora. Hasta ahora, la lectura del libreto apunta exactamente en esa dirección.

Con un elenco renovado, una historia recargada de emociones y una Erika Buenfil lista para reinventarse una vez más, “Papás por siempre" promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del año. La cuenta regresiva ha comenzado, y el drama está por volver.