Exactamente un año después del estreno de la telenovela “Papás por conveniencia”, que se convirtió en un gran éxito, ya tenemos la continuación de la historia de Aidé y Tino Mosqueda en “Papás por siempre”, la cual se estrena este 21 de octubre de 2025 a las 8:00 p.m. (hora del Este) en Univision. Si bien, veremos el retorno de varios actores, también nos familiarizaremos con nuevos rostros que aparecerán en la trama. Por tal motivo, te doy a conocer quiénes son los ingresos de esta secuela y cuáles son sus respectivos personajes.

Vale precisar que “Papás por siempre” estará nuevamente protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron. “Esta es la primera novela que se cuenta en dos partes, además con cinco años de diferencia. Hay un brinco que va a haber en la historia y en los personajes de cinco años y es la primera vez que se hace”, señaló su productora ejecutiva Rosy Ocampo en la presentación a medios de comunicación de la telenovela.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PAPÁ POR SIEMPRE”?

A continuación, los nuevos actores y sus respectivos personajes de la telenovela “Papá por siempre”.

ALTAIR JARABO COMO MELINA

La actriz interpreta a Melina en "Papás por siempre" (Foto: Altair Jarabo / Instagram)

Altair Jarabo interpreta a Melina, una atractiva mujer que conoció a Tino hace años cuando ambos trabajaban en un casino. Los dos se involucraron una noche y fruto de esa pasión tuvieron a Iker, aunque él desconoce que tiene un hijo.

ERIKA BUENFIL COMO GISELA

Erika Buenfil interpreta a Gisela en "Papás por siempre" (Foto: TelevisaUnivision / Instagram)

Erika Buenfil interpreta a Gisela, la madre de Aidé que llega a la casa de su hija de un momento a otro para quedarse, luego de enviudar por tercera vez. Es directa y con un sentido del humor ácido.

JOSÉ ELÍAS MORENO COMO HERNÁN

José Elías Moreno interpreta a Hernán en "Papás por siempre" (Foto: TelevisaUnivision / Instagram)

José Elías Moreno interpreta a Hernán, el padre de Tino, a quien lo abandonó siendo un niño, pero reaparece en su vida. Aunque parece amable, es manipulador.

JUAN DIEGO COVARRUBIAS COMO BILL

Juan Diego Covarrubias interpreta a Bill en "Papás por siempre" (Foto: TelevisaUnivision / Instagram)

Juan Diego Covarrubias interpreta a Bill, un exitoso empresario norteamericano cuya vida cambia por completo cuando se entera que tiene un hijo de nombre Emiliano, fruto de una aventura pasada con Paulina.

PABLO VALENTÍN COMO NAZARIO

Pablo Valentín interpreta a Nazario en "Papás por siempre" (Foto: TelevisaUnivision / Instagram)

Pablo Valentín interpreta a Nazario, un hombre oportunista que le gusta ser mantenido por su esposa Prisma, a quien presiona para que realice el trabajo pesado.

TANIA LIZARDO COMO PRISMA

Tania Lizardo interpreta a Prisma en "Papás por siempre" (Foto: TelevisaUnivision / Instagram)

Tania Lizardo interpreta a Prisma, la esposa de Nazario, quien creció en un hogar violento, por lo que vive en el mismo patrón.

MICHELLE GONZÁLEZ COMO SERENA

Michelle González interpreta a Serena en "Papás por siempre" (Foto: TelevisaUnivision / Instagram)

Michelle González interpreta a Serena, una madre soltera que vive con su “hijastro”. Trabaja en un gimnasio, cuyo propietario es Chano, de quien termina enamorándose.

CHECO PEREZCUADRA COMO PONCHO

Checo Perezcuadra interpreta a Poncho en "Papás por siempre" (Foto: TelevisaUnivision / Instagram)

Checo Perezcuadra interpreta a Poncho, quien tras perder a sus padres quedó al cuidado de Serena. Es estudioso y responsable.

FRANCISCO RUBIO COMO “EL CHACAL”

Francisco Rubio interpreta a “El Chacal”, un expolicía ambicioso, calculador y peligroso, al que no le importa pisotear a quien sea con tal de conseguir lo que quiere.

Francisco Rubio interpreta a El Chacal en "Papás por siempre" (Foto: TelevisaUnivision / Instagram)

COMPLETAN EL REPARTO

Sebastián Poza como Valerio

Jorge Bolaños como Aurelio

Diego Escalona como Iker

Santi Reynes como Alexander

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí