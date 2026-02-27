La temporada 2 de “Paradise”, el thriller de ciencia ficción creado por Dan Fogelman, ya está disponible en el catálogo de Hulu y Disney+, con una mezcla de rostros conocidos y fichajes clave como Shailene Woodley y Thomas Doherty... que expanden la historia más allá del búnker. Así, si te gustaría conocer a cada uno de los actores y personajes de la segunda entrega de la serie, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, te presento su guía del elenco. ¡Descubre quién es quién en la producción!

Vale precisar que el relato de esta nueva tanda de episodios alterna entre la comunidad subterránea y el mundo exterior devastado tras “The Day”, el evento catastrófico que cambió el planeta.

El giro ahora es que el círculo de poder se cruza con sobrevivientes que nunca entraron a la ciudad, lo que reconfigura alianzas y amenazas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Paradise” - Temporada 2:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES QUE REGRESAN EN “PARADISE” - TEMPORADA 2?

1. Sterling K. Brown como Xavier Collins

Empiezo la lista con el protagonista de la historia: Xavier Collins, el agente del Servicio Secreto que también es padre de Presley y James.

Sterling K. Brown como Xavier Collins en una escena de la serie "Paradise" (Foto: 20h Television / Hulu)

2. Julianne Nicholson como Samantha “Sinatra” Redmond

Samantha “Sinatra” Redmond, por su parte, es la arquitecta y líder de Paradise. Es decir, una figura de autoridad con métodos cuestionables.

Julianne Nicholson como Samantha “Sinatra” Redmond en una escena de la serie "Paradise" (Foto: 20h Television / Hulu)

3. James Marsden como el Presidente Cal Bradford

El Presidente Cal Bradford es el mandatario carismático cuya muerte activa la investigación central. Ahora, vuelve a través de escenas clave y recuerdos.

James Marsden como el Presidente Cal Bradford en una escena de la serie "Paradise" (Foto: 20h Television / Hulu)

4. Sarah Shahi como la Dra. Gabriela Torabi

La Dra. Gabriela Torabi es la terapeuta y especialista en duelo de la comunidad, pieza importante para mantener la estabilidad emocional del búnker.

Sarah Shahi como la Dra. Gabriela Torabi en una escena de la serie "Paradise" (Foto: 20h Television / Hulu)

Otros actores y personajes que regresan en la temporada 2 de “Paradise”:

5. Krys Marshall como Nicole Robinson , agente del Servicio Secreto con fuerte sentido de justicia, que ya ayudó a Xavier a enfrentar a Sinatra.

, agente del Servicio Secreto con fuerte sentido de justicia, que ya ayudó a Xavier a enfrentar a Sinatra. 6. Nicole Brydon Bloom como Jane Driscoll , parte del equipo de seguridad de Xavier. Detrás de su fachada de “chica de al lado”, esconde secretos que alteran el rumbo de la historia.

, parte del equipo de seguridad de Xavier. Detrás de su fachada de “chica de al lado”, esconde secretos que alteran el rumbo de la historia. 7. Aliyah Mastin como Presley Collins, hija mayor de Xavier. Una adolescente aguda que termina involucrada en los movimientos contra la élite de Paradise.

Sterling K. Brown como Xavier Presley y Aliyah Mastin como su hija Presley en una escena de la serie "Paradise" (Foto: 20h Television / Hulu)

8. Percy Daggs IV como James Collins , hijo menor de Xavier y lector empedernido.

, hijo menor de Xavier y lector empedernido. 9. Charlie Evans como Jeremy Bradford , hijo del presidente que pasa de resentir a su padre a intentar honrarlo uniéndose al movimiento que cuestiona a la élite del búnker.

, hijo del presidente que pasa de resentir a su padre a intentar honrarlo uniéndose al movimiento que cuestiona a la élite del búnker. 10. Enuka Okuma como Teri Collins , la esposa de Xavier, vista brevemente en la temporada 1.

, la esposa de Xavier, vista brevemente en la temporada 1. 11. Jon Beavers como Billy Pace , miembro del equipo de Xavier, con humor seco y rudo, que encuentra en el búnker una suerte de familia alterna.

, miembro del equipo de Xavier, con humor seco y rudo, que encuentra en el búnker una suerte de familia alterna. 12. ​Matt Malloy como Henry Baines, nuevo presidente tras la muerte de Bradford, inseguro y funcional más como rostro público que como líder real.

​¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PARADISE” - TEMPORADA 2?

13. Shailene Woodley como Annie

Annie es una sobreviviente que vive fuera de la comunidad subterránea y se convierte en eje del primer episodio de la temporada.

Ella es descrita como una mujer fuerte, inteligente y tenaz, capaz de adaptarse a lo que sea que le toque enfrentar.

Thomas Doherty como Link y Shailene Woodley como Annie en una escena de la serie "Paradise" (Foto: 20h Television / Hulu)

14. Thomas Doherty como Link

Link es el líder de un grupo de sobrevivientes que se dirige hacia el supuesto búnker para intentar “reiniciar el mundo”, aunque es muy cuidadoso con lo que revela.

Thomas Doherty como Link en una escena de la serie "Paradise" (Foto: 20h Television / Hulu)

15. Michael McGrady como Geiger

Geiger es el brazo derecho de Link y también se suma a esta segunda temporada como parte de los nuevos sobrevivientes.

Michael McGrady como Geiger y Thomas Doherty como Link en una escena de la serie "Paradise" (Foto: 20h Television / Hulu)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí