Una de las cosas que pocos saben sobre Pat Morita, el actor que interpretó al señor Miyagi en las películas de “The Karate Kid”, es que “Pat”, o “Patrick”, no es su verdadero nombre.

Estadounidense de ascendencia japonesa, Pat Morita en realidad se llamaba Noriyuki Morita, pero comenzó a usar el nombre de “Pat” tras terminar el colegio, inspirado por un sacerdote católico al que conoció en el momento más difícil de su vida.

DE NORIYUKI A PAT

En octubre del 2000, cinco años antes de su muerte, Pat Morita conversó largo y tendido con la Television Academy Foundation sobre diferentes tópicos, desde su internamiento en un campo de concentración cuando era un adolescente hasta la fama que consiguió gracias al papel del señor Miyagi. Además, contó la historia detrás de su nombre artístico.

Si bien adoptó el nombre de “Pat” cuando comenzó a hacer stand-up para coincidir con otros comediantes de la época como Pat Henry y Pat Cooper, el origen de “Pat Morita” se remonta a la niñez del actor.

Noriyuki Morita pasó gran parte de su niñez en el hospital tras contraer tuberculosis espinal. De hecho, estuvo inmovilizado durante siete años con un yeso que iba desde el hombro hasta la rodilla, aunque acompañado por otros niños en circunstancias similares y por unos sacerdotes que los visitaban regularmente.

Noriyuki no era católico, pero de todos modos se hizo amigo del padre Cornelius O’Connor, quien un día le dijo: “Si algún día te convierto, pequeño pagano, tu nombre será Patrick Aloysius Ignatius Xavier Noriyuki Morita”. Pat Morita, para abreviar.

Pat Morita en agosto del año 2020. ¿Sabías que fue nominado al Óscar por su papel del Sr. Miyagi? (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

Debes saber que la enfermedad del actor fue muy grave. No solo estuvo prácticamente inválido hasta los 11 años, sino que se creía que no volvería a caminar. Quizá por eso la influencia del padre resonó tanto a lo largo de su vida.

“Cuando escucho a alguien gritar: ‘¡Oye, Nori!, se de inmediato que se trata de alguien de antes que yo tuviera 18 años”, explicó Morita en la entrevista.

“Me gradué de la escuela secundaria, me instalé en la vida real y me convertí en Pat”, sentenció.

Además del señor Miyagi, Pat Morita es recordado por haber interpretado a Matsuo “Arnold” Takahashi en “Happy Days” y al capitán Sam Pak en “M*A*S*H”. Del mismo modo, fue la voz del Emperador en las dos películas animadas de “Mulan”. Falleció el 24 de noviembre de 2005. Tenía 73 años.

