Las vibras navideñas ya se sienten en el aire y Disney+ lo sabe. Por eso, ha lanzado un especial que trae de regreso a los carismáticos personajes de la franquicia animada “Prep & Landing”. Se trata de su cuarta entrega, titulada “Patrulla de aterrizaje: Protocolo bola de nieve” (en su idioma original: “Prep & Landing: The Snowball Protocol”), la cual es perfecta para revivir la magia de las fiestas de fin de año con una historia que combina el espionaje con la comedia y el caos. ¿Te gustaría saber más sobre la producción? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que el primer cortometraje de la saga “Prep & Landing” se lanzó en el 2009, como el primer especial de televisión producido por Walt Disney Animation Studios. Así, logró ganar un premio Emmy al Mejor Programa Animado.

Más adelante, se estrenaron un par de títulos más (todos disponibles en Disney Plus):

¿DE QUÉ TRATA “PATRULLA DE ATERRIZAJE: PROTOCOLO BOLA DE NIEVE”?

En esta nueva entrega de la franquicia animada, las misiones festivas de los elfos Lanny y Wayne salen terriblemente mal.

Y es que Wayne queda convencido de que está en grandes problemas con Santa, revelando—en un intento desesperado por salvarse—otros contratiempos navideños del pasado.

De esta manera, con toques de comedia, fantasía y aventuras, la historia explora la dinámica de amistad entre los protagonistas y nos demuestra, una vez más, que los mejores regalos casi nunca son cosas materiales.

MIRA EL TRÁILER DE “PATRULLA DE ATERRIZAJE: PROTOCOLO BOLA DE NIEVE”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “PATRULLA DE ATERRIZAJE: PROTOCOLO BOLA DE NIEVE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de voz en inglés de “Patrulla de aterrizaje: Protocolo bola de nieve”:

Dave Foley como Wayne , un elfo navideño

, un elfo navideño Derek Richardson como Lanny , el compañero de Wayne

, el compañero de Wayne Sarah Chalke como Magee , la coordinadora del Polo Norte

, la coordinadora del Polo Norte Manny Jacinto como Renato , el terapeuta de masajes y sanador holístico del Polo Norte

, el terapeuta de masajes y sanador holístico del Polo Norte Danny Pudi como el Chef Geoff , el maestro pastelero de la Fábrica de Pastel de Frutas

, el maestro pastelero de la Fábrica de Pastel de Frutas Dulcé Sloan como Janice , una empleada de la oficina de correos

, una empleada de la oficina de correos Christopher Swindle como Santa Claus, en reemplazo del fallecido W. Morgan Sheppard

¿CÓMO VER “PATRULLA DE ATERRIZAJE: PROTOCOLO BOLA DE NIEVE”?

“Patrulla de aterrizaje: Protocolo bola de nieve” llegó a Disney+ el viernes 28 de noviembre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutar de este especial navideño de 25 minutos de duración, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En Estados Unidos, no olvides que se ofrecen los siguientes planes:​

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes

US$11.99 al mes Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes

US$18.99 al mes Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual

El póster de "Patrulla de aterrizaje: Protocolo bola de nieve", cortometraje dirigido por Shane Zalvin y escrito por Hilary Helding (Foto: Disney Television Animation)

