Tres personas incapaces de abrirse emocionalmente se apoyan mutuamente tras conocerse en “Pavana”, película coreana de Netflix. Además de encontrar consuelo en la compañía del otro, los protagonistas de esta tierna historia en la que tres corazones encuentran su camino exploran la conexión y la naturaleza del amor. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la cinta basada en la novela “Pavane for a Dead Princess” del autor Park Min-gyu? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El drama romántico surcoreano dirigido y escrito por Lee Jong-pil tiene una duración de 113 minutos y fue producida por la compañía The Lamp y Plus M Entertainment. La fotografía principal comenzó el 8 de mayo de 2024 y concluyó en agosto de 2024.

“Pavane” tiene como protagonistas a Ko A-sung, Byun Yo-han y Moon Sang-min. A ellos se suman actores como Jin Seo Jin, Lee Yi Dam, Seo Yi Ra, Han Yu Eun y Woo Jeong Won. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “PAVANA”

1. Go Ah-sung como Mi-jeong

Go Ah-sung, que fue parte de “Snowpiercer”, “Thread of Lies”, “A Resistance”, “Samjin Company English Class”, “Master of Study”, “Heard It Through the Grapevine” y “Life on Mars”, asume el papel de Mi-jeong, quien intenta mantener alejada de la mirada crítica de la sociedad. La vida de la vendedora de grandes almacenes cambia cuando conoce a Gyeong-rok.

Go Ah-sung se encarga de interpretar a Mi-jeong en la película coreana "Pavana". Su vida mejora tras conocer a dos nuevos amigos (Foto: Netflix)

2. Byun Yo-han como Yo-han

Byun Yo-han, conocido por sus papeles en las series “Misaeng: Incomplete Life”, “Six Flying Dragons”, “Mr. Sunshine” y “Black Out” y en las películas “Socialphobia”, “The Book of Fish” y “Hansan: Rising Dragon”, da vida a Yo-han, un espíritu libre con pasión por la música rock y inicia una amistad con los otros dos protagonistas.

Byun Yo-han asume el rol de Yo-han en el drama romántico coreano "Pavana", dirigido y escrito por Lee Jong-pil (Foto: Netflix)

3. Moon Sang-min como Gyeong-rok

Moon Sang-min, conocido por sus papeles en producciones como “Under the Queen’s Umbrella”, “Wedding Impossible” y “To My Beloved Thief”, interpreta a Gyeong-rok en la película “Pavana”. Se trata de un joven que ha cambiado los sueños por las exigencias prácticas de la vida.

Moon Sang-min da vida a Gyeong-rok, quien desarrolla sentimientos por Mi-jung, en el drama romántico coreano "Pavana" (Foto: Netflix)

4. Lee Yi Dam

Lee Yi Dam, que apareció en “Boiseu”, “Gongjakdosi”, “El caballero negro”, “Una dosis diaria de sol”, “The Queen Who Crowns”, “Can This Love Be Translated?” y “El arte de Sarah”, también tiene un papel en la nueva película surcoreana de Netflix.

Estos son los actores que completan el reparto de la película “Pavana”:

Jin Seo Jin

Seo Yi Ra

Han Yu Eun

Woo Jeong Won

¿DE QUÉ TRATA “PAVANA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Pavane’ sigue a tres personas emocionalmente cerradas que poco a poco se convierten en un rayo de luz el uno para el otro, aprendiendo finalmente a afrontar la vida y el amor de nuevo. Go A-sung interpreta a Mi-jung, una vendedora de grandes almacenes que mantiene su mundo herméticamente cerrado, haciendo todo lo posible para evitar ser vista. Byun Yo-han se transforma en Yo-han, un hombre de espíritu libre que trabaja en el estacionamiento de la tienda.

Mientras que la estrella emergente Moon Sang-min se une al reparto como Gyeong-rok, quien desarrolla sentimientos por Mi-jung tras conocerla en su trabajo de medio tiempo. Con la química inédita del trío y el toque matizado característico del director Lee, la película promete ofrecer un retrato profundamente nuevo del amor.”

¿CÓMO VER “PAVANA”?

“Pavana” se estrenará el viernes 20 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

