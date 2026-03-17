Después de los eventos de la sexta temporada de “Peaky Blinders”, que incluyen el asesianto de Polly (Helen McCrory) por la IRA, la muerte de Michael (Finn Cole) tras un atentado fallido contra Tommy Shelby (Cillian Murphy), el falso diagnóstico de Dr. Holford (Aneurin Barnard) y el intento de Tommy de terminar con todo, el drama dirigido por Tom Harper y escrito por Steven Knight regresa con “Peaky Blinders: El hombre inmortal” (“Peaky Blinders: The Immortal Man” en su idioma original), película secuela de Netflix. ¿Quiénes conforman el elenco principal?

“El país está en guerra, y por supuesto, nuestros Peaky Blinders también”, declaró Knight a Tudum. “Será un capítulo explosivo en la historia de los Peaky Blinders. Sin límites. Los Peaky Blinders en plena guerra”, adelantó el creador de la cinta producida en colaboración con BBC Film.

Además de Cillian Murphy, estos son los actores que son parte del reparto del “Peaky Blinders: The Immortal Man”, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo y Barry Keoghan. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL”

1. Cillian Murphy como Thomas Shelby

Cillian Murphy, actor, actor de voz, músico y productor irlandés que ganó el Oscar a Mejor actor por su interpretación en “Oppenheimer”, regresa como el icónico Thomas Shelby, quien debe salir de su autoexilio y regresar a Birmingham para salvar a su familia y su país, debido a que su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi.

“Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo”, declaró Murphy a Tudum. “Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de ‘Peaky Blinders’. Esta es una película para los fans”.

Cillian Murphy retoma el papel de Thomas Shelby, quien se ve obligado a volver para proteger a su familia en la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (Foto: Netflix)

2. Stephen Graham como Hayden Stagg

Stephen Graham, actor de cine y televisión británico que fue parte de “Piratas del Caribe”, “El irlandés”, la trilogía de “Venom”, “Little Boy Blue”, “Boiling Point”, “Bodies”, “Boardwalk Empire” y “Adolescence”, retoma el papel de Hayden Stagg, un trabajador portuario y contrabandista de opio que opera en los muelles de Liverpool.

Stephen Graham vuelve a interpretar a Hayden Stagg en la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (Foto: Netflix)

3. Rebecca Ferguson como Kaulo

Rebecca Ferguson, actriz sueca reconocida por haber interpretado a Anna Gripenhielm en “Nya tider”, a Chrissy Eriksson en la serie “Ocean Ave” a Elizabeth Woodville en “The White Queen”, a Jessica Atreides en “Dune”, por dar vida a Ilsa Faust en las películas “Misión: Imposible” y a Juliette Nichols en la serie “Silo”, asume el papel de Kaulo en “Peaky Blinders: El hombre inmortal”. Se trata de una enigmática mujer que parece conocer todos los secretos de Tommy.

Rebecca Ferguson se encarga de dar vida a la misteriosa Kaulo en la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (Foto: Netflix)

4. Barry Keoghan como Erasmus ‘Duque’ Shelby

Barry Keoghan, actor irlandés que ha sido nominado a un premio Óscar y dos premios Globo de Oro, y participó en “Dunkerque”, “The Killing of a Sacred Deer”, “American Animals”, “The Batman”, “Eternals”, “Saltburn”, “Chernobyl” y “Masters of the Air”, da vida a Erasmus ‘Duque’ Shelby, el hijo de Tommy.

Barry Keoghan como Erasmus 'Duque' Shelby y Cillian Murphy como Thomas Shelby en la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (Foto: Netflix)

5. Tim Roth como Beckett

Tim Roth, actor y director británico que ha actuado en películas como “Reservoir Dogs”, “Four Rooms”, “Rob Roy”, “The Incredible Hulk”, “Pulp Fiction”, “Planet of the Apes” y “The Hateful Eight”, interpreta a Beckett, quien intenta involucrar a Duke en un plan para ayudar a los nazis.

Tim Roth asume el rol de Beckett, el hombre al que debe enfrentar Tommy, en la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Peaky Blinders: El hombre inmortal”:

Sophie Rundle como Ada Thorne, de soltera Shelby

Ned Dennehy como Charlie Strong

Packy Lee como Johnny Dogs

Ian Peck como Curly

Jay Lycurgo

Ruby Ashbourne Serkis como Agnes Shelby

¿DE QUÉ TRATA “PEAKY BLINDERS: THE IMMORTAL MAN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Peaky Blinders: El hombre inmortal” se ambienta en Birmingham, 1940. “Mientras la Segunda Guerra Mundial desgarra Europa, Tommy Shelby regresa de un exilio autoimpuesto para enfrentarse al desafío más devastador de su vida. Con el futuro de su familia —y del país— en juego, Tommy debe plantar cara a sus propios demonios y decidir si afronta su legado o lo reduce a cenizas.”

¿CÓMO VER “PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL”?

“Peaky Blinders: The Immortal Man” se estrenará el viernes 20 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la continuación del drama británico protagonizado por Cillian Murphy solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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