Cuatro años después del final de la sexta temporada de la exitosa serie “Peaky Blinders”, Tommy Shelby está de regreso, pero esta vez en la película “Peaky Blinders: El hombre inmortal” (“Peaky Blinders: The Immortal Man” en su idioma original). En esta nueva historia lo vemos salir de su autoexilio y volver a Birmingham para salvar a su familia y a su país, luego de que su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi. Si bien la trama ha estado a la altura de las expectativas de los fanáticos, es probable que los escenarios donde transcurre la acción también te hayan impactado. Por eso, te contamos dónde fue grabado el filme.

Los escenarios que dieron vida al adiós de Tommy Shelby (Foto: Netflix)

LAS LOCACIONES DE “PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL”

A continuación, las locaciones donde se rodó la película protagonizada por Cillian Murphy. Se sabe que estas se ubican en Inglaterra y Gales. “Las localizaciones son como un puzle que intentas encajar a toda costa. Nos subíamos al coche y nos preguntábamos: ‘¿Adónde vamos hoy? ¿A Birmingham o a St Helens?’”, dijo la diseñadora de producción de la película, Jacqueline Abrahams, a Time Out.

FÁBRICA DE BURTON, HAREHILLS, LEEDS

La fábrica de Burton en Harehills, una zona céntrica del este de Leeds, en West Yorkshire, Inglaterra, sirvió para representar a la fábrica de armas de Birmingham que fue bombardeada al comienzo de la película. Se usó específicamente sus exteriores, mientras que los interiores de la fábrica se filmaron en la antigua fábrica de vidrio Pilkington en St Helens.

De Leeds al Lake District: las locaciones reales de “Peaky Blinders: El hombre inmortal” (Foto: Netflix)

CRISTALERÍA PILKINGTON, ST HELENS

La Cristalería Pilkington en St Helens, Merseydise, Inglaterra, se usó para ambientar el Almacén 47 en los muelles de Liverpool. Aquí Beckett y un grupo de guardias de las SS guardan 350 millones de libras esterlinas falsificadas que han sido enviadas a Gran Bretaña para paralizar la economía. “Esa secuencia en particular fue todo un reto desde el punto de vista del departamento de localizaciones”, señaló el supervisor de localizaciones, Richard Hill, a CNTraveller.

CENTRO FERROVIARIO DE DIDCOT EN OXFORD

En el Centro Ferroviario de Didcot en Oxford se representó el campo de concentración nazi. “El museo nos cedió los vagones plataforma y nosotros construimos las cajas. Los billetes de una libra eran fieles a la época. Compramos algunos auténticos porque tenían marca de agua, y luego nuestro diseñador gráfico los reprodujo minuciosamente”, señala Abraham.

“Peaky Blinders: El hombre inmortal” nos presentó impresionaron escenarios (Foto: Netflix)

PEQUEÑA ALEMANIA, BRADFORD

La zona histórica protegida de la Pequeña Alemania, en Bradford, Yorkshire, Inglaterra, representó la ciudad de Birmingham. “Hay una red de seis o siete calles de época que son bastante altas y anchas. Tienen una forma muy particular y, de nuevo, buscábamos algo que pudiéramos controlar, porque estaba dañada por los bombardeos. Eso significaba cubrir la calle con enormes cantidades de escombros. Y tuvimos la suerte de contar con la ayuda de la Oficina de Cine de Bradford y de todos los vecinos que vivían en esas calles, lo que nos permitió cerrarlas al tráfico durante siete días”, reveló Hill.

PEAK DISTRICT Y EL LAKE DISTRICT

Peak District y el Lake District sirvieron como escenario para rodar las escenas rurales del fime: el viaje de Tommy de regreso a su antigua vida. “El paisaje árido no podría ser más opuesto al mundo de los Picos. Eran fundamentales para la psicogeografía de Tommy”, indica Abraham.

La película llevó a Tommy Shelby fuera de Birmingham, pero también al equipo de rodaje (Foto: Netflix)

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