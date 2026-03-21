Finalmente, Tommy Shelby (Cillian Murphy) regresó en “Peaky Blinders: El hombre inmortal” (“Peaky Blinders: The Immortal Man” en su idioma original). Tras pasar años alejado de Birmingham y de la banda que alguna vez lideró, se ve obligado a volver para salvar a su hijo Erasmus ‘Duke’ Shelby (Barry Keoghan) y a su país durante la Segunda Guerra Mundial. La película de Netflix está disponible desde el 20 de marzo de 2026, así que los fanáticos de la serie creada por Steven Knight y la crítica especializada ya vieron la cinta de 112 minutos. A continuación, te comparto lo que opinan algunos.

Además de Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo y Barry Keoghan también forman parte del reparto del drama dirigido por Tom Harper y que se grabó entre el 30 septiembre de 2024 y el 13 de diciembre del mismo año.

“Vive en una especie de purgatorio que él mismo se ha creado en esa gran casa antigua; en realidad no vive, pero tampoco está muerto”, indicó a Tudum Cillian Murphy sobre su personaje en “Peaky Blinders: El hombre inmortal”. “Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de ‘Peaky Blinders’. Esta es una película para los fans”, agregó.

Tommy Shelby (Cillian Murphy) regresa para salvar a su hijo de involucrarse en los planes de un agente nazi en la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (Foto: Netflix)

LO QUE DICE LA CRÍTICA SOBRE “PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL”

La mayoría de críticas sobre “Peaky Blinders: The Immortal Man” son positivas. Las principales destacan la interpretación de Cillian Murphy como Tommy Shelby y el dúo que formó con Barry Keoghan, quien da vida Duke Shelby. Otros señalan que se trata de un cierre digno para esta historia y rinde homenaje a los personajes clásicos.

En Rotten Tomatoes, ostenta un 92% de aprobación (basado en las primeras reseñas), mientras que en Metacritic tiene una puntuación de 61 y en IMDb tiene una puntuación de 7,1.

Por otro lado, los críticos especializados también mencionan que la película intenta abarcar demasiado en solo 112 minutos. Además, indican que la cinta recurre demasiado a la nostalgia.

Dais Johnston de Inverse

“Tommy Shelby regresa para una última aventura: Peaky Blinders: El hombre inmortal , una película que ya está disponible en Netflix. Y aunque el tono es sombrío y gris como la niebla de Birmingham, esta historia es una lección magistral sobre cómo definir el legado de una serie.”

Jeannette Catsoulis de The New York Times

“Hay un vacío curioso en el corazón de ‘El hombre inmortal’, que alude constantemente a Solo ante el peligro y la Biblia, a la política y la guerra, a los linajes y al destino. En su afán por ofrecernos un poco de todo, al final no nos ofrece nada en absoluto”.

Lacy Baugher de Roger Ebert

“No tiene suficiente desarrollo narrativo para explorar a fondo las interesantes preguntas que plantea sobre el legado y la memoria: quién cuenta nuestras historias, cuánto de nuestro pasado está destinado a moldear nuestro futuro. Aquí, Tommy es a la vez hombre y mito, héroe y monstruo, un salvador de corte folclórico que también ha causado un daño incalculable a aquellos a quienes decía querer más.”

Robyn Bahr de The Hollywood Reporter

“En ocasiones, Immortal Man es tan visualmente impactante que resulta una lástima que la mayoría de la gente la vea en casa, entre miradas a sus teléfonos. El director de fotografía, George Steel, demuestra un dominio magistral de la composición y el contraste.”

Phil de Semlyen de Time Out

“Las adaptaciones televisivas al cine suelen caer en el dilema de la sobreamplificación y la pérdida de lo que las hizo grandes, o bien, de presentarse más como un episodio de larga duración. ‘El Hombre Inmortal’ se acerca más a lo segundo que a lo primero, a pesar de una gran secuencia en el tercer acto que cambia la introspección melancólica por tiroteos. A menudo resulta fascinante, sobre todo con Murphy como protagonista, aunque rara vez es explosiva”.

John Serba de Decider

“Es poco probable que ‘Peaky Blinders: The Immortal Man’ supere el estatus de la serie en la mente de los fans; pocas de estas secuelas de franquicias olvidadas lo logran. Pero es una despedida apropiada para Murphy/Tommy, el personaje que odias amar, y que bien podría estar en la lista de candidatos para el Salón de la Fama de los Villanos Protagonistas de la Televisión.”

Barry Keoghan, Cillian Murphy y Rebecca Ferguson lideran el elenco de la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (Foto: Netflix)

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