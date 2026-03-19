“Peaky Blinders: El hombre inmortal” (“Peaky Blinders: The Immortal Man” en su idioma original), la película de Netflix que retoma la historia de Tommy Shelby (Cillian Murphy) tras los eventos de la sexta temporada, se estrena el 20 de marzo de 2025. ¿Ya estás listo para ver el regreso del icónico protagonista, quien debe salir de su autoexilio y regresar a Birmingham para salvar a su familia y su país? Por si no recuerdas los principales eventos de la última temporada del drama dirigido por Tom Harper y escrito por Steven Knight, te comparto los datos claves para entender la película.

Esta película de Netflix, que también cuenta con las actuaciones de Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo y Barry Keoghan, se ambienta en Birmingham en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial y promete ser un capítulo explosivo en la historia de los Peaky Blinders, según adelantó Knight. “El país está en guerra, y por supuesto, nuestros Peaky Blinders también”.

LO QUE DEBES RECORDAR SOBRE “PEAKY BLINDERS” ANTES DE VER “THE IMMORTAL MAN”

1. La maldición y la muerte de su hija

Si el asesinato de su primera esposa, Grace Burgess (Annabelle Wallis) atormenta a Tommy Shelby, la muerte de su hija Ruby lo destruye, sobre todo porque no ha dejado de perder a sus seres queridos. Los últimos, Aberama Gold (Aidan Gillen) y su tía Polly Shelby (Helen McCrory). Cuando descubre que Ruby tiene tuberculosis y podría morir, cree que se debe a una maldición.

Decidido a salvar a su hija, busca a Esme Lee (Aimee-Ffion Edwards), la esposa del difunto John (Joe Cole). Ella cree que la maldición fue impuesta por Evadne Barwell (Gwynne McElveen). Tommy ofrece lo que sea a cambio de la vida de Ruby, pero no consigue salvarla, así que desata su ira contra quienes cree culpables.

Tommy Shelby (Cillian Murphy) quedó devastado tras la muerte de su hija Ruby en la sexta temporada de "Peaky Blinders" (Foto: BBC)

2. Tommy y Lizzie Shelby se separan

El matrimonio de Tommy y Lizzie (Natasha O’Keeffe) ya estaba en crisis, pero la muerte de Ruby empeoró las cosas. Aunque intentan salvar su relación, otros eventos lo hacen imposible. Desde la aparición de un hijo de Tommy, Duke, hasta el diagnóstico terminal del líder de los “Peaky Blinders”.

Luego de enterarse de que Tommy la enganó con Lady Diana Mitford (Amber Anderson), la amante aristocrática de Oswald Mosley (Sam Claflin), Lizzie decide marcharse con su hijo Charlie.

3. La muerte de Michael

Michael Gray (Finn Cole) le guarda rencor a Tommy por negocios, pero tras la muerte de su madre Polly, jura venganza. Shelby logra que lo encierren, pero cuando Michael logra salir, orquesta, junto a su esposa Gina Gray (Anya Taylor-Joy) y en complicidad con Mosley, el atentado en contra de Tommy. Sin embargo, Tommy cambia de automóvil y evita la bomba. Luego asesina a Michael.

Michael Gray (Finn Cole) y Gina Gray (Anya Taylor-Joy) intentaron matar a Tommy Shelby en la sexta temporada de "Peaky Blinders" (Foto: BBC)

4. La enfermedad de Tommy

Otra cosa que atormenta a Tommy en la sexta temporada de “Peaky Blinders” es el diagnóstico que le da el Dr. Holford (Aneurin Barnard): tuberculoma por su exposición a Ruby. Al comprender que le queda poco tiempo, organiza todo para proteger a su familia. Luego de despedirse, se refugia en el campo hasta que está listo para quitarse la vida.

Hasta de jalar el gatillo, tiene una visión de su hija Ruby que lo ayuda a descubrir que el Dr. Holford es conocido de Mosley, así que su diagnóstico es falso. En tanto, Duke toma el control de los Peaky Blinders, ejecuta a Billy y expulsa a Finn de la familia.

Thomas Shelby (Cillian Murphy) está listo para volver y enfrentar a sus enemigos en la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL”?

“Peaky Blinders: The Immortal Man” se estrenará el viernes 20 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la continuación del drama británico protagonizado por Cillian Murphy solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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