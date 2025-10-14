Un yate de lujo, una persona que cae al mar, una periodista de testigo pero pasajeros y tripulantes que no le creen. Esos son los elementos de “La mujer del camarote 10″, la película que desde su estreno se ha convertido en la más vista de Netflix a nivel mundial, arrasando en más de 50 países, incluidos Estados Unidos, España y México. ¿Laura Blacklock imaginó todo o realmente presenció un crimen? ¿Acaso está rodeada de asesinos? La paranoia, como no podía ser de otra manera, se apodera de ella y comienza a dudar hasta de sí misma en este thriller dirigido por el cineasta australiano Simon Stone (“La excavación”).

¿Ya viste la película que protagoniza Keira Knightley? Si es así, aquí te dejo algunas otras de intriga parecidas que también están disponibles en Netflix. Si quieres emocionarte y buscas giros argumentales impactantes, la siguiente lista es para ti.

Keira Knightley interpreta a una premiada periodista en la película de Netflix "La mujer del camarote 10" (Foto: Netflix)

PELÍCULAS DE NETFLIX PARECIDAS A “LA MUJER DEL CAMAROTE 10″

1. Glass Onion: Un misterio de Knives Out (2022). El detective Benoit Blanc es invitado a una isla griega por el magnate Miles Bron, junto a un grupo de amigos excéntricos. Lo que inicia como un juego de misterio rápidamente se transforma en una investigación real cuando surge un crimen inesperado entre los invitados.

2. El juego de Gerald (2017). Una pareja busca reavivar su relación en una cabaña aislada, pero tras un juego sexual fallido, Jessie queda esposada a la cama cuando su esposo muere repentinamente. Jessie deberá luchar por sobrevivir y enfrentar sus propios miedos y traumas mientras está atrapada y sola.

3. Bajocero (2021). Durante un traslado nocturno de presos, un furgón policial es brutalmente asaltado en una carretera desierta. El conductor, Martín, queda atrincherado con los reclusos y deberá luchar por sobrevivir en una noche llena de tensión y peligro.

4. La perfección (2019). Charlotte, una prodigiosa chelista marcada por un pasado oscuro, busca a la nueva estrella de su antigua escuela de música. Entre celos, obsesión y secretos, ambas se ven atrapadas en una espiral de manipulación y venganza.

5. Pienso en el final (2020). Una joven viaja con su novio a la granja de los padres de él mientras duda de su relación. El viaje se torna cada vez más extraño y desconcertante, desdibujando la realidad y abriendo cuestionamientos existenciales.

6. Bird Box: A ciegas (2018). Una extraña fuerza obliga a las personas a suicidarse si la ven. Una madre debe guiar a sus hijos con los ojos vendados a través de un mundo peligroso para lograr sobrevivir.

7. Fractura (2019). Un hombre lleva a su esposa e hija al hospital tras un accidente. Cuando ellas desaparecen misteriosamente, él sospecha de una conspiración y lucha por encontrarlas mientras su percepción de la realidad se desmorona.

8. La mujer en la ventana (2021). Una mujer agorafóbica que observa a sus vecinos desde su ventana cree ser testigo de un crimen, pero las autoridades no le creen, y su propia cordura se pone en duda.

9. Hipnótico (2021). Una mujer en crisis acude a un terapeuta especializado en hipnosis pero termina envuelta en una peligrosa manipulación donde nada es lo que parece.

10. El muro negro (2025). Una pareja despierta atrapada por una misteriosa estructura negra que rodea su edificio, lo que desencadena un thriller psicológico de supervivencia y paranoia.

