Gran parte del mundo celebra el Día del Padre el tercer domingo de junio, por lo que esa fecha es la elegida por miles de familias para celebrar al “rey” del hogar. Así, a propósito de esta conmemoración tan importante, quizá te gustaría conocer las 5 películas de Netflix que una hija debería ver sí o sí con su papá. Entonces, si es tu caso, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la selección incluye largometrajes de diversos géneros. Por ende, puedes elegir el que mejor se ajuste a tus preferencias y disfrutarlo en tu próxima maratón frente a la TV.

LAS PELÍCULAS QUE UNA HIJA DEBE VER CON SU PAPÁ POR EL DÍA DEL PADRE EN NETFLIX

5. “De tal padre” (2018)

Empiezo la lista con “Like Father”, comedia de Lauren Miller Rogen en la que Kristen Bell y Kelsey Grammer exploran temas como el abandono, el perdón y la construcción de un vínculo tardío.

¿De qué trata? Luego de quedar plantada en el altar, una ejecutiva de publicidad adicta al trabajo acaba de luna de miel en el Caribe con su padre abandónico.

4. “ Paternidad ” (2021)

En “Fatherhood” de Paul Weitz, el actor Kevin Hart se aleja de sus usuales roles humorísticos para ponerse en la piel de un hombre que debe afrontar los difíciles retos que implica la crianza de una niña.

¿De qué trata? Un papá novato y viudo les hace frente a las dudas, los miedos, el dolor y los pañales sucios al criar a su hija por su cuenta. Inspirada en una historia real.

3. ″ La familia Mitchell vs. las máquinas " (2021)

"The Mitchells vs the Machines" no solo es una película animada perfecta para toda la familia, sino que presenta el conflicto generacional de la protagonista con su padre... el cual evoluciona hacia la comprensión mutua.

¿De qué trata? El apocalipsis robot llegó y puso freno al viaje por carretera de los Mitchell, la familia más rara del mundo. Ahora depende de ellos salvar a la raza humana.

2. ″ Las tres hijas " (2023)

Si buscas un drama que se desarrolle -la mayor parte del tiempo- en un solo escenario, "His Three Daughters" de Azazel Jacobs es la opción ideal para ti.

¿De qué trata? Con las emociones a flor de piel, tres hermanas que habían estado distanciadas se reencuentran en un departamento de Nueva York para cuidar de su padre en sus últimos días de vida.

1. ″ Descansa en paz, Dick Johnson " (2020)

Cierro la lista con "Dick Johnson Is Dead“, un documental único e irreverente con el que se explora un vínculo real padre-hija a través de la creatividad.

El póster de ″Descansa en paz, Dick Johnson", película documental de la directora Kirsten Johnson que se desarrolla a lo largo de 89 minutos de metraje (Foto: Netflix)

¿De qué trata? A medida que se va apagando la vida de su papá, la cineasta Kirsten Johnson escenifica su muerte con ingenio y humor para facilitarles a ambos lo inevitable.

