La espera de los fans de “Percy Jackson y los dioses del Olimpo” (en su idioma original: “Percy Jackson and the Olympians”) está por terminar. Y es que la serie de Disney+ inspirada en los libros de Rick Riordan vuelve con su tercera temporada, la cual lleva a la pantalla por primera vez “La maldición del titán” (o “The Titan’s Curse”), el tercer libro de la franquicia. Así, los campistas de Camp Half-Blood regresan con una aventura más oscura, nuevos semidioses y una misión de rescate que obliga a Percy a tomar decisiones por su cuenta. Entonces, ¿te gustaría saber cuántos capítulos habrá en esta entrega, cómo se repartirán y cuándo toca ver cada uno? Pues, si la respuesta es positiva, esta guía de episodios es para ti.

Vale precisar que, en la trama, Annabeth y Percy se separan cuando las fuerzas de Kronos capturan a la chica.

Y, en esta contexto, nuestro protagonista sale a rescatarla junto a Grover y debe forjar alianzas inesperadas en el camino.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Percy Jackson y los dioses del Olimpo” - Temporada 3:

GUÍA DE EPISODIOS DE “PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO” - TEMPORADA 3

La tercera entrega de la serie se compone de ocho capítulos en total, programados para lanzarse entre noviembre y diciembre del 2026.

Calendario de estreno:

Episodio 1 - “My Rescue Operation Goes Very Wrong”: viernes 20 de noviembre del 2026

viernes 20 de noviembre del 2026 Episodio 2 - “An Old Dead Friend Comes to Visit” : viernes 20 de noviembre del 2026

viernes 20 de noviembre del 2026 Episodio 3 - “I Learn How to Grow Zombies”: viernes 27 de noviembre del 2026

viernes 27 de noviembre del 2026 Episodio 4 - “We Visit the Junkyard of the Gods”: viernes 27 de noviembre del 2026

viernes 27 de noviembre del 2026 Episodio 5 - “I Have a Dam Problem”: viernes 4 de diciembre del 2026

viernes 4 de diciembre del 2026 Episodio 6 - “I Wrestle Santa’s Evil Twin”: viernes 4 de diciembre del 2026

viernes 4 de diciembre del 2026 Episodio 7 - “I Put a Few Million Extra Pounds on Ice”: viernes 11 de diciembre del 2026

viernes 11 de diciembre del 2026 Episodio 8 - “The Gods Vote How to Kill Us” (final): viernes 11 de diciembre del 2026

El actor estadounidense Walker Scobell asume el papel protagónico de Percy Jackson en la serie "Percy Jackson and the Olympians" (Foto: 20th Century Fox Television / Gotham Group / Walt Disney Television)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO”?

La temporada 3 de “Percy Jackson y los dioses del Olimpo” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 03:00 a.m. (ET) de los viernes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 02:00 a.m. de los viernes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 03:00 a.m. de los viernes Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 04:00 a.m. de los viernes Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 05:00 a.m. de los viernes España 09:00 a.m. de los viernes

¿CÓMO VER “PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO” - TEMPORADA 3?

“Percy Jackson y los dioses del Olimpo” se emite a través de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar de la tercera entrega de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es su LINK OFICIAL en Disney+.

en Disney+. Este es su LINK OFICIAL en Hulu.

La temporada 3 de la serie "Percy Jackson and the Olympians" adapta el tercer libro de la saga literaria de Rick Riordan, "La maldición del titán" (Foto: 20th Century Fox Television / Gotham Group / Walt Disney Television)

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