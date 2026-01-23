El final de la segunda entrega de "Percy Jackson and the Olympians" (en español: Percy Jackson y los dioses del Olimpo") llegó con un estupendo regalo para los fans: Disney+ confirmó que la temporada 3 de la ficción se estrenará a finales del 2026, reduciendo así el tiempo de espera entre las tandas de episodios. Pero, ¿que más se sabe sobre los siguientes capítulos del show televisivo? ¿Habrá nuevos rostros en el elenco? ¿Qué libro se adaptará? Pues, para averiguar las respuestas a cada una de estas interrogantes, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la noticia del próximo lanzamiento se anunció mediante una escena insertada en medio de los créditos del episodio 8 de la temporada 2 de la serie de Disney+.

Esta muestra a Percy (Walker Scobell) y Annabeth (Leah Sava Jeffries) en un baile escolar al ritmo de ‘Until I Found You’ de Stephen Sanchez.

O sea, un raro momento de normalidad adolescente antes de que la acción se intensifique. Puedes verla, a continuación:

First look. First dance. Season 3 of Percy Jackson and the Olympians premieres THIS YEAR. pic.twitter.com/zx3cvB8W0h — Percy Jackson (@PercySeries) January 21, 2026

EL RODAJE DE LA TEMPORADA 3 DE “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”

La producción de la temporada 3 de "Percy Jackson and the Olympians" comenzó el pasado 8 de agosto del 2025 en Vancouver, Canadá, lo que ha permitido que el rodaje avance mientras se lanzaba la segunda entrega de la ficción.

Y, según el calendario del equipo detrás de cámaras, la filmación estaría programada para concluir en marzo del 2026.

LAS NUEVAS INCORPORACIONES AL ELENCO DE “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”

La tercera entrega de “Percy Jackson and the Olympians” trae consigo a los siguientes integrantes del elenco:

Dafne Keen , reconocida por su papel de X-23 en “Logan”, como Artemisa , la diosa griega de la caza.

, reconocida por su papel de X-23 en “Logan”, , la diosa griega de la caza. Saara Chaudry como Zoë Nightshade , la leal teniente de Artemisa.

, la leal teniente de Artemisa. Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie como los hermanos Nico y Bianca di Angelo, hijos prohibidos de Hades.

¿QUÉ ADAPTARÁ LA TEMPORADA 3 DE “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”?

La nueva temporada de “Percy Jackson and the Olympians” se basará en “La maldición del Titán” (“The Titan’s Curse“), el tercer volumen de la saga literaria de Rick Riordan.

En ese sentido, la trama sigue a Percy y a sus amigos en una misión para rescatar a Annabeth y la diosa Artemisa, secuestradas por el titán Atlas.

Así, con 8 episodios y un lanzamiento programado para finales del 2026, la estrega se encamina a consolidarse como la adaptación que millones de lectores esperaban.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”?

Al igual que el resto de la serie, la temporada 3 de “Percy Jackson and the Olympians” formará parte del catálogo de Disney+.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Recuerda que, en territorio estadounidense, se ofrecen los siguientes planes:​

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes

US$11.99 al mes Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes

US$18.99 al mes Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual

Los jóvenes actores Walker Scobell y Leah Sava Jeffries vuelven a liderar el elenco de la serie "Percy Jackson and the Olympians" a lo largo de su temporada 3 (Foto: 20th Century Fox Television / Disney+)

