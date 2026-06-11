Amanda Torres Holgado (Elena Rivera) pasó de ser una de las mejores abogadas de Madrid a tener una vida regida por su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en “Perdiendo el juicio”, la serie española que llega a Netflix. Luego de sufrir una crisis en medio de un juicio crucial, es rechazada por los despachos más prestigiosos, así que no tiene más opción que aceptar unirse a un bufete decadente. Además, se enfrenta al caso más importante de su carrera: defender a su hermana. ¿Quiénes conforman el reparto de esta producción? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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La serie creada y escrita por Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías para Antena 3 y Atresplayer combina el género de drama judicial con un toque de comedia ligera y drama humano. Luis Santamaría y Montse García se desempeñan como productores ejecutivos de los diez episodios.

Elena Rivera, Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Dafne Fernández, Carol Rovira y Eloy Azorín son parte del elenco principal de “Perdiendo el juicio”, que se estrenó en Atresplayer el 23 de marzo de 2025, se emitió en Antena 3 a partir de febrero de 2026 y llega a la plataforma de streaming de la N roja el 12 de junio de 2026.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “PERDIENDO EL JUICIO”

1. Elena Rivera como Amanda Torres Holgado

Elena Rivera, conocida principalmente por su papel de Karina Saavedra en la serie “Cuéntame cómo pasó” y por protagonizar la serie “Alba”, asume el papel de Amanda Torres Holgado, una abogada que tras sufrir un brote de Toc, debe rehacer su vida y recuperar su prestigio. Luego de varios rechazos tiene la oportunidad de hacer al verse obligada a defender a su hermana, quien es acusada de asesinato.

Rivera señaló que la serie va más allá del formato legal y explora también relaciones personales y situaciones cotidianas con un tono original y divertido.

Elena Rivera como Amanda Torres Holgado en el drama legal "Perdiendo el juicio" (Foto: Atresmedia Televisión)

2. Manu Baqueiro como Gabriel Ochoa

Manu Baqueiro, conocido principalmente por su papel de Marcelino “Marce” Gómez en “Amar en tiempos revueltos” y “Amar es para siempre”, da vida a Gabriel Ochoa, que de acuerdo con la descripción de Antena 3 es “un abogado poco convencional que rompe con los estereotipos del género y que no duda en darle una oportunidad a Amanda en el momento más complicado de su carrera.”

Baqueiro indicó que su personaje en “Perdiendo el juicio” es “un loser que busca la redención a través de su trabajo”.

Manu Baqueiro se encarga de interpretar a Gabriel Ochoa y Elena Rivera se encarga de interpretar a Amanda Torres Holgado en el drama legal "Perdiendo el juicio" (Foto: Atresmedia Televisión)

3. Miquel Fernández como César Castillo Lima

Miquel Fernández, que fue parte de series como “Amar en tiempos revueltos”, “Amistades peligrosas”, “El incidente”, “Blindspot “, “Fariña”, “El embarcadero”, “El nudo”, “Mentiras” y “Alba”, interpreta a César Castillo Lima, un abogado de prestigio “cuya vida personal y profesional está estrechamente ligada a la de Amanda”, ya que es su esposa.

Fernández señaló que César es “un abogado de prestigio” y “un tipo muy triunfador”, asimismo, menciona que “nadie le ha regalado nada” y “no es un hijo de papá”.

Elena Rivera interpreta a Amanda Torres Holgado, Manu Baqueiro interpreta a Gabriel Ochoa y Miquel Fernández interpreta a César Castillo Lima en el drama legal español "Perdiendo el juicio" (Foto: Atresmedia Televisión)

4. Carol Rovira como Daniela Torres Holgado

Carol Rovira, actriz española que saltó a la fama gracias a su papel de Amelia Ledesma en la serie “Amar es para siempre”, y participó en la serie de Netflix “Machos Alfa”, asume el rol de Daniela Torres Holgado en “Perdiendo el juicio”. Se trata de la hermana de Amanda que es señalada como la presunta responsable de la muerte de su marido.

Daniela tiene un carácter libre y desordenado. Rovira describe a su personaje como “acción, fuerza y caos”. También menciona que es “todo lo contrario a su hermana”.

Carol Rovira interpreta a Daniela Torres Holgado, la hermana de la protagonista del drama legal español "Perdiendo el juicio" (Foto: Atresmedia Televisión)

5. Dafne Fernández como Sara Fuentes

Dafne Fernández, conocida especialmente por su papel en las series “Un paso adelante”, “Los Serrano”, “Tierra de lobos” y “Chiringuito de Pepe”, interpreta a Sara Fuentes, la nueva socia del bufete de César. Además de ocupar el lugar de Amanda en el despacho, tiene una relación con el exesposo de la protagonista.

Dafne Fernández como Sara Fuentes, la mujer que reemplaza a Amanda en lo laboral y personal, en el drama legal español "Perdiendo el juicio" (Foto: Atresmedia Televisión)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Perdiendo el juicio”:

Lucía Caraballo como Bárbara “Barbie”

Daniel Ibáñez como Bosco Ballesteros

Alfonso Lara como Rafael “Rafa”

Eloy Azorín como Jaime Ortiz

María León como Carlota

Reparto secundario

Silvia Marty como Itziar

Federico Aguado como Arturo

Lola Baldrich como Manuela Leal

Miguel Pasanau como Federico

Carlos Olalla como Tomás Fuentes

José Sospedra como Yago

Ismael Artalejo como abogado

María Pujalte como Paloma Martín

Clara Garrido como Paola Vicuña

Antonio Garrido como Marcos Pagudo

Lorea Carballo como Cristina “Cris”

Jesús Noguero como Alberto Rodríguez Martín “Teo Duque”

Luis Bermejo como Fermín Romero

Juanlu González como Emilio

Luis G. Gámez como Félix

Pau Cólera como Joan Martorell

Jorge Kent como Iñaki Aristegui

Óscar de la Fuente como Jorge

Secun de la Rosa como Miguel Rebollo

Estrella Olariaga como Cristina Rebollo

Aixa Villagrán como Julia Gálvez

Fele Martínez como Héctor Asensio

Jaime Zatarain como Ricardo Vidal Suñer

Cinta Ramírez como Lucía

Carlos Scholz como Maxi

Carlos Algaba como Fiscal

Jorge Usón como José Luis Gomariz

Petra Martínez como Susana

¿DE QUÉ TRATA “PERDIENDO EL JUICIO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Atresmedia, en “Perdiendo el juicio”, “Amanda, una prestigiosa abogada, sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. A partir de ese momento, su carrera cae en picado y se verá obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente despacho de abogados, muy alejado de sus expectativas, donde comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas que nada tienen que ver con los estirados abogados con los que estaba acostumbrada a tratar.”

¿CÓMO VER “PERDIENDO EL JUICIO”?

“Perdiendo el juicio” estará disponible en Netflix desde el viernes 12 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la serie española solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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