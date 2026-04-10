En los últimos años, los k‑dramas han conquistado las plataformas de streaming. Así, Disney+ ahora apuesta por una historia que mezcla romance, monarquía y conglomerados empresariales. Se trata de “Perfect Crown” (en español: “La corona perfecta” y en su idioma original: "21seki Dagunbuin"), producción que cuenta con IU y Byeon Woo‑seok liderando el reparto. En ese sentido, ¿te gustaría conocer al elenco completo de la producción? Entonces, esta nota es para ti. Aquí te presento su lista de actores y personajes.

Vale precisar que la premisa del show televisivo parte de una pregunta sencilla: ¿qué pasaría si Corea del Sur siguiera siendo una monarquía en pleno siglo XXI?

De esta manera, la ficción nos sitúa en un universo alternativo donde el país está regido por una monarquía constitucional, con palacios, protocolos y jerarquías que conviven con rascacielos, redes sociales y conglomerados empresariales.

Allí, la protagonista es Sung Hui-ju, la segunda hija de la poderosa familia que controla el grupo Castle Beauty y quien tiene prácticamente todo: inteligencia, talento para los negocios y una imagen impecable como ejecutiva de una marca de belleza líder.

Sin embargo, arrastra un “defecto” que pesa mucho en esta sociedad: es plebeya e hija nacida fuera del matrimonio, algo que la excluye de las élites tradicionales.

En el otro extremo está el gran príncipe I-an, segundo hijo del rey, querido por el pueblo, pero dentro del palacio vive bajo la sombra de un trono que nunca le prometieron: su rol es más decorativo que decisorio y, pese a su título, se siente sin poder real ni libertad para elegir su futuro.

Entonces, cuando la familia de Hui-ju comienza a presionarla para casarse, ella decide tomar el control de su destino y le propone al príncipe un matrimonio por contrato.

Así, mientras ella aporta dinero, imagen corporativa y conexiones con el mundo empresarial... él le ofrece el estatus aristocrático que le falta a la chica.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Perfect Crown”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PERFECT CROWN”?

1. IU como Sung Hui-ju

Para saber quién es quién en la serie coreana de Disney+, empiezo la guía del elenco con la protagonista: Sung Hui-ju.

Ella es una empresaria brillante, competitiva y acostumbrada a ganar, pero su origen como hija ilegítima la coloca en desventaja frente a una monarquía que sigue valorando la sangre “pura”.

Por lo tanto, decidida a conseguir el único recurso que le falta, ella diseña una estrategia: casarse con el gran príncipe Ian mediante un contrato que le garantice un nuevo lugar en la escala social.

No obstante, a medida que lo conoce, su plan deja de ser solo un movimiento racional y empieza a confrontarla con su propia idea del éxito y de la felicidad.

La cantante y actriz que la interpreta es IU (Lee Ji-Eun), reconocida por su trabajo previo en "Broker: Intercambiando vidas", "Si la vida te da mandarinas..." y “Mi señor".

IU como Sung Hui-ju en una escena de la serie coreana "Perfect Crown" (Foto: Kakao Entertainment / MBC GROUP)

2. Byeon Woo-seok como el príncipe I-an

El príncipe I-an es el orgullo del pueblo, pero también una amenaza latente para quienes manejan el poder, por lo que vive vigilado y atado a decisiones que otros toman por él.

Así, tras la muerte de su padre y de su hermano mayor, las tensiones dentro de la corte se incrementan y el príncipe es empujado a un rol más activo en la política, aunque las facciones más conservadoras intentan limitarlo a través de su vida personal.

En ese escenario, la propuesta de matrimonio de Hui-ju le ofrece una vía inesperada para negociar su libertad, al tiempo que lo obliga a replantearse qué está dispuesto a sacrificar por la corona.

El actor que lo interpreta es Byeon Woo-seok, famoso por producciones como “Una chica del siglo XX”, “Recuerdos de juventud” y “Corredora encantadora”.

Byeon Woo-seok como el príncipe I-an en una escena de la serie coreana "Perfect Crown" (Foto: Kakao Entertainment / MBC GROUP)

3. Noh Sang-hyun como Min Jeong-woo

Min Jeong-woo es un amigo de la infancia y confidente de I-an que crece siguiendo los pasos de su abuelo y de su padre para convertirse en primer ministro, lo que lo coloca en el centro de todas las negociaciones entre palacio y gobierno.

Él es admirado por su carisma y por su aspecto, lo que lo convierte en uno de los “solteros más codiciados” del país.

El actor que lo interpreta es Noh Sang-hyun, a quien también hemos visto en “Pachinko”, “El genio y los deseos” y “Amor en la gran ciudad”.

Noh Sang-hyun como Min Jeong-woo en el póster individual de su personaje en la serie coreana "Perfect Crown" (Foto: Kakao Entertainment / MBC GROUP)

4. Gong Seung-yeon como la reina Yoon Yi-rang

Yoon Yi‑rang es una reina consorte que pertenece a una familia que ha producido varias reinas a lo largo de la historia.

Nacida con el “destino” de reinar, ella entiende su vida como una misión y se empeña en proyectar una imagen impecable ante la corte y el pueblo.

La actriz que la interpreta es Gong Seung-yeon, famosa por los proyectos “Karma”, “Solitario” y “Handsome Guys”.

Gong Seung-yeon como la reina Yoon Yi-rang en el póster individual de su personaje en la serie coreana "Perfect Crown" (Foto: Kakao Entertainment / MBC GROUP)

Otros actores y personajes de “Perfect Crown”:

5. Yoo Su‑bin como Choi Hyun , consejero y asistente de confianza del gran príncipe, criado prácticamente como parte de su familia.

, consejero y asistente de confianza del gran príncipe, criado prácticamente como parte de su familia. 6. Choi Ji‑soo como Lee Ah‑reum , espía infiltrada en la residencia del príncipe por órdenes de una figura de la corte.

, espía infiltrada en la residencia del príncipe por órdenes de una figura de la corte. 7. Lee Si‑hoon como Kim Young‑moon , mayordomo de la residencia del príncipe.

, mayordomo de la residencia del príncipe. 8. Jung Ji‑an como Kim Young‑sun , hermana menor de Young‑moon y verdadera “mano invisible” de la residencia.

, hermana menor de Young‑moon y verdadera “mano invisible” de la residencia. 9. Jin Se‑rim como Ryu Ji‑soo , sirvienta de la casa del gran príncipe.

, sirvienta de la casa del gran príncipe. 10. Lee Yeon como Do Hye‑jeong , secretaria principal de Hui-ju, educada en el extranjero y más preocupada por la capacidad que por el origen social.

, secretaria principal de Hui-ju, educada en el extranjero y más preocupada por la capacidad que por el origen social. 11. Park Ji‑ye como Park Seung‑hee , Jung Yi‑an como Lim Joo‑ho y Yoon Seol‑ah como Jung Ye‑rin , miembros del equipo de Castle Beauty.

, y , miembros del equipo de Castle Beauty. 12. Jo Seung‑yeon como Seong Hyeon‑guk , patriarca del Grupo Castle, empresario hecho a sí mismo que construyó el conglomerado desde cero y que sueña con consolidar a su familia en la aristocracia tradicional.

, patriarca del Grupo Castle, empresario hecho a sí mismo que construyó el conglomerado desde cero y que sueña con consolidar a su familia en la aristocracia tradicional. 13. Lee Jae‑won como Sung Tae‑joo , hijo mayor de la familia y hermanastro de Hui-ju.

, hijo mayor de la familia y hermanastro de Hui-ju. 14. Chae Seo‑an como Han Da‑young , esposa de Tae‑joo y noble de la clase yangban.

, esposa de Tae‑joo y noble de la clase yangban. 15. Sung Joon como Lee Hwan , antiguo rey y hermano mayor de Ian.

, antiguo rey y hermano mayor de Ian. 16. Kim Eun‑ho como Lee Yoon , actual rey e hijo de Lee Hwan.

, actual rey e hijo de Lee Hwan. 17. Park Joon‑myeon como Choi Jin‑sook , dama de la corte y figura clave en el palacio Anhwa.

, dama de la corte y figura clave en el palacio Anhwa. 18. Lee Chae‑kyung como Lim Sun‑hwa y Kim Soo‑jin como Jung Mi‑hee , damas de la corte vinculadas a la familia de Yoon Yi‑rang.

y , damas de la corte vinculadas a la familia de Yoon Yi‑rang. 19. Jo Jae‑yoon como Yoon Sung‑won , patriarca del poderoso clan Yoon y padre de la reina Yoon Yi‑rang.

, patriarca del poderoso clan Yoon y padre de la reina Yoon Yi‑rang. 20. Kim Jung‑woon como Jo Min‑young, jefe de gabinete del primer ministro y aliado de Min Jeong-woo.

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