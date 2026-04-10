“Perfect Crown” (“La corona perfecta” en español) se suma a la lista de comedias románticas que empiezan con matrimonio por contrato. La nueva serie coreana de Disney+ se ambienta en Corea del siglo XXI donde conviven rascacielos y tecnología con reyes y palacios, y narra la historia de una ambiciosa heredera plebeya (IU) y un príncipe solitario (Byeon Woo-seok), quienes desafían las barreras sociales y buscan su propio destino. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes

La producción escrita por Yoo Ji-won y dirigida por Park Joon-hwa y Bae Hee-young tiene como protagonistas a IU, Byeon Woo-seok, Noh Sang-hyun y Gong Seung-yeon. También son parte del elenco actores como Yoo Su-bin, Choi Ji-soo, Lee Si-hoon, Jung Ji-an, Jin Se-rim, Lee Yeon, Park Ji-ye, Jung Yi-an y Yoon Sul-ah.

“Perfect Crown” se estrenó en MBC TV el 10 de abril de 2026 y se emitirá todos los viernes y sábados a las 21:40 (KST). Disney+ se encargará de la distribución internacional, así que puedes ver los episodios en streaming.

IU interpreta a Sung Hui-ju y Byeon Woo-seok interpreta al príncipe I-an en la comedia romántica "Perfect Crown" (Foto: Disney+)

¿DE QUÉ TRATA “PERFECT CROWN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, en “Perfect Crown”, “en una Corea del siglo XXI regida por una monarquía constitucional, la tradición y la modernidad se entrelazan, pero el glamur esconde una sociedad con reglas muy estrictas. Seong Huiju es la talentosa directora y heredera de una empresa poderosa, pero, por ser plebeya, sufre el desprecio de la élite.

Cuando su familia comienza a presionarla para que se case, Huiju decide tomar el control de su futuro tras conocer al príncipe Ian en el Banquete de Cumpleaños Imperial. Ella lo tiene todo menos estatus, mientras que él no tiene más que estatus. Juntos acuerdan un matrimonio por contrato. ¿Pero podrán romper barreras sociales y forjar su propio destino?”

Sung Hui-ju es una heredera de una empresa poderosa que carece de estatus al ser hija ilegítima, así que decide unirse al Gran Príncipe I-an, un noble con título pero sin poder real. Aunque todo empieza por conveniencia, pronto se convierte en algo verdadero.

¿CÓMO VER “PERFECT CROWN”?

El primer episodio de “Perfect Crown” se estrenó el viernes 10 de abril de 2026 en Disney+, mientras que el segundo episodio llega el 11 de abril. Cada semana se emitirán dos capítulos.

Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LA CORONA PERFECTA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “PERFECT CROWN”?

IU como Sung Hui-ju

Byeon Woo-seok como el príncipe I-an

Noh Sang-hyun como Min Jeong-woo

Gong Seung-yeon como la reina Dowager Yoon Yi-rang

Yoo Su-bin como Choi Hyun

Choi Ji-soo como Lee Ah-reum

Lee Si-hoon como Kim Young-moon

Jung Ji-an como Kim Young-sun

Jin Se-rim como Yoo Ji-soo

Lee Yeon como Do Hye-jeong

Park Ji-ye como Park Seung-hee

Jung Yi-an como Im Joo-ho

Yoon Sul-ah como Jung Ye-rin

Jo Seung-yun como Sung Young-gook

Lee Jae-won como Sung Tae-joo

Chae Seo-an como Han Da-young

Kim Eun-oh como I-yun

Park Joon-myun como Choi Jin-sook

Lee Chae-kyung como Im Sun-hwa

Kim Soo-jin como Jung Mi-hee

Jo Jae-yoon como Yoon Sung-won

Kim Jung-woon como Jo Min-young

A lo largo de la serie coreana "Perfect Crown" de Disney+, el actor Byeon Woo-seok asume el rol protagonista del príncipe I-an (Foto: Kakao Entertainment / MBC GROUP)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA CORONA PERFECTA”?

La primera temporada de “Perfect Crown”, que cuenta con Jang Se-jung, Kim Jae-bok y Kim Min-ji como productores ejecutivos, tiene 12 episodios.

¿CUÁNDO SE GRABÓ “PERFECT CROWN”?

El rodaje principal de “La corona perfecta”, producida por las compañías MBC y Kakao Entertainment, comenzó en mayo de 2025.

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