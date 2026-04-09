La nueva serie coreana “Perfect Crown” (en español: “La corona perfecta”) promete convertirse en el siguiente gran fenómeno romántico de la televisión, presentándose como un k‑drama de Disney+ que mezcla palacios, conglomerados millonarios y un matrimonio por contrato entre una heredera y un príncipe que no encaja del todo en la corona. Así, con las actuaciones principales de IU y Byeon Woo‑seok, los fans podrán disfrutar de una historia cargada de intrigas, poder y segundas oportunidades.

Vale precisar que la ficción sitúa su trama en una Corea contemporánea que mantiene la monarquía, donde la protagonista busca ganar control sobre su vida mediante un acuerdo matrimonial, mientras el príncipe intenta sobrevivir a las presiones del palacio y de su propia familia.

Y, a partir de esa relación pactada, el show televisivo explora cómo un vínculo construido por conveniencia puede transformarse en algo más profundo, al tiempo que ambos enfrentan rivalidades empresariales, luchas por la sucesión y el escrutinio constante de la opinión pública.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Perfect Crown”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “PERFECT CROWN”

La serie coreana se compone de 12 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre abril y mayo del 2026.

Calendario de estreno:

Episodio 1: viernes 10 de abril del 2026

viernes 10 de abril del 2026 Episodio 2: sábado 11 de abril del 2026

sábado 11 de abril del 2026 Episodio 3: viernes 17 de abril del 2026

viernes 17 de abril del 2026 Episodio 4: sábado 18 de abril del 2026

sábado 18 de abril del 2026 Episodio 5: viernes 24 de abril del 2026

viernes 24 de abril del 2026 Episodio 6: sábado 25 de abril del 2026

sábado 25 de abril del 2026 Episodio 7: viernes 1 de mayo del 2026

viernes 1 de mayo del 2026 Episodio 8: sábado 2 de mayo del 2026

sábado 2 de mayo del 2026 Episodio 9: viernes 8 de mayo del 2026

viernes 8 de mayo del 2026 Episodio 10: sábado 9 de mayo del 2026

sábado 9 de mayo del 2026 Episodio 11: viernes 15 de mayo del 2026

viernes 15 de mayo del 2026 Episodio 12 (final): sábado 16 de mayo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “PERFECT CROWN”?

“Perfect Crown” ha fijado el lanzamiento de sus capítulos a las 21:40 horas de Corea del Sur (KST), lo que equivale al siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 5:40 a.m. (PT) / 8:40 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:40 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:40 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:40 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 9:40 a.m. España 2:40 p.m.

Recuerda: estos horarios son referenciales, dado que los episodios podrían demorar algunos minutos en aparecer online.

¿CÓMO VER “PERFECT CROWN”?

“Perfect Crown” es una serie coreana que forma parte del catálogo de Disney+.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "Perfect Crown", serie coreana de Disney+ que explora géneros como el drama, la comedia y el romance (Foto: Kakao Entertainment / MBC GROUP)

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