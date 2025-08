A propósito del estreno de la tercera temporada de “Perfect Match”, el 1 de agosto de 2025, te contamos qué parejas de las anteriores entregas del popular reality de Netflix todavía siguen juntas. Aunque los participantes que se emparejan y compiten en desafíos pueden permanecer unidos hasta el final de sus respectivas temporadas, no necesariamente se quedan juntos después del show. Una vez que las cámaras se apagan, ¿se termina el amor?

Al igual que en la anteriores temporadas, “Perfect Match”, presentada por Nick Lachey, reúne a los solteros más populares de programas como “Too Hot to Handle”, “Love Is Blind” y “Temptation Island” con los recién llegados de “Love Island”, “The Bachelor” y otros espectáculos populares, y deja que los retos y pruebas los unan. Pero ¿el tiempo logra separarlos?

¿QUÉ PAREJAS DE “PERFECT MATCH” TODAVÍA ESTÁN JUNTAS?

Temporada 1

Dom y Georgia (No están juntos)

Desde que le revelaron a Tudum que tras la primera temporada de “Perfect Match” no realizaron el viaje de luna de miel, quedó claro que Dom y Georgia no se quedarían juntos. Esto se sumaba a que el primero vivía en Canadá y su pareja en Australia.

Dom Gabriel y Georgia Hassarati ganaron la primera temporada de "Perfect Match", pero su relación terminó (Foto: Netflix)

Joey y Kariselle (No están juntos)

Una vez más, la distancia jugó en contra de una pareja. Joey vive en Los Ángeles y Kari en la Costa Este, por lo tanto, no tardaron en separarse definitivamente. “Creo que nos respetábamos lo suficiente como para poder distanciarnos de la situación y darnos tiempo, distancia y espacio”, aseguró Joey a Tudum.

Kariselle Snow y Joey Sasso se separaron después de la primera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Bartise e Izzy (No están juntos)

En la reunión de la tercera temporada de “Love Is Blind”, Bartise insinuó que estaba soltero. Y en 2023, Bartise anunció el nacimiento de su primer hijo Hayden. “Puede que haya sido el villano en la tele, pero voy a ser su héroe”, escribió en ese momento.

Izzy Fairthorne y Bartise Bowden de la primera temporada de "Perfect Match" se separaron (Foto: Netflix)

Shayne y Chloe (No están juntos)

Después de tanto drama entre Shayne y Chloe, la relación no prosperó. Tras el fracaso de su romance, Chole reapareció en “Sneaky Links: Dating After Dark”.

Shayne Jansen y Chloe Veitch llegaron a la final de la primera temporada de "Perfect Match" juntos, pero se separaron (Foto: Netflix)

Nick y LC (No están juntos)

Luego de que Nick salió con la mitad de las otras mujeres de la casa, parecía evidente que su relación con LC no llegaría muy lejos.

La relación de LC Chamblin y Nick Uhlenhuth de la primera temporada de "Perfect Match" tampoco funcionó (Foto: Netflix)

Temporada 2

Para no alargar más la desilusión sobre las parejas de “Perfect Match”, ninguna de las parejas que se formó en la segunda temporada del reality de Netflix siguen juntas. Todos decidieron separarse por distintas razones.

Christine y Nigel (No están juntos)

El romance de Christine y Nigel terminó luego de la segunda temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Micah y Kaz (No están juntos)

Micah y Kaz no siguen juntos después de la segunda temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Alara y Stevan (No están juntos)

El romance de Alara y Stevan terminó tras la segunda temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Bryton y Elys (No están juntos)

Bryton y Elys se separaron después del final de la segunda temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Chris y Tolú (No están juntos)

Chris y Tolú de la segunda temporada de "Perfect Match" se separaron tras el final del reality (Foto: Netflix)

Harry y Jess (No están juntos)

Harry y Jess de la segunda temporada de "Perfect Match" también se terminaron su relación (Foto: Netflix)

Temporada 3

D y Ollie (Siguen juntos)

La tercera temporada de “Perfect Match” se estrenó el 1 de agosto de 2025, pero ya se sabe que Ollie de “Love Is Blind: UK” y AD de la sexta temporada de “Love Is Blind” son pareja. Durante la reunión de la temporada 8 de “Love Is Blind”, anunciaron su compromiso y la llegada de su primer bebé.

AD y Ollie de la tercera temporada de "Perfect Match" siguen juntos (Foto: Netflix)

