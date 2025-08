Si estabas esperando el estreno de la candente y también estratégica competencia de citas, tranquilo que la tercera temporada de “Perfect Match” llegó a la pantalla. Así es, ahora otros tortolitos que demuestren su compatibilidad ganarán la oportunidad de unir a otras parejas o quizá de romperlas con el fin de que participen en diversos desafíos que generarán polémica y muchísimo drama. ¿Estás listo para disfrutar de esta nueva edición? A continuación, la guía de episodios para que no te pierdas ningún detalle.

Cabe precisar que en esta entrega, el nuevo elenco de solteros incluye estrellas de exitosos realities como “Love Is Blind US”, “Love Is Blind UK”, “AD”, “Ollie”, “The Bachelor”, “Love Island” y “Too Hot to Handle”, quienes se instalarán en la villa en busca de amor y poder.

Estrellas de "The Bachelor", "Love Island", “Too Hot to Handle” y más se unen oficialmente a "Perfect Match" (Foto: Netflix)

FECHA Y HORA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “PERFECT MATCH”

La tercera temporada de “Perfect Match” se estrena el 1 de agosto de 2025 por Netflix; por tanto, para disfrutar del reality debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.

En total, el show tendrá 10 episodios que se lanzarán semanalmente en bloques, esto con el fin de que los espectadores puedan disfrutar poco a poco de todo lo que ocurrirá en la villa, además de ponerse al día durante la semana. Así tenemos:

SEMANA EPISODIOS FECHA DE LANZAMIENTO Semana 1 1, 2, 3, 4, 5 y 6 viernes 1 de agosto Semana 2 7,8, y 9 viernes 8 de agosto Semana 3 10 viernes 15 de agosto

A continuación, el horario para ver el estreno de “Perfect Match 3”.

Reino Unido: 8:00 a.m. (GMT).

8:00 a.m. (GMT). Estados Unidos: 12:00 a.m. (Hora del Pacífico).

12:00 a.m. (Hora del Pacífico). Estados Unidos: 3:00 a.m. (Hora del Este).

3:00 a.m. (Hora del Este). Canadá: 3:00 a.m. (Toronto) / 12:00 a.m. (Vancouver).

3:00 a.m. (Toronto) / 12:00 a.m. (Vancouver). Brasil: 4:00 a.m. (Río de Janeiro).

4:00 a.m. (Río de Janeiro). Reino Unido: 8:00 a.m. (BST).

8:00 a.m. (BST). Europa: 9:00 a.m. (hora de Europa Central).

9:00 a.m. (hora de Europa Central). Sudáfrica: 9:00 a.m. (Ciudad del Cabo, hora de África Central).

9:00 a.m. (Ciudad del Cabo, hora de África Central). India: 12:30 p.m. (Nueva Delhi).

12:30 p.m. (Nueva Delhi). Indonesia: 2:00 p.m. (Yakarta).

2:00 p.m. (Yakarta). Filipinas: 3:00 p.m. (Manila).

3:00 p.m. (Manila). Hong Kong: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Singapur: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Australia: 3:00 p.m. (Perth) / 5:00 p.m. (Sídney).

3:00 p.m. (Perth) / 5:00 p.m. (Sídney). Japón: 4:00 p.m. (Tokio).

4:00 p.m. (Tokio). Nueva Zelanda: 7:00 p.m. (Auckland).

