La candente competencia de citas “Perfect Match” está de vuelta con su tercera temporada, por lo que otra vez veremos a un nuevo grupo de solteros demostrar qué tanta compatibilidad tienen cuando formen parejas y participen en diversos desafíos que generarán polémica y mucho drama. A diferencia de las anteriores entregas, para esta edición fueron convocadas las estrellas de otros realities, quienes tienen experiencia en este tipo de formatos; por tanto, habrá besos a ciegas, juegos de seducción e incluso reencuentros con sus ex. Sin duda los romances, los sabotajes y las estrategias serán el pan de cada día desde este 1 de agosto de 2025.

Debido a la expectativa que ha generado este exitoso show de Netflix, te doy a conocer quiénes son los participantes de esta temporada 3, en la que habrá un total de 22 personas, 11 hombres y 11 mujeres. Ellos son:

CARRINGTON

Carrington es un rostro conocido en este tipo de programas, pues formó parte de “Love Island”, programa en el que terminó en el cuarto lugar en la segunda entrega.

Carrington forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Love Island” Temporada 2 y “Love Island Games” Temporada 1.

“Love Island” Temporada 2 y “Love Island Games” Temporada 1. Instagram: @c_rod003

CODY

Cody se describe como alguien apasionado cuando de romance se trata, algo de lo que fuimos testigos en “La isla de las tentaciones”. ¿Qué tal le irá en el show?

Cody forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “La isla de las tentaciones” Temporada 1

“La isla de las tentaciones” Temporada 1 Instagram: @codywright3

CLAYTON

Clayton es un hombre que ha tenido numerosas rupturas, por lo que no se considera alguien adecuado para dar consejos sentimentales. ¿Podrá encontrar a la persona indicada? Su estadía se verá interrumpida cuando llegue su ex Rachel.

Clayton forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “The Bachelorette” Temporada 18, “The Bachelor” Temporada 26

“The Bachelorette” Temporada 18, “The Bachelor” Temporada 26 Instagram: @claytonechard

DANIEL

Daniel llega a la isla dispuesto a confiar en su intuición, aunque eso no le impedirá arriesgarse a la hora que sienta que el amor llama a su puerta.

Daniel forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Dated & Related” Temporada 1

“Dated & Related” Temporada 1 Instagram: @danielperfetto_

FREDDIE

Freddie, el director de funerarias, quien rechazó a su exprometida en el altar en “Love Is Blind: UK” entra a “Perfect Match” para encontrar a su media naranja.

Freddie forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Love Is Blind: UK” Temporada 1 en el Reino Unido

“Love Is Blind: UK” Temporada 1 en el Reino Unido Instagram: @freddieppowell

JALEN

Jalen, quien asegura que sus exparejas lo describirían como “dedicado y generoso”, anhela conocer a la mujer de sus sueños, que refleje su espíritu “trabajador, seguro de sí mismo y cariñoso”.

Jalen forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Too Hot to Handle” Temporada 6

“Too Hot to Handle” Temporada 6 Instagram: @jalenolomu

JR

JR, quien nuevamente entró al mundo de la soltería, está ansioso por conocer mujeres y tener citas con ellas. Pero él no llega solo, también ingresa al show su exesposa Sandy, con quien estuvo en un reality anterior.

JR forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “The Ultimatum: Marry or Move On” Temporada 3

“The Ultimatum: Marry or Move On” Temporada 3 Instagram: @_jrwarren

LOUIS

Louis fue conocido por romper reglas en “Too Hot to Handle”, pero supo convertirse en un gran competidor en “Battle Camp”, donde inició un romance que llegó a su fin. Él llega dispuesto a ganar la competencia y encontrar el verdadero amor.

Louis forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Too Hot to Handle” Temporada 5 y 6, y “Battle Camp” Temporada 1

“Too Hot to Handle” Temporada 5 y 6, y “Battle Camp” Temporada 1 Instagram: @louis_russell

OLLIE

Luego de terminar con su pareja en un reality, Ollie busca escribir una nueva historia de amor, por lo que demostrará ser “valiente, atrevido y auténtico” posible.

Ollie forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Love Is Blind: UK” Temporada 1 en el Reino Unido

“Love Is Blind: UK” Temporada 1 en el Reino Unido Instagram: @ollie1sutherland

RAY

Ray llega convencido de ser el participante más listo de esta temporada gracias – según él – a su encanto, por lo que conquistará a varias de mujeres que estén en el show.

Ray forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Love Island” Temporada 1 y “Love Island Games” Temporada 1

“Love Island” Temporada 1 y “Love Island Games” Temporada 1 Instagram: @raygantt

SCOTT

Scott es un exjugador de fútbol profesional, que en las relaciones sentimentales se caracteriza por su toxicidad, algo que le traerá muchos problemas en el show, por lo que espera encontrar con suerte a su media naranja caótica.

Scott forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Love Island UK” Temporada 10, “Love Island” Temporada 5 y “Love Island Games” Temporada 1

“Love Island UK” Temporada 10, “Love Island” Temporada 5 y “Love Island Games” Temporada 1 Instagram: @scottvds17

ALEX

Alex se caracteriza por ser seductora, segura y coqueta. Ella considera que la comunicación es clave para seguir adelante en la competencia. Su pareja ideal es alguien que sepa escuchar.

Alex forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Temptation Island” Temporada 1

“Temptation Island” Temporada 1 Instagram: @iamalexzamora

ÁMBAR “AD”

AD también tiene experiencia en competencias de este tipo, aunque tuvo un desdichado final en “Love is Blind”. Ella hará de todo para ganar, sin dejar de lado el glamour.

AD forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Love is Blind” Temporada 6

“Love is Blind” Temporada 6 Instagram: @amberdesiree

HANNAH

Según Hannah, ella “no es como las demás chicas”, es “peor”. Es una gran estratega y posee un magnetismo inherente a su favor. Llegó a ocupar el tercer lugar en “The Mole”, donde también tuvo un romance con otro competidor.

Hannah forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participo en: “The Mole” Temporada 2

“The Mole” Temporada 2 Instagram: @hannahburnns

JULIETTE

Juliette es una competidora que reconoce ser “escandalosa, brusca y loca”, calificativos con la que sus exparejas se referirían a ella. Le resulta atractivo cuando un hombre puede ponerla en su lugar.

Juliette forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Siesta Key” Temporada 1–5

“Siesta Key” Temporada 1–5 Instagram: @julietteporter

JUSTINE

Justine no quiere equivocarse a la hora de elegir, por lo que tratará de conocer a todos los chicos. Ella busca un hombre que la trate como a la realeza. Ganó “Love Island” y “Love Island Games”.

Justine forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Love Island” Temporada 2, “Love Island Games” Temporada 1, “The Challenge: USA” Temporada 1 y “The Challenge: World Championship” Temporada 1.

“Love Island” Temporada 2, “Love Island Games” Temporada 1, “The Challenge: USA” Temporada 1 y “The Challenge: World Championship” Temporada 1. Instagram: @justinejoy

LUCY

Lucy sabe manejar las cosas muy bien, pues rechaza como si nada las insinuaciones de caballeros muy tentadores para ella. aunque no puede resistirse a alguien que sepa citar a Harry Potter.

Lucy forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Too Hot to Handle” Temporada 6

“Too Hot to Handle” Temporada 6 Instagram: @lucy_syed

MADISON

Madison tiene una personalidad muy polémica, por lo que no le interesa lo que piensen los demás. Dio de qué hablar en el anterior reality en el que estuvo.

Madison forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Love Is Blind” Temporada 8

“Love Is Blind” Temporada 8 Instagram: @mads.err

OLIVIA

Olivia se describe como atractiva, ingeniosa y leal. Es directa y le gusta que le digan la cosas de frente; por tanto, si un hombre no sabe expresar sus sentimientos ni lo que quiere es menor que se aleje.

Olivia forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “Temptation Island” Temporada 1

“Temptation Island” Temporada 1 Instagram: @imoliviarae

QUORI-TYLER “QT”

QT llega a “Perfect Match”, donde se encontrará con su excompañero Louis. Para lograr ganar la competencia y encontrar el amor, debe aprovechar su personalidad para conquistar.

QT forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “ The Circle” Temporada 6 y “Battle Camp” Temporada 1

The Circle” Temporada 6 y “Battle Camp” Temporada 1 Instagram: @quorityler

RACHEL

Rachel llega dispuesta a conocer más gente, pero lo que no se imagina es que se reencontrará en el show con su ex Clayton, a quien no ve desde su dramática ruptura en “The Bachelor”. Ella llega al programa sin expectativas amorosas.

Rachel forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “The Bachelor” Temporada 26, “The Bachelorette” Temporada 19 y “Bachelor in Paradise” Temporada 9.

“The Bachelor” Temporada 26, “The Bachelorette” Temporada 19 y “Bachelor in Paradise” Temporada 9. Instagram: @pilot.rachel

SANDY

Sandy llega con la expectativa de encontrar un gran amor en el programa, donde se reencontrará con su ex JR.

Sandy forma parte de la tercera temporada de "Perfect Match" (Foto: Netflix)

Participó en: “The Ultimatum: Marry or Move On” Temporada 3

“The Ultimatum: Marry or Move On” Temporada 3 Instagram: @sandy_gal

