Los campus elitistas, las herencias millonarias y los secretos de familia tienen un nuevo punto de encuentro en Amazon Prime Video. Y es que “Perfectos mentirosos” (en inglés: “Perfect Liars”), la película española basada en la exitosa novela de Wattpad de Alex Mírez, sigue a una joven infiltrada entre tres hermanos que parecen controlarlo todo. Así, el largometraje ya circula como un pendiente entre los lectores del libro y los fanáticos de las historias juveniles, quienes quieren saber qué trae consigo la producción y cuándo podrán verla en pantalla.

Vale precisar que Jesús Colmenar, reconocido por su trabajo previo en “La casa de papel”, “Los hombres de Paco” y “Vis a vis”, dirige la cinta.

De esta manera, el filme se presenta como un drama con ambiente universitario y un tono ‘young adult’.

¿DE QUÉ TRATA “PERFECTOS MENTIROSOS”?

De acuerdo con Amazon, la trama de “Perfectos mentirosos” se desarrolla en Tagus, una universidad exclusiva donde el privilegio y los secretos conviven tras fachadas impecables.

Hasta allí llega Jude Derry con una misión oculta: infiltrarse en el círculo de los hermanos Cash para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano.

Y, en este escenario, los tres herederos del imperio familiar dominan el campus: Aegan es el primogénito, carismático y calculador; Adrik, el hermano del medio, resulta enigmático y reservado; y Alexandre, el menor, destaca por ser rebelde e impredecible.

Así, lo que empieza como una venganza personal se transforma en un triángulo de seducción, atracción prohibida y mentiras, en la que cada pista acerca a Jude a una verdad capaz de sacudir a la poderosa familia.

MIRA EL TRÁILER DE “PERFECTOS MENTIROSOS”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “PERFECTOS MENTIROSOS”?

“Perfectos mentirosos” se estrena el viernes 20 de noviembre del 2026 en Amazon Prime Video, en más de 240 países y territorios.

Por lo tanto, para disfrutar de la película sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “PERFECTOS MENTIROSOS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Perfectos mentirosos”:

Irene Balmes como Jude Derry

como Jude Derry Gleb Abrosimov como Aegan Cash

como Aegan Cash Pau Simon como Adrik Cash

como Adrik Cash Pablo Scapigliati como Alexandre Cash

como Alexandre Cash Asier Etxeandia como Adrien Cash

como Adrien Cash Irene Ferreiro como Artie

como Artie Silvia Kal como Michelle

como Michelle Jorge Motos como Henry

como Henry Daniela Riveri como Bárbara

como Bárbara Juan Torres como Dash

La película española "Perfectos mentirosos" sigue a Jude Derry, una joven que ingresa a la prestigiosa y elitista Universidad Tagus para descubrir la verdad detrás de la muerte de su hermano (Foto: Federation Spain / Wattpad Webtoon Studios / Prime Video)

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