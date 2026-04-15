Después de librarse de Joaquín Duval (Emmanuel Esparza), Camila Román (Carolina Miranda) y Miguel Estevez (Rodolfo Salas) viven una breve luna de miel al principio de la tercera temporada de “Perfil falso” (“Fake Profile” en inglés). Pero la felicidad plena no dura mucho, ya que los problemas empiezan tras conocer a una misteriosa y atrevida pareja que parece tener una doble intención. En tanto, Ángela Ferrer (Manuela González) debe lidiar con la culpa de Vanessa (Lidia San José) y con las acusaciones en su contra. ¿Quiénes conforman el reparto de los nuevos episodios de la serie colombiana de Netflix?

Además de Carolina Miranda, Rodolfo Salas, Manuela González y Alejandra Borrero, también regresan en la nueva temporada actores como Lidia San José, David Palacio, Emmanuel Esparza y Marcela Carvajal.

La tercera temporada de “Perfil falso”, serie de redes sociales, acción, suspenso, drama y romance, creada por Pablo Illanes y producida por TIS Productions para la plataforma de streaming de la N roja, también cuenta con las actuaciones de Eduardo Pérez, Penélope Guerrero, Laura Osma y Asia Ortega.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “PERFIL FALSO”

1. Carolina Miranda como Camila Román

Carolina Miranda, recordada por el papel de Vicenta Acero “La Coyote” en la serie de Telemundo “Señora Acero” y de Elisa Lazcano en la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?”, retoma el rol de Camila Román, quien intenta que su relación con Miguel funcione y que su club nocturno Golden Lips se mantenga a flote luego de una tragedia. Una vez más es el objetivo, pero ¿quién está detrás de todo?

En la tercera temporada de "Perfil falso", Camila Román (Carolina Miranda) vuelve a ser el objetivo de una venganza ¿Lograrán su objetivo? (Foto: Netflix)

2. Rodolfo Salas como Miguel Estévez

Rodolfo Salas, conocido por interpretar a Daniel Valencia en la telenovela de Telemundo “Betty en NY” y del Dr. Arturo Molina en “Médicos, línea de vida”, regresa como Miguel Estévez, quien disfruta de su luna de miel con Camila hasta que se reencuentra con alguien de su pasado. Cuando las vacaciones terminan cree que está fuera de peligro, pero esa persona lo sigue hasta Riviera Esmeralda.

Miguel Estevez (Rodolfo Salas) esconde un secreto en la tercera temporada de "Perfil falso". Se trata de algo relacionado con su pasado (Foto: Netflix)

3. Manuela González como Ángela Ferrer

Manuela González, que apareció en producciones como “Me llaman Lolita”, “Ángel de la guarda, mi dulce compañía”, “La saga, negocio de familia”, “En los tacones de Eva”, “La bella Ceci y el imprudente”, “El señor de los cielos” y “Novia para dos”, vuelve a interpretar a Ángela Ferrer, quien tras escapar con Vanessa, elabora para poder regresar sin tener que afrontar las consecuencias por sus crímenes. Joaquín Duval es parte de todo.

En la tercera temporada de "Perfil falso", Ángela Ferrer (Manuela González) regresa, pero no está dispuesta a lidiar con las consecuencias de sus crímenes (Foto: Netflix)

4. Alejandra Borrero como Indira Martinez

Alejandra Borrero, que fue parte de “Café con aroma de mujer”, “La otra mitad del sol”, “La hija del mariachi”, “El último matrimonio feliz”, “Amor en custodia”, “A corazón abierto”, “La ley del corazón 2″ y “El grito de las mariposas”, retoma el papel de Indira Martinez en la tercera temporada de “Perfil falso”. Aunque queda fuera de la investigación, Duval solo acepta hablar con ella.

Alejandra Borrero regresa como Indira Martinez, la detective a cargo de la investigación, en la tercera temporada de la serie colombiana "Perfil falso" (Foto: Netflix)

5. Eduardo Pérez como Rodrigo

Eduardo Pérez, que apareció en series como “Mujeres al límite”, “Yo Soy Franky”, “Chica Vampiro”, “La Reina del Sur”, “La Reina de Indias y el Conquistador”, “De brutas, nada”, “El Cartel de los Sapos - El Origen”, “Enfermeras” y “Pedro el escamoso: más escamoso que nunca”, da vida a Rodrigo, quien es parte del pasado de Miguel.

Eduardo Pérez como Rodrigo, quien pertenece al pasado de Miguel, en la tercera temporada de la serie colombiana "Perfil falso" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 3 de “Perfil falso”:

Penélope Guerrero como Noah/ Jade

Laura Osma

Asia Ortega como Juanita

Lidia San José como Vanessa

Emmanuel Esparza como Joaquín Duval

Marcela Carvajal como Laura

David Palacio

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “PERFIL FALSO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “en la emocionante tercera temporada de ‘Perfil falso’, lo que comienza como una escapada de luna de miel aparentemente idílica a un paraíso exótico se convierte rápidamente en una red de secretos y traiciones. La nueva amistad de Camila y Miguel con una misteriosa pareja de millonarios desvela oscuros lazos familiares e identidades ocultas.

Mientras tanto, Ángela sale de prisión con un plan vengativo para destruir la vida de Camila, y un asesino en la sombra pone sus ojos en los bailarines de Labios de Oro. ¿Podrá el amor sobrevivir cuando el engaño es el juego definitivo?”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “PERFIL FALSO”?

La tercera y última temporada de “Perfil falso” está disponible en Netflix desde el 15 de abril de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie colombiana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí