“Phony: La otra madre” (en su idioma original: “Phony”) es la serie de misterio con toques de comedia que sigue a un adolescente convencido de que la mujer que vive en su casa, y luce como su mamá, en realidad es una impostora. Así, con esa idea, la producción de Disney+ y Hulu construye el atrapante suspenso de su historia. Pero, ¿sabes cuándo llega cada capítulo del show televisivo y a qué hora se estrenan? Pues, si quieres saber la respuesta, esta nota es para ti. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la ficción fue creada por Nick Paley y está protagonizada por Connie Britton y Sam Nivola, quienes ya compartieron universo en “The White Lotus”, aunque en temporadas distintas.

Aquí, el joven Sonny Cooke despierta en el hospital tras un accidente y empieza a notar cambios sutiles en su mamá, Ellen, quien además es la directora de su colegio.

Entonces, como nadie le cree, convive con una posible impostora peligrosa mientras recluta a sus amigos para investigar al respecto.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Phony: La otra madre”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “PHONY: LA OTRA MADRE”

La primera temporada de la serie se compone de ocho capítulos en total, programados para lanzarse entre octubre y diciembre del 2026.

Calendario de estreno:

Episodio 1 - “Pilot” (“El piloto”): martes 20 de octubre del 2026. Sinopsis: Al despertar de un accidente automovilístico, Sonny nota un poco diferente a su mamá, Ellen (YA DISPONIBLE)

martes 20 de octubre del 2026. Al despertar de un accidente automovilístico, Sonny nota un poco diferente a su mamá, Ellen Episodio 2 - “Crosby, Stills and Nash” (“Crosby, Stills y Nash”): martes 20 de octubre del 2026. Sinopsis: Sonny busca ayuda y Weldon lo lleva con una investigadora privada (YA DISPONIBLE)

martes 20 de octubre del 2026. Sonny busca ayuda y Weldon lo lleva con una investigadora privada Episodio 3 - “Reverse Cuckoo Situation”: martes 27 de octubre del 2026

martes 27 de octubre del 2026 Episodio 4 - “Vibes Are Rancid”: martes 3 de noviembre del 2026

martes 3 de noviembre del 2026 Episodio 5 - “House of Dog Martes”: martes 10 de noviembre del 2026

martes 10 de noviembre del 2026 Episodio 6: martes 17 de noviembre del 2026

martes 17 de noviembre del 2026 Episodio 7: martes 24 de noviembre del 2026

martes 24 de noviembre del 2026 Episodio 8 (Gran final): martes 1 de diciembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “PHONY: LA OTRA MADRE”?

“Phony: La otra madre” ha fijado el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los martes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. de los martes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. de los martes Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. de los martes Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. de los martes España 9:00 a.m. de los martes

¿CÓMO VER “PHONY: LA OTRA MADRE”?

Tal como te puedes imaginar, “Phony: La otra madre” es un título exclusivo de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar de la producción que cuenta con una clasificación 14+, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

de Disney+. Este es el LINK OFICIAL de Hulu.

"Phony" es una serie de drama, comedia e intriga creada por Nick Paley (Foto: 20th Television / ABC Signature Studios / Charlie's Production Company)

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