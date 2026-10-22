El actor Sam Nivola asume el rol protagonista de Sonny en la serie de misterio y comedia negra "Phony" (Foto: 20th Television / ABC Signature Studios / Charlie's Production Company)
El actor Sam Nivola asume el rol protagonista de Sonny en la serie de misterio y comedia negra "Phony" (Foto: 20th Television / ABC Signature Studios / Charlie's Production Company)
Carla Ocaña
Carla Ocaña
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

“Phony: La otra madre” (en su idioma original: “Phony”) es la con toques de que sigue a un adolescente convencido de que la mujer que vive en su casa, y luce como su mamá, en realidad es una impostora. Así, con esa idea, la producción de construye el atrapante suspenso de su historia. Pero, ¿sabes cuándo llega cada capítulo del show televisivo y a qué hora se estrenan? Pues, si quieres saber la respuesta, esta nota es para ti. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Mira también:

Vale precisar que la ficción fue creada por Nick Paley y está protagonizada por Connie Britton y Sam Nivola, quienes ya compartieron universo en “The White Lotus”, aunque en temporadas distintas.

Aquí, el joven Sonny Cooke despierta en el hospital tras un accidente y empieza a notar cambios sutiles en su mamá, Ellen, quien además es la directora de su colegio.

Entonces, como nadie le cree, convive con una posible impostora peligrosa mientras recluta a sus amigos para investigar al respecto.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Phony: La otra madre”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “PHONY: LA OTRA MADRE”

La primera temporada de la serie se compone de ocho capítulos en total, programados para lanzarse entre octubre y diciembre del 2026.

Calendario de estreno:

  • Episodio 1 - “Pilot” (“El piloto”): martes 20 de octubre del 2026. Sinopsis: Al despertar de un accidente automovilístico, Sonny nota un poco diferente a su mamá, Ellen (YA DISPONIBLE)
  • Episodio 2 - “Crosby, Stills and Nash” (“Crosby, Stills y Nash”): martes 20 de octubre del 2026. Sinopsis: Sonny busca ayuda y Weldon lo lleva con una investigadora privada (YA DISPONIBLE)
  • Episodio 3 - “Reverse Cuckoo Situation”: martes 27 de octubre del 2026
  • Episodio 4 - “Vibes Are Rancid”: martes 3 de noviembre del 2026
  • Episodio 5 - “House of Dog Martes”: martes 10 de noviembre del 2026
  • Episodio 6: martes 17 de noviembre del 2026
  • Episodio 7: martes 24 de noviembre del 2026
  • Episodio 8 (Gran final): martes 1 de diciembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “PHONY: LA OTRA MADRE”?

“Phony: La otra madre” ha fijado el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario según países:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los martes
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m. de los martes
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m. de los martes
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m. de los martes
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil4:00 a.m. de los martes
España 9:00 a.m. de los martes

¿CÓMO VER “PHONY: LA OTRA MADRE”?

Tal como te puedes imaginar, “Phony: La otra madre” es un título exclusivo de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar de la producción que cuenta con una clasificación 14+, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

"Phony" es una serie de drama, comedia e intriga creada por Nick Paley (Foto: 20th Television / ABC Signature Studios / Charlie's Production Company)
"Phony" es una serie de drama, comedia e intriga creada por Nick Paley (Foto: 20th Television / ABC Signature Studios / Charlie's Production Company)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC