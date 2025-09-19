Cuando un carismático y atractivo huésped con un plan oculto llega al Hotel Luna Azul, ubicado en Alaçatı, el caos se desata entre dos hermanas que trabajan en dicho lugar, pues tratan de conquistarlo al precio que sea. Si bien, la madre de ambas está fascinada con él, la presencia de este hombre también ha causado el interés de los pobladores, por lo que algunos empiezan a sospechar que hay algo turbio en todo esto. Así es “Platónico”, la comedia turca que aterrizó en Netflix el 18 de septiembre de 2025. En esta nota, conoce a los actores y personajes que forman parte del reparto.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA SERIE “PLATÓNICO”?

A continuación, el reparto de la serie otomana “Platónico”, que nos trae de regreso en un protagónico al exitoso Kerem Bürsin.

GUPSE ÖZAY COMO GÜLTEN AKTAŞ

Gupse Özay es Gülten Aktaş en la serie turca "Platónico" de Netflix (Foto: Nulook Production)

Gupse Özay interpreta a Gülten Aktaş, la hija mayor de Nezahat. Ella se considera una mujer poco agraciada y aunque piensa que no podrá encontrar a su alma gemela, todo dará un giro radical en su vida.

Nombre de la actriz: Gupse Özay

Gupse Özay Lugar de nacimiento: Esmirna, Turquía

Esmirna, Turquía Fecha y año de nacimiento: 30 de julio de 1984

30 de julio de 1984 ¿Qué es? Actriz, guionista y directora

ÖYKÜ KARAYEL COMO NEDRET AKTAŞ

Öykü Karayel es Nedret Aktaş en la serie turca "Platónico" de Netflix (Foto: Nulook Production)

Öykü Karayel interpreta a Nedret Aktaş, la hija menor de Nezahat, quien considera que todos tienen la misma alma gemela en diferentes dimensiones. Es una joven risueña.

Nombre completo: Öykü Karayel

Öykü Karayel Lugar de nacimiento: Estambul, Turquía

Estambul, Turquía Fecha y año de nacimiento: 20 de agosto de 1990

20 de agosto de 1990 ¿Qué es? Actriz

UĞUR DEMIRPEHLIVAN COMO NEZAHAT

Uğur Demirpehlivan es Nezahat en la serie turca "Platónico" de Netflix (Foto: Nulook Production)

Uğur Demirpehlivan interpreta a Nezahat, la madre de Gülten y Nedret. Ella es la propietaria de un modesto hotel con encanto, que por su ubicación privilegiada despierta el interés de los inversores; sin embargo, la mujer no está dispuesta a venderlo.

Nombre completo: Uğur Demirpehlivan

Uğur Demirpehlivan Lugar de nacimiento: Estambul, Turquía

Estambul, Turquía Fecha y año de nacimiento: 1 de enero de 1963

1 de enero de 1963 ¿Qué es? Actriz

KEREM BÜRSIN COMO KAAN

Kerem Bürsin es Kaan en la serie turca "Platónico" de Netflix (Foto: Nulook Production)

Kerem Bürsin interpreta a Kaan, un apuesto hombre de negocios que está decidido a comprar el hotel, pero cuando se entera que la propietaria jamás la venderá, adoptará un nombre falso para alojarse en dicho lugar.

Nombre completo: Kerem Bürsin

Kerem Bürsin Lugar de nacimiento: Estambul, Turquía

Estambul, Turquía Fecha y año de nacimiento: 4 de junio de 1987

4 de junio de 1987 ¿Qué es? Actor, productor, guionista y modelo

MEHMET ÖZGÜR COMO ÖMER

Mehmet Özgür es Ömer en la serie turca "Platónico" de Netflix (Foto: Nulook Production)

Mehmet Özgür interpreta a Ömer, uno de los habitantes de la zona que quedará deslumbrado con la presencia del nuevo huésped, a quien no duda en seguir.

Nombre completo: Mehmet Özgür

Mehmet Özgür Lugar de nacimiento: Antalya, Turquía

Antalya, Turquía Fecha y año de nacimiento: 30 de agosto de 1970

30 de agosto de 1970 ¿Qué es? Actor y director artístico general del Teatro Municipal Metropolitano de Antalya

COMPLETAN EL REPARTO:

Pinar Çaglar Gençtürk como Nebahat

Aysima Ateseduran como Mehtap

Eda Akalin como Renk

Feri Baycu Güler como Emel

Ali Ipin como Avni

Ülkü Duru como Hidayet

Wolf Yener Ozer como Akis

Burak Sarikahya

Leyla Kader Ilhan

Gümeç Alpay Aslan

