Cuando un carismático y atractivo huésped con un plan oculto llega al Hotel Luna Azul, ubicado en Alaçatı, el caos se desata entre dos hermanas que trabajan en dicho lugar, pues tratan de conquistarlo al precio que sea. Si bien, la madre de ambas está fascinada con él, la presencia de este hombre también ha causado el interés de los pobladores, por lo que algunos empiezan a sospechar que hay algo turbio en todo esto. Así es “Platónico”, la comedia turca que aterrizó en Netflix el 18 de septiembre de 2025. En esta nota, conoce a los actores y personajes que forman parte del reparto.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA SERIE “PLATÓNICO”?
A continuación, el reparto de la serie otomana “Platónico”, que nos trae de regreso en un protagónico al exitoso Kerem Bürsin.
GUPSE ÖZAY COMO GÜLTEN AKTAŞ
Gupse Özay interpreta a Gülten Aktaş, la hija mayor de Nezahat. Ella se considera una mujer poco agraciada y aunque piensa que no podrá encontrar a su alma gemela, todo dará un giro radical en su vida.
- Nombre de la actriz: Gupse Özay
- Lugar de nacimiento: Esmirna, Turquía
- Fecha y año de nacimiento: 30 de julio de 1984
- ¿Qué es? Actriz, guionista y directora
ÖYKÜ KARAYEL COMO NEDRET AKTAŞ
Öykü Karayel interpreta a Nedret Aktaş, la hija menor de Nezahat, quien considera que todos tienen la misma alma gemela en diferentes dimensiones. Es una joven risueña.
- Nombre completo: Öykü Karayel
- Lugar de nacimiento: Estambul, Turquía
- Fecha y año de nacimiento: 20 de agosto de 1990
- ¿Qué es? Actriz
UĞUR DEMIRPEHLIVAN COMO NEZAHAT
Uğur Demirpehlivan interpreta a Nezahat, la madre de Gülten y Nedret. Ella es la propietaria de un modesto hotel con encanto, que por su ubicación privilegiada despierta el interés de los inversores; sin embargo, la mujer no está dispuesta a venderlo.
- Nombre completo: Uğur Demirpehlivan
- Lugar de nacimiento: Estambul, Turquía
- Fecha y año de nacimiento: 1 de enero de 1963
- ¿Qué es? Actriz
KEREM BÜRSIN COMO KAAN
Kerem Bürsin interpreta a Kaan, un apuesto hombre de negocios que está decidido a comprar el hotel, pero cuando se entera que la propietaria jamás la venderá, adoptará un nombre falso para alojarse en dicho lugar.
- Nombre completo: Kerem Bürsin
- Lugar de nacimiento: Estambul, Turquía
- Fecha y año de nacimiento: 4 de junio de 1987
- ¿Qué es? Actor, productor, guionista y modelo
MEHMET ÖZGÜR COMO ÖMER
Mehmet Özgür interpreta a Ömer, uno de los habitantes de la zona que quedará deslumbrado con la presencia del nuevo huésped, a quien no duda en seguir.
- Nombre completo: Mehmet Özgür
- Lugar de nacimiento: Antalya, Turquía
- Fecha y año de nacimiento: 30 de agosto de 1970
- ¿Qué es? Actor y director artístico general del Teatro Municipal Metropolitano de Antalya
COMPLETAN EL REPARTO:
- Pinar Çaglar Gençtürk como Nebahat
- Aysima Ateseduran como Mehtap
- Eda Akalin como Renk
- Feri Baycu Güler como Emel
- Ali Ipin como Avni
- Ülkü Duru como Hidayet
- Wolf Yener Ozer como Akis
- Burak Sarikahya
- Leyla Kader Ilhan
- Gümeç Alpay Aslan
